Getty Images Sport
翻訳者：
「相手に何も与えなかった！」ディーン・ハイセンがレアル・マドリーの守備を振り返る
セビージャの勝利でハイセンが堅実なプレーを見せ、90分間出場
若手DFディーン・ハイセンは、レアル・マドリーがセビージャに4-1で勝利した試合で重要な役割を果たした。サンティアゴ・ベルナベウで90分間フル出場したセンターバックは、レアル・マドリーがボール保持と陣地の両面で優位に立つなか、セビージャの攻撃陣を抑えた。
終盤に単発のボールロストから失点したものの、ハイセンの守備時のポジショニングもあり、レアル・マドリーは主導権をしっかりと握り続けた。
この勝利により、レアル・マドリーは公式戦でのホーム無敗記録を伸ばした。
- PS Images
DF、ボールの配球とチームの組織力を称賛
試合後に戦術面でのパフォーマンスを振り返ったハイセンは、マドリーがボール保持時に見せた効率の良さを勝利の要因に挙げた。「うまくボールを配り、守備でも堅く、相手に何も与えなかった」と語った。
「相手のゴールは、僕たちがボールを失ったところから生まれた」
さらに、このDFはチーム全体の規律について「チームとして非常に団結し、堅くプレーした」と付け加えた。
ハイセン、チームメートの攻撃の質の高さに驚嘆
ハイセンは、ピッチの反対側でギュレル、エンバペ、ディオマンデが決めた見事なゴールに感嘆したと認めた。チームの攻撃について問われると、「あんなゴールは僕には決められないよ」と笑った。
「彼らに素晴らしい能力があることは誰もが分かっている。彼らがチームにいてくれてうれしい」
「誰だってホームでプレーする方が好きだ。ベルナベウは歴史あるスタジアムで、ここでプレーするのはとても特別なことだ」
- Le Pictorium
若手DF、ライプツィヒとの対戦を見据える
欧州での試合が立て続けに迫る中、ハイセンは自身の好調を維持することに集中している。
レアル・マドリーは水曜日、チャンピオンズリーグのグループステージで続く全勝の勢いを維持すべく、ホームでRBライプツィヒを迎える。
このDFはホームで再び無失点に抑えることを望んでいる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。