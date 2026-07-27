【真相】モハメド・サラーのベシクタシュ移籍が破談寸前の理由

トルコの強豪ベシクタシュによるサラー獲得交渉は、クラブ幹部が中断を表明し、暗礁に乗り上げた。6月30日にリバプールとの契約が満了しフリーとなったエジプト代表FWは、一時はイスタンブール移籍目前とされていた。ベシクタシュは年俸1250万ユーロを提示して獲得を狙っていた。

しかし、ベシクタシュはユニフォーム販売収益の配分や代理人手数料を巡る条件を飲めず、交渉は停滞している。

ベシクタシュのスポーツディレクター、オンデル・オゼン氏は「サラー本人とも接触し、移籍金の資金調達モデルも提示したが、合意には至らなかった」と説明した。