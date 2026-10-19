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ライブ
Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
翻訳者：

「相手に何も与えなかった！」ディーン・ハイセンがレアル・マドリーの守備を振り返る

レアル・マドリー
ディーン・ハウセン
レアル・マドリー 対 セビージャ
セビージャ
ラ・リーガ

レアル・マドリーのセンターバック、ディーン・ハイセンは、セビージャに4-1で勝利した試合でのチームの守備陣形とボールの配球に満足感を示した。また、アウェーのセビージャに許した決定機を最小限に抑えられたことを受け、チームの団結力を強調した。

  • セビージャの勝利でハイセンが堅実なプレーを見せ、90分間出場

    若手DFディーン・ハイセンは、レアル・マドリーがセビージャに4-1で勝利した試合で重要な役割を果たした。サンティアゴ・ベルナベウで90分間フル出場したセンターバックは、レアル・マドリーがボール保持と陣地の両面で優位に立つなか、セビージャの攻撃陣を抑えた。

    終盤に単発のボールロストから失点したものの、ハイセンの守備時のポジショニングもあり、レアル・マドリーは主導権をしっかりと握り続けた。

    この勝利により、レアル・マドリーは公式戦でのホーム無敗記録を伸ばした。

  • imago-sport-1084747786.jpgPS Images

    DF、ボールの配球とチームの組織力を称賛

    試合後に戦術面でのパフォーマンスを振り返ったハイセンは、マドリーがボール保持時に見せた効率の良さを勝利の要因に挙げた。「うまくボールを配り、守備でも堅く、相手に何も与えなかった」と語った。

    「相手のゴールは、僕たちがボールを失ったところから生まれた」

    さらに、このDFはチーム全体の規律について「チームとして非常に団結し、堅くプレーした」と付け加えた。

  • ハイセン、チームメートの攻撃の質の高さに驚嘆

    ハイセンは、ピッチの反対側でギュレル、エンバペ、ディオマンデが決めた見事なゴールに感嘆したと認めた。チームの攻撃について問われると、「あんなゴールは僕には決められないよ」と笑った。

    「彼らに素晴らしい能力があることは誰もが分かっている。彼らがチームにいてくれてうれしい」

    「誰だってホームでプレーする方が好きだ。ベルナベウは歴史あるスタジアムで、ここでプレーするのはとても特別なことだ」

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  • imago-sport-1084744392.jpgLe Pictorium

    若手DF、ライプツィヒとの対戦を見据える

    欧州での試合が立て続けに迫る中、ハイセンは自身の好調を維持することに集中している。

    レアル・マドリーは水曜日、チャンピオンズリーグのグループステージで続く全勝の勢いを維持すべく、ホームでRBライプツィヒを迎える。

    このDFはホームで再び無失点に抑えることを望んでいる。

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