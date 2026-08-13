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「知るかよ！」 元マンチェスター・シティDFが、ロナウドのようなストライカーをどう止めようとするかを明かす中、アーリング・ハーランドが答えのない不可能な問いを投げかける
ハーランドはマンチェスター・シティで何ゴールを決めている？
アーセナルのセンターバック、ガブリエウ・マガリャンイスは、プレミアリーグの複数の試合でこの強力なライバルと渡り合ってきたこともあり、ハーランド対策の答えに誰よりも近づいた存在とみなされている。それでも、彼でさえ時には「謙虚さ」を思い知らされてきた。
ハーランドはイングランド1部で112ゴールを荒稼ぎしており、シティでは198試合を通じて公式戦通算162得点を記録している。さらに、ゴールデンブーツを3度獲得し、2022-23シーズンの歴史的なトレブル達成の一員にもなった。
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ハーランドがエティハドで10年契約に縛られる
マンチェスター・シティはその恐るべき背番号9を2034年までの驚異的な10年契約で引き留めた。これにより、同選手は今後も長年にわたってプレミアリーグのライバルたちを苦しめることになりそうだ。レアル・マドリーのようなクラブからの関心も、現時点では退けられ続けている。
ハーランドはマンチェスターでさらに主要タイトルの獲得を目指すとともに、バロンドール候補争いに再び食い込むことも狙うだろう。すでに驚異的な個人成績を打ち立てており、今後の課題はそれを維持することになる。
どうやってハーランドを止めるのか？ 彼に弱点はあるのか？
ノルウェー代表でワールドカップ初出場も果たした、あのパワフルな26歳に衰えの兆しが見えない中、いったいどうやって抑え込めばいいのか。そもそもハーランドに弱点はあるのか。
そうした質問をヘンドリーにぶつけると、元マンチェスター・シティのセンターバックである同氏は、GOALの独占取材に対し、Bet442との提携のもと、こう語った。「それに答えるなら、そんなの分かるかってことだ！
「アーセナルのセンターバック陣がどうやっているかは分かるだろう。ガブリエウがそうしている。ガブリエウは一流だ。もし自分なら、とにかく少しかき乱そうとするね。以前にも98年とロナウドの話はしたが、それと何か比較できるかと言われれば、実際には相手をかき乱そうとはしなかった。でも、自分のベストを尽くして、自分自身を試したいと思ってピッチに出た。そしてハーランドのような相手でも、それは何も変わらない。
「彼が現代のロナウド、R9だと言っているわけではない。まったくそんなことはない。ただ、似たような意味で、こういうタイプの相手と対戦する時にセンターバックが何を考えるか、ということだ。
「つまり、ハーランドが全速力で向かってきたら、『大型トラックが突っ込んでくる』と思うはずだ。98年にロナウドと対戦した時も、それに近い感覚はあった。でも今のハーランドは別格だ。唯一無二の存在だよ。
「[ルイス]・スアレスや[セルヒオ]・アグエロ、ロマーリオ、ああいうタイプの選手はいる。長い年月を振り返れば何人かはいるよ。でも、守備者にハーランドほどの恐怖を与える別のハーランドのような存在は、やはりいないと思う。
「ただ、自分ならいら立たせようとはするね。でもそれは昔ながらのやり方だ。ハーランドと対戦する選手たちが、そこまでコンディションが良くてフィジカル的に強いのかは分からない。できることなら、彼の強みに真っ向からぶつかっていくような戦いをしてほしいが、たぶん最後はやはり彼をいら立たせて、そうやってリアクションを引き出せるかを見ることになるだろう」
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マンチェスター・シティの2026-27シーズン日程：コミュニティ・シールド＆プレミアリーグ
ハーランドは2026-27シーズンに向けてシティのトレーニングに復帰した。エティハド・スタジアムではペップ・グアルディオラの後任としてエンツォ・マレスカが就任しており、新指揮官の下でプレーすることになる。ハーランドはクラブの新時代を華々しくスタートさせたい考えだろう。
23日には本拠地でボーンマスとの一戦に臨み、再びプレミアリーグ制覇を目指す戦いをスタートさせる。その前に、日曜日にカーディフで行われるアーセナルとのコミュニティ・シールドに出場する可能性もある。
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