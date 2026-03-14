【真相】アーセナル対エバートン、チェルシー対ニューカッスルのプレミアリーグ大一番が、なぜ今日ともに17時30分キックオフなのか

従来の時差開催に慣れているサポーターたちは、今日の午後、驚かされることになるだろう。プレミアリーグは異例の措置として、12時30分の時間帯を完全に廃止し、代わりに夕方の時間帯に2つの注目カードを同時開催することにした。アーセナル対エバートンの一戦と、チェルシー対ニューカッスル・ユナイテッドの試合は、いずれもGMT17時30分にキックオフとなる。

このスケジュール変更は、過密な欧州カップ戦のスケジュールが直接的な要因となっている。複数のイングランドのクラブが欧州カップ戦のノックアウトステージに進出しているため、リーグ側は通常の放送スケジュールよりも選手の回復時間を優先せざるを得なくなった。つまり、今日のトップリーグの試合を最初に観戦するには、15:00からの放送禁止時間が終わるまで待たなければならないということだ。