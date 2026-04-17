【真相】マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードでジム・ラトクリフ卿の警備を強化した理由

警備が強化された主な理由は、ラトクリフ氏の入場口が長期シーズンチケット保有者の席のすぐ隣にあるためだ。多くの保有者は新体制のチケット販売方針に不満を抱いている。

来季はホスピタリティ席拡張のため、これらのファンは席を移動させられる。クラブが企業収益を優先したこの決定は火種となっており、警備スタッフは共同オーナーと影響を受けるサポーターの直接対立を回避したいと考えている。