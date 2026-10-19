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相次ぐ負傷離脱を受け、ハンジ・フリック監督がパリ・サンジェルマン戦でのバルセロナの守備陣の選択肢を明かす
バルセロナ守備陣に負傷者続出
バルセロナはセビリアから勝ち点3を持ち帰ったが、2人の負傷者が出る痛手を負った。エリック・ガルシアとジュール・クンデはともにパリ遠征を欠場することが正式に決まった。
クラブは守備陣に深刻な危機を抱えている。さらに、ジェラール・マルティンも足に違和感を覚えて交代を余儀なくされた。マルティンがパルク・デ・プランスで先発する可能性は極めて低いとみられ、本職のDFが著しく不足する中、監督は現在の中盤の選手から代替策を探さざるを得ない。
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フリック、MFのセンターバック起用を検討
試合前の記者会見で、フリック監督は守備陣の人手不足に言及し、戦術面での対応策を説明した。「フレンキー・デ・ヨングはプレーできるし、アレックス・カンポスもいる。すべてうまくいくと確信している。今は最高の時期ではないかもしれないが、それを受け入れなければならない」とドイツ人指揮官は語った。
デ・ヨングは先日のレアル・ベティス戦を前に医師から出場許可を受けており、過去にはロナルド・クーマン監督の下でセンターバックを務めた。また、ロドリもマンチェスター・シティで守備の中央を担った経験がある。
対戦相手への称賛とラフィーニャに関する朗報
負傷者が増える中でも、フリック監督は欧州での一戦を前に非常に前向きな姿勢を保ち、攻撃面での大きな朗報も明かした。「ラフィーニャは明日、先発する」と語った指揮官は、PSGとの大きな挑戦を受け入れるようチームに促した。
「明日の試合は、我々にとって良い試金石になると思う。直近11試合で勝利してきたチームらしく、自信を持ってプレーしてほしい。過去2年間で世界最高のチームと対戦することになるが、これは我々にとってチャンスだ」
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バルセロナの次の予定は？
バルセロナは、パリ・サンジェルマンとの対戦後にクラシコを控える重要な1週間を迎える。しかし、フリック監督は火曜日の試合より先を見据えることを拒んだ。「次の試合が常に最も重要だ。だから、明日の試合が最も重要なんだ」と強調。負傷中のフランス人DFについては、「ジュール・クンデが今週末までに出場できる状態になることを願っている」と語った。
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