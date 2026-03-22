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真相が明らかに：レアル・マドリード対アトレティコ戦でトレント・アレクサンダー＝アーノルドがベンチ入りした理由
アルベロアに対する懲戒処分
アレクサンダー＝アーノルドをベンチに回すという決定は、スペインの首都に衝撃を与えたが、この措置の背景にはあくまで規律上の理由がある。
『マルカ』紙によると、元リヴァプール所属の同選手は今週最後の練習セッションの一つに遅刻し、これを受けてアルバロ・アルベロア監督は右サイドバックに対して厳しい態度で臨んだという。
アルベロア監督は戦術的な利点よりもロッカールーム内の規律を優先し、チーム全体に明確なメッセージを送ることを選んだ。マドリード・ダービーという大一番であるにもかかわらず、監督は選手の地位に関わらず、秩序と規律を維持することが必要だと判断した。
- AFP
カルバハルが先発メンバーに復帰
アレクサンダー＝アーノルドがベンチに回されたことで、ベテランDFのダニ・カルバハルが先発メンバーに復帰した。この戦術的な変更は、同選手の体調不良や怪我の懸念によるものではなく、試合前の準備期間における彼の時間厳守の欠如が直接的な原因となっている。
アレクサンダー＝アーノルドが試合開始のホイッスルから外れたことは、アルベロア監督の在任期間において重要な瞬間であり、コーチングスタッフが定めたチームとしてのルールに、いかなる個人も優先されることはないことを証明するものである。
ハンス・フリックのモデルに倣って
レアル・マドリードの監督が採る厳格な姿勢は、クラシコを挟んだ両チームの指導スタイルを反映している。バルセロナのハンジ・フリック監督も、チームミーティングや試合前の打ち合わせに遅刻した選手を厳しく処分することで知られるなど、同様の強硬な戦術で定評がある。
マーカス・ラッシュフォードやジュール・クンデらも、過去に同様の違反行為でフリック監督の怒りを買ったことがある。スター右サイドバックをベンチに置いたことで、アルベロア監督もまた、ピッチ上のスポーツ的な利益よりも、ロッカールームの団結を優先すべきだと考えていることを示している。
- AFP
アルベロアの選手起用が批判を浴びている
右サイドバックの起用が話題を独占しているが、レアル・マドリードの先発メンバーには他にも注目すべき采配が見られた。アルバロ・カレラスが怪我から復帰し、起用可能となったにもかかわらず、フラン・ガルシアは左サイドバックのポジションを守り抜いた。
さらに前線では、ブラヒム・ディアスがビニシウス・ジュニオールとの攻撃陣でのコンビを継続する。これは、最近の欠場を経てキリアン・エムバペが先発復帰すると予想していた多くの人々にとっては驚きだが、このフランス人選手はアレクサンダー＝アーノルドと共にベンチから出番を待つことになるだろう。
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