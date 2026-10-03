試合後に語ったバストーニは、世界最高峰の相手に対してイタリアが見せたチーム全体の粘り強さに満足感を示した。DFは、チームがフランスの予定していた祝賀ムードに水を差す強い決意を持ってパリへ乗り込んだことを明かした。

バストーニは、得点直後に守備の規律を保つことが自身の最大の焦点だったと強調した。

「厳しい試合だったし、そうなることは分かっていた。それでも、チームのパフォーマンスにはとても満足している」とバストーニは『RAI Sport』に語った。「僕たちは激しく戦い、耐え抜き、そして今夜のフランスの目標のいくつかも打ち砕いた。相手は盛大な祝賀を準備していたからだ。再び得点できたのはもちろんうれしいが、それが決まった瞬間に考えたのは、これ以上失点しないようにしなければならないということだった」