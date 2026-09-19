リーグ戦9連勝でアメックスに乗り込んだアーセナルだったが、ブライトンのハイプレスに珍しく動揺した様子を見せた。31分、パスカル・グロスがボックス際からポストを使った正確なシュートを決め、先制点を挙げた。前半終了間際には、マルティン・ウーデゴールのディフレクションしたシュートのこぼれ球からブカヨ・サカに同点の絶好機が訪れたが、これを生かせなかった。すると直後、ブライトンがアーセナルを突き放す。チャラランポス・コストゥラスがエリア内で反転し、追加点を決めた。

ブライトンが見せた戦術的な規律は敵地に乗り込んだアーセナルを驚かせ、中盤の主導権争いでも相手はコントロールを握れなかった。ヒュルツェラーはロッカールームにある一体感に言及し、自身の下にある選手層の厚さを強調した。ドイツ人指揮官はこう語っている。「強度、強度、そして1対1の局面で勝つこと……。リーグ最高のチームと戦うには、その相手に対抗できるという信念を持たなければならない。私の選手たちはピッチ上で本当に互いを信頼している。1人が欠けても、別の1人がその穴を埋められる。全体として、私たちはあらゆる局面で本当に高いレベルを目指していた。そのためには最高水準である必要があった」