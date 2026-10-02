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「相手にはひどい風邪をひいてほしい！」。ロベルト・マンチーニ氏が、ジネディーヌ・ジダン氏との対戦を前にフランスについて爆笑発言。
マンチーニ、パリでのジダンとの挑戦を楽しむ
マンチーニ監督は、今週金曜日にフランスと対戦するためパリへ乗り込むイタリアの一戦を心待ちにしている。スタッド・ド・フランスで行われるこの大一番は、ジダン監督が代表指揮官に就任して以降、本拠地で迎える初戦となる。
両国とも、それぞれの監督の下でまだ手探りの状態にあり、興味深い一戦となりそうだ。フランスは直近でトルコに1-0で勝利し、さらにベルギーにも1-0で連勝して、この試合に臨む。一方のイタリアは、ここまで入り混じったスタートとなっている。
アウェーに乗り込むイタリアは、初戦でベルギーに0-2で敗れたものの、その後はトルコに4-1で快勝して立て直した。マンチーニ監督はこの2試合で大幅にメンバーを入れ替えており、金曜日の先発メンバーはまったく予想がつかない状況だ。
- AFP
「彼らにはひどい風邪をひいてもらう必要がある」
この一戦の格式の高さにもかかわらず、マンチーニ監督は相手指揮官との個人的なライバル関係をすぐに否定した。むしろイタリア代表指揮官は、スター選手をそろえるフランス代表と対戦する難しさに焦点を当てた。
「ジダンと対戦できるのは喜びだが、これは私たち同士の決闘ではない」とマンチーニ監督は報道陣に語った。「フランスとイタリアによる素晴らしい試合になるだろう。両チームとも、まだいろいろと模索している段階だ。何が起きようと、この試合はそのプロセスにとって非常に有益なものになると感じている」
相手陣容の圧倒的なクオリティーを認めたうえで、イタリア代表指揮官は自チームの勝算について軽妙に評した。「ウスマン・デンベレ、マイケル・オリーセ、デジレ・ドゥエのような選手たちに勝とうとするのは刺激的だ。フランスが数段レベルを落とすには、彼ら全員がひどい風邪をひく必要があるだろうね」
フランスがイタリアをわずかに上回る
マンチーニは、フランスが再建途上にある自身のイタリア代表よりも、現時点で成長の度合いにおいて先を行っていることを率直に認めた。しかし、アウェーのイタリアがパリに乗り込み、ただ引いて圧力を受け続けるつもりはないと強く主張している。
「フランスは我々と比べてプロセスが進んでいるが、それでもハイレベルな戦いになると思う」とマンチーニは述べた。「そうは言っても、我々はここで良い印象を残したいし、ただ守ることだけを考えてピッチに立つつもりはない。目標は常に勝つためにプレーすることだ」
- AFP
負傷への懸念が両チームの準備に影響を及ぼす
大きな注目を集めるキックオフを前に、両監督は苛立たしい負傷離脱への対応を余儀なくされている。フランスは、ひざの問題によりチームを離脱したエースFWキリアン・エムバペを欠くことになる。
レアル・マドリー所属のアタッカーは、メディカルチェックを受けるため、すでにスペインの首都へ戻っている。彼の不在によってフランスの攻撃力が削がれるのは間違いないが、それでもジダンには起用できる危険な代替戦力が数多くいる。
一方、イタリアも試合を前にコンディション面の悩みを抱えている。モイーズ・キーンはイタリアにとって大きな負傷懸念とみられており、マンチーニが戦術プランを最終調整する中で、攻撃の選択肢が限られる可能性がある。
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