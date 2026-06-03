Getty Images Sport
翻訳者：
「相談はなかった」――ヴィルジル・ファン・ダイク、不振のシーズンを経てアーネ・スロット監督のリヴァプール解任に言及。
予期せぬ経営陣の退任
オランダが親善試合でアルジェリアに0-1で敗れた後、ファン・ダイクはスロット監督の突然の辞任に驚いたと語った。帰国直後に解任を知り、「土曜にアムステルダムに着いたらすでに報道されていた。その後も話し合ったが、決定は変わらなかった」と明かした。
彼は帰国直後に事態を知った。「土曜の午後にアムステルダムに着いた時にはすでに情報が漏れていた。その後、話し合いはあったが、決定は変わらなかった」と語った。厳しいシーズンを過ごしたクラブの急なコーチ交代は、主将を完全に不意打ちした。
- IMAGO
巨費を投じたキャンペーンとチャンピオンズリーグ敗退
リーダーのファン・ダイクは理事会の決定から排除された。スロット監督は在任中にプレミアリーグ制覇を果たしたが、今季5位とチャンピオンズリーグでPSGに敗退したことが解任の決め手となった。
リヴァプールは昨夏、アレクサンダー・イサクら補強にクラブ記録の4億4600万ポンドを投じたが、チームの低迷とモハメド・サラーとの不和が響いた。
「彼らは私に『どうすべきか』や『何をすべきか』と尋ねてこなかった」とファン・ダイクは語った。それでも彼は、退任するスタッフたちに感謝していると述べた。「アルネやシプケとは話した。それが私にとって最も大切だった。 彼らには心から感謝している。私だけでなく、クラブにとっても彼らがどれほど大きな存在であったか、そのすべてに対してだ。彼らの今後の成功を心から願っている。リヴァプールというクラブが再び立ち直ってくれることを願っている。なぜなら、クラブとして今シーズンは期待外れだったからだ」と彼は付け加えた。
国際舞台での不満
アンフィールドの混乱をよそに、リヴァプールのスターは代表戦に集中している。しかし直近の準備は順調ではなく、代表チームはアルジェリアに1-0で敗れた。この結果にキャプテンは米国行きの飛行機へ搭乗する際、明らかな不満を漏らした。
「送別試合でこんな結果は望んでいなかった。前半だけで2－0でリードするべきだった」と嘆いた。攻撃の鋭さを欠いたことについても「もっと余裕を持ってプレーし、状況を良くしなければならない」と語った。 月曜日に調整し、その後ワールドカップに向けて万全を期す」
- Getty Images Sport
オランダ代表とリヴァプール、次はどうなる？
アンドニ・イラオラがアンフィールドの指揮官としてチーム再建の最有力候補に浮上。一方、ファン・ダイクは代表戦に集中する。オランダ代表は木曜に出発し、6月14日のワールドカップ初戦・日本戦前に月曜にウズベキスタンと最終親善試合を行う。