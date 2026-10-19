若手DFディーン・ハイセンは、レアル・マドリーがセビージャに4-1で勝利した試合で重要な役割を果たした。サンティアゴ・ベルナベウで90分間フル出場したセンターバックは、レアル・マドリーがボール保持と陣地の両面で優位に立つなか、セビージャの攻撃陣を抑えた。

終盤に単発のボールロストから失点したものの、ハイセンの守備時のポジショニングもあり、レアル・マドリーは主導権をしっかりと握り続けた。

この勝利により、レアル・マドリーは公式戦でのホーム無敗記録を伸ばした。