AFP
翻訳者：
【真相】マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードでジム・ラトクリフ卿の警備を強化した理由
試合当日の手順変更
ラトクリフ氏がオールド・トラッフォードのコンコースをのんびり散策していた時代は終わった。彼は今も専属車でストレットフォード・エンドの入口まで送られるが、到着時の雰囲気は気さくから厳重警備へと変わった。以前は早めのファンと立ち止まって交流していたが、現在は警備に囲まれている。
英紙『ザ・サン』によると、最近「夢の劇場」で目撃されたINEOS会長の姿からは、警備が大幅に強化されている。ラトクリフ氏は、先導役の警備担当者が許可を出すまでトンネルを通れず、サー・ボビー・チャールトン・スタンド沿いを移動できない。生涯にわたるマンチェスター・ユナイテッドのファンである彼が、2年前までサポーターと頻繁にセルフィーを撮っていたこととは、大きな違いだ。
- Getty Images Sport
シーズンチケット保有者のすぐ近く
警備が強化された主な理由は、ラトクリフ氏の入場口が長期シーズンチケット保有者の席のすぐ隣にあるためだ。多くの保有者は新体制のチケット販売方針に不満を抱いている。
来季はホスピタリティ席拡張のため、これらのファンは席を移動させられる。クラブが企業収益を優先したこの決定は火種となっており、警備スタッフは共同オーナーと影響を受けるサポーターの直接対立を回避したいと考えている。
チケット価格の高騰に対する反発
マンチェスター・ユナイテッド首脳陣は、議論が激化するリスクを認識している。ラトクリフ氏は昨季フラム戦でサポーターから激しい批判を受け、チケット値上げへの不満が示された。このままファンと接触すれば、オールド・トラッフォードでも同様の批判が予想される。
クラブの再建を任されたINEOSの収益優先姿勢は、毎週試合を観戦するサポーターの反感を買っている。緊張が高まる中、クラブの魂が利益のために売り渡されていると感じる過激なファン層からラトクリフ氏を守る決定が下された。
- Getty Images Sport
物議を醸す発言とファンの横断幕
金銭問題に加え、ラトクリフ氏の個人的な発言も雰囲気を冷めさせている。彼の移民問題に関する扇動的発言はサポーターの反発を招き、スタジアム内では抗議行動へと発展した。最近の試合では、彼の言動に反発し、クラブの「移民」選手を支持する横断幕を掲げるサポーターもいる。
共同オーナーを批判するチャントも増え、内容はより辛辣になっている。