バルセロナはセビリアから勝ち点3を持ち帰ったが、2人の負傷者が出る痛手を負った。エリック・ガルシアとジュール・クンデはともにパリ遠征を欠場することが正式に決まった。

クラブは守備陣に深刻な危機を抱えている。さらに、ジェラール・マルティンも足に違和感を覚えて交代を余儀なくされた。マルティンがパルク・デ・プランスで先発する可能性は極めて低いとみられ、本職のDFが著しく不足する中、監督は現在の中盤の選手から代替策を探さざるを得ない。