ノルウェー代表でワールドカップ初出場も果たした、あのパワフルな26歳に衰えの兆しが見えない中、いったいどうやって抑え込めばいいのか。そもそもハーランドに弱点はあるのか。

そうした質問をヘンドリーにぶつけると、元マンチェスター・シティのセンターバックである同氏は、GOALの独占取材に対し、Bet442との提携のもと、こう語った。「それに答えるなら、そんなの分かるかってことだ！

「アーセナルのセンターバック陣がどうやっているかは分かるだろう。ガブリエウがそうしている。ガブリエウは一流だ。もし自分なら、とにかく少しかき乱そうとするね。以前にも98年とロナウドの話はしたが、それと何か比較できるかと言われれば、実際には相手をかき乱そうとはしなかった。でも、自分のベストを尽くして、自分自身を試したいと思ってピッチに出た。そしてハーランドのような相手でも、それは何も変わらない。

「彼が現代のロナウド、R9だと言っているわけではない。まったくそんなことはない。ただ、似たような意味で、こういうタイプの相手と対戦する時にセンターバックが何を考えるか、ということだ。

「つまり、ハーランドが全速力で向かってきたら、『大型トラックが突っ込んでくる』と思うはずだ。98年にロナウドと対戦した時も、それに近い感覚はあった。でも今のハーランドは別格だ。唯一無二の存在だよ。

「[ルイス]・スアレスや[セルヒオ]・アグエロ、ロマーリオ、ああいうタイプの選手はいる。長い年月を振り返れば何人かはいるよ。でも、守備者にハーランドほどの恐怖を与える別のハーランドのような存在は、やはりいないと思う。

「ただ、自分ならいら立たせようとはするね。でもそれは昔ながらのやり方だ。ハーランドと対戦する選手たちが、そこまでコンディションが良くてフィジカル的に強いのかは分からない。できることなら、彼の強みに真っ向からぶつかっていくような戦いをしてほしいが、たぶん最後はやはり彼をいら立たせて、そうやってリアクションを引き出せるかを見ることになるだろう」