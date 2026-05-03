日曜の試合で、GKは90分間、公式ユニフォームではなく明るい黄色のウォームアップシャツを着ていた。バイエルンはカンプ・ノウにUEFA承認のGKユニフォームを持参していなかったためだ。
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相手チームは彼女にユニフォームを用意しなければならない！チャンピオンズリーグのバルセロナ戦という大一番でFCバイエルンに起きたとんでもないハプニング
「彼女は会場で許可されていない色のユニフォームを持参したようだ。バルセロナGKまたは審判のユニフォームと色がかぶったのだ」とZDF解説者クラウディア・ノイマンは語った。 結局、マフムトヴィッチはバルサから提供されたユニフォームを着用。名門クラブは急きょFCBゴールキーパーの名前と背番号を入れた。
なお、マフムトヴィッチのショーツとソックスはオレンジだったため、オレンジのユニフォームが問題視されたのは意外だった。 審判団（水色）やバルセロナGK（緑）とも大きく被らないはずだ。UEFAはバイエルンユニフォーム袖のオレンジアクセントや同色でプリントされた背番号を問題視したのかもしれない。
- AFP
準決勝第1戦を1-1で終えたバイエルンは、バルセロナへ希望を持って遠征。しかし13分、サルマ・パラリュエロに先制された。直後の17分、リンダ・ダルマンが同点弾を奪った。
しかしバルサは22分、アレクシア・プテラスが再びリードを奪う。55分にエヴァ・パヨール、58分にプテラスが追加点を挙げ、試合を決定付けた。
バルセロナは5月23日にノルウェーのオスロで行われるチャンピオンズリーグ決勝でオリンピック・リヨンと対戦する。ドイツ代表ユレ・ブランドは土曜のアーセナル戦で1得点1アシストを記録し、3－1の勝利でリヨンを決勝へ導いた。