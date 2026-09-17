ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の下で、フィジカル面とメンタル面の全面的な刷新を遂げたローマが、セリエAで最大のサプライズチームとして台頭している。 『ガゼッタ・デロ・スポルト』の独占インタビューで、元ローマMFルイジ・ディ・ビアージョは、クラブの攻撃的な戦術的進化を称賛した。

ガスペリーニ監督の高強度な手法は、チーム全体に執拗なまでの勝利へのメンタリティーを植え付けている。

「私はずっと、ローマはサプライズになり得ると言ってきた。昨季もそう後押ししていたし、今季もスクデットに向けて同じことを改めて言う」と、ディ・ビアージョは 『ガゼッタ・デロ・スポルト』 に語った。「ガスプは本当に彼らを困らせることができる。ローマは非常にうれしい驚きであり、やっていることすべてに値する」