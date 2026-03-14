AFP
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【真相】アーセナル対エバートン、チェルシー対ニューカッスルのプレミアリーグ大一番が、なぜ今日ともに17時30分キックオフなのか
土曜日のスケジュールに大幅な変更
従来の時差開催に慣れているサポーターたちは、今日の午後、驚かされることになるだろう。プレミアリーグは異例の措置として、12時30分の時間帯を完全に廃止し、代わりに夕方の時間帯に2つの注目カードを同時開催することにした。アーセナル対エバートンの一戦と、チェルシー対ニューカッスル・ユナイテッドの試合は、いずれもGMT17時30分にキックオフとなる。
このスケジュール変更は、過密な欧州カップ戦のスケジュールが直接的な要因となっている。複数のイングランドのクラブが欧州カップ戦のノックアウトステージに進出しているため、リーグ側は通常の放送スケジュールよりも選手の回復時間を優先せざるを得なくなった。つまり、今日のトップリーグの試合を最初に観戦するには、15:00からの放送禁止時間が終わるまで待たなければならないということだ。
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選手を守る
この日程調整の難題は、主にアーセナルのチャンピオンズリーグでの戦いが引き金となった。ミケル・アルテタ監督率いるチームは水曜日にドイツへ遠征し、バイエル・レバークーゼンと1-1の激闘を繰り広げた。選手の健康を守るために設けられたプレミアリーグのガイドラインにより、アーセナルは試合間の回復期間として最低72時間を確保しなければならない。
エバートン戦を土曜日の夜に繰り下げることで、この基準を満たすことが可能となる。もしアーセナルの試合が当初の日曜日の枠のままだった場合、クラブが控える週半ばの試合を考慮すると、準備期間が短すぎることになり、運営側はすでに予定されていたチェルシー戦と並行して、土曜日の遅い時間帯にこの試合を無理やり組み込むことを余儀なくされていただろう。
欧州での栄光がもたらす波及効果
欧州大会出場チームへの配慮により、マンチェスター・シティのスケジュールも変更を余儀なくされた。水曜日の夜にレアル・マドリードと対戦したペップ・グアルディオラ監督率いるチームは、土曜日の20時キックオフでウェストハムと対戦する。
欧州の各種大会でまだ9つのイングランドのクラブが戦っているため、こうした日程調整の難題はますます頻繁に発生している。リーグは、注目度の高い国内の試合を日中の遅い時間帯に繰り下げることで、たとえ国内のファンの従来の視聴習慣を乱すことになっても、欧州の舞台でプレミアリーグを代表するチームが休息不足によって不当に不利な立場に置かれることのないよう配慮している。
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プレミアリーグのトップ4争いは依然として熾烈だ
プレミアリーグのシーズン終了まであと9週間となり、今後の試合は優勝争いだけでなく、トップ4入りを目指すチームにとっても極めて重要となる。現在、アーセナルがマンチェスター・シティに7ポイントの差をつけて首位に立っており、マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラ、チェルシー、リヴァプールはいずれも来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権をかけて激しい争いを繰り広げている。
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