相手チームは彼女にユニフォームを用意しなければならない！チャンピオンズリーグのバルセロナ戦という大一番でFCバイエルンに起きたとんでもないハプニング

「彼女は会場で許可されていない色のユニフォームを持参したようだ。バルセロナGKまたは審判のユニフォームと色がかぶったのだ」とZDF解説者クラウディア・ノイマンは語った。 結局、マフムトヴィッチはバルサから提供されたユニフォームを着用。名門クラブは急きょFCBゴールキーパーの名前と背番号を入れた。

なお、マフムトヴィッチのショーツとソックスはオレンジだったため、オレンジのユニフォームが問題視されたのは意外だった。 審判団（水色）やバルセロナGK（緑）とも大きく被らないはずだ。UEFAはバイエルンユニフォーム袖のオレンジアクセントや同色でプリントされた背番号を問題視したのかもしれない。