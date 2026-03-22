真相が明らかに：レアル・マドリード対アトレティコ戦でトレント・アレクサンダー＝アーノルドがベンチ入りした理由

アレクサンダー＝アーノルドをベンチに回すという決定は、スペインの首都に衝撃を与えたが、この措置の背景にはあくまで規律上の理由がある。

『マルカ』紙によると、元リヴァプール所属の同選手は今週最後の練習セッションの一つに遅刻し、これを受けてアルバロ・アルベロア監督は右サイドバックに対して厳しい態度で臨んだという。

アルベロア監督は戦術的な利点よりもロッカールーム内の規律を優先し、チーム全体に明確なメッセージを送ることを選んだ。マドリード・ダービーという大一番であるにもかかわらず、監督は選手の地位に関わらず、秩序と規律を維持することが必要だと判断した。