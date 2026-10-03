Flash Press Agency
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「相手の盛大な祝宴を台無しにした！」。イタリアがパリを沈黙させた後、アレッサンドロ・バストーニが強烈な警告を発した
バストーニ、パリで見事な代表復活を完結させる
イタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニが、UEFAネーションズリーグ2試合で2点目となるゴールを決め、パリでのフランス戦で1-1のドローに持ち込んだ。インテルのCBはマイケル・オリーセの先制点を取り消し、ボスニア・ヘルツェゴビナとのワールドカップ予選プレーオフでの退場処分後、長期離脱を経て代表復帰を果たす中で印象的な活躍を見せた。
バストーニは此前、トルコに4-1で勝利した一戦でも得点しており、スタッド・ド・フランスでも再び決定的なフィニッシュを決めた。
このゴールにより、同選手はロベルト・マンチーニ監督の2度目の指揮期間における最多得点者となった。
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フランスの祝賀計画を台無しにした後の誇りをインテルのスターが明かす
試合後に語ったバストーニは、世界最高峰の相手に対してイタリアが見せたチーム全体の粘り強さに満足感を示した。DFは、チームがフランスの予定していた祝賀ムードに水を差す強い決意を持ってパリへ乗り込んだことを明かした。
バストーニは、得点直後に守備の規律を保つことが自身の最大の焦点だったと強調した。
「厳しい試合だったし、そうなることは分かっていた。それでも、チームのパフォーマンスにはとても満足している」とバストーニは『RAI Sport』に語った。「僕たちは激しく戦い、耐え抜き、そして今夜のフランスの目標のいくつかも打ち砕いた。相手は盛大な祝賀を準備していたからだ。再び得点できたのはもちろんうれしいが、それが決まった瞬間に考えたのは、これ以上失点しないようにしなければならないということだった」
DFが個人的な忍耐力と逆境の乗り越え方を明かす
バストーニは、プレーオフでの退場や、セリエAからの退団を求めるオフ・ザ・ピッチでの憶測を含む最近の苦境について言及した。25歳の同選手は、300試合を超えるプロキャリアを通じて、自身の能力への信頼を決して失わなかったと強調した。
ゴール前ではアウェーのイタリアに有利なデータがあり、フランスは2007年9月以降、イタリア戦でクリーンシートを達成できていなかった。
試合終盤にダヨ・ウパメカノがレッドカードを受けた後、イタリアは土壇場での決勝点を狙って圧力を強めた。
「2ゴールを決めるとは思っていなかったが、自分自身への信頼を失ったことは一度もない」と、バストーニは付け加えた。「1つや2つの出来事で、300試合以上に及ぶキャリアを台無しにはさせない。そばにいてくれた家族に感謝しているし、胸を張り続けることが前向きなこととして受け止められればと思う」
- AFP
イタリア代表が次の国際試合を前に強いメッセージを発した
バストーニは、パリで見せたイタリアの圧倒的なパフォーマンスが、今後に向けてチームに大きな自信をもたらすと考えている。強豪相手にこれだけの粘り強さを示したことで、イタリアは世界のどの代表相手にも戦えると証明したと主張した。
ロベルト・マンチーニ監督率いるチームは現在、代表ウィークを締めくくる次のネーションズリーグに照準を合わせている。
イタリアは次戦でもこの勢いを維持することを目指す。
「自分たちは最初から勝利のチャンスがあると信じていた」とバストーニは締めくくった。「これは強いメッセージだ。なぜなら、パリでフランス相手にこうしたパフォーマンスができるなら、相手が誰であってもそれはできるからだ。今シリーズにはまだもう1試合あり、何ひとつ当然とは考えていない」
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