BSR Agency
翻訳者：
研究に値する美しさだ。加速するローマが王者インテルを苦しめるためのマスタープランの内幕
戦術分析でローマが優勝争いのダークホースと位置づけられる
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の下で、フィジカル面とメンタル面の全面的な刷新を遂げたローマが、セリエAで最大のサプライズチームとして台頭している。 『ガゼッタ・デロ・スポルト』の独占インタビューで、元ローマMFルイジ・ディ・ビアージョは、クラブの攻撃的な戦術的進化を称賛した。
ガスペリーニ監督の高強度な手法は、チーム全体に執拗なまでの勝利へのメンタリティーを植え付けている。
「私はずっと、ローマはサプライズになり得ると言ってきた。昨季もそう後押ししていたし、今季もスクデットに向けて同じことを改めて言う」と、ディ・ビアージョは 『ガゼッタ・デロ・スポルト』 に語った。「ガスプは本当に彼らを困らせることができる。ローマは非常にうれしい驚きであり、やっていることすべてに値する」
- LaPresse
革新的な中盤の空洞化が、前進するウイングを生かす
ローマの戦術的な布陣は、ブライアン・クリスタンテとマヌ・コネによる独特のダブルボランチに支えられている。クリスタンテはビルドアップ時にしばしば最終ライン付近まで下がり、ガスペリーニの代名詞でもある中盤を空ける形を実行することで、前進するウイングに広大なスペースを生み出す。
このダイナミックな動きによって相手MFは本来の位置から引き出され、中盤中央での切り替えも加速する。
「クリスタンテによって、ローマはビルドアップを支えられるMFを見つけた」と、ディ・ビアジョは『ガゼッタ・デロ・スポルト』に詳細を語った。「彼とコネはしばしば最終ライン方向へ下がり、ウイングが高い位置を取れるようにしている。これはガスペリーニ特有の中盤を空ける形であり、研究する価値のある美しさだ」
マレンはローマ攻撃陣の中心的存在として機能する
今夏加入したドニエル・マレンは、ローマの攻撃がその周囲を回る中心的な軸としての地位を確立した。敵陣ゴール前30メートルで見せる絶え間ないランニングによって、パウロ・ディバラやマティアス・スーレのような創造性豊かなチームメートが生きるスペースを生み出している。
ガスペリーニのコンディショニングの下で、ディバラはこれまでにないフィジカル面での耐久性と安定感を手にした。
ディ・ビアジョは『La Gazzetta dello Sport』に対し、「マレンはチームでほとんど唯一の存在だ。彼が太陽で、他の全員がその周りを動いている。彼は背後のスペースを突き、信じられないほど決定的な存在になっている。ディバラはガスペリーニのメソッドのおかげで、以前にはなかった継続性を持ってプレーしている」と語った。
- Insidefoto
ローマがスタディオ・オリンピコで存在感を示す勝利を狙う
首都で高まるファンの熱狂的な後押しを受けるローマは、インテル戦を自分たちの優勝争いの実力が問われる究極の試金石と捉えている。欧州戦線と国内での戦いを両立させることが、チームの成長における最後のハードルのままだ。
ゴールで安定したリーダーシップを発揮するミレ・スビラルを擁するガスペリーニ監督のチームには、長期的な挑戦を続けるための力が備わっている。
王者相手の勝利は、ローマが正真正銘のスクデット争いの有力候補であることを確かなものにするだろう。
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