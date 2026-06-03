「相談はなかった」――ヴィルジル・ファン・ダイク、不振のシーズンを経てアーネ・スロット監督のリヴァプール解任に言及。

リーダーのファン・ダイクは理事会の決定から排除された。スロット監督は在任中にプレミアリーグ制覇を果たしたが、今季5位とチャンピオンズリーグでPSGに敗退したことが解任の決め手となった。

リヴァプールは昨夏、アレクサンダー・イサクら補強にクラブ記録の4億4600万ポンドを投じたが、チームの低迷とモハメド・サラーとの不和が響いた。

「彼らは私に『どうすべきか』や『何をすべきか』と尋ねてこなかった」とファン・ダイクは語った。それでも彼は、退任するスタッフたちに感謝していると述べた。「アルネやシプケとは話した。それが私にとって最も大切だった。 彼らには心から感謝している。私だけでなく、クラブにとっても彼らがどれほど大きな存在であったか、そのすべてに対してだ。彼らの今後の成功を心から願っている。リヴァプールというクラブが再び立ち直ってくれることを願っている。なぜなら、クラブとして今シーズンは期待外れだったからだ」と彼は付け加えた。