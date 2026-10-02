マンチーニ監督は、今週金曜日にフランスと対戦するためパリへ乗り込むイタリアの一戦を心待ちにしている。スタッド・ド・フランスで行われるこの大一番は、ジダン監督が代表指揮官に就任して以降、本拠地で迎える初戦となる。

両国とも、それぞれの監督の下でまだ手探りの状態にあり、興味深い一戦となりそうだ。フランスは直近でトルコに1-0で勝利し、さらにベルギーにも1-0で連勝して、この試合に臨む。一方のイタリアは、ここまで入り混じったスタートとなっている。

アウェーに乗り込むイタリアは、初戦でベルギーに0-2で敗れたものの、その後はトルコに4-1で快勝して立て直した。マンチーニ監督はこの2試合で大幅にメンバーを入れ替えており、金曜日の先発メンバーはまったく予想がつかない状況だ。