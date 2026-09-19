あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALAFP
Khaled Mahmoud
翻訳者：

「相手にとって最悪のチームだった！」。ファビアン・ヒュルツェラーが、ブライトンはアーセナルを3-0で粉砕した後、「イングランド最高のチームを解体した」と誇った。

ファビアン・ヒュルツェラー
アーセナル
ブライトン
ブライトン 対 アーセナル
プレミアリーグ

ファビアン・ヒュルツェラー監督は、ブライトンがアメックス・スタジアムでアーセナルを粉砕する臨床的なパフォーマンスを見せた後、自身のチームを「対戦したくないほど嫌な相手だ」と称賛した。ブライトン指揮官は、選手たちが南海岸でアーセナルの今季無敗スタートを終わらせ、3-0の快勝を収める姿を誇らしく見守った。

  • サウスコーストでの存在感を示す勝利

    ブライトン＆ホーヴ・アルビオンは好調ぶりを見せ続け、ミケル・アルテタ率いるアーセナルに今季プレミアリーグ初黒星をつけた。コヴェントリー・シティ、マンチェスター・ユナイテッドに勝利した勢いそのままに、大きな自信を持ってこの一戦に臨んだブライトンは、優勝を狙う相手を圧倒した。

    フルツェラー監督が、この勝ち方に大きな喜びを示したのは当然だった。アーセナルほどの格を持つ相手を破った重みも認めた。『Match of the Day』でブライトン指揮官は次のように語っている。「特別な勝利だった。イングランド最高のチームと戦ったからというだけでなく、パフォーマンスの内容が素晴らしかったからだ。私は本当に自分のチームを誇りに思う。こういう瞬間を楽しむことは、いつだって大事だ。相手にとって非常にやりにくいチームだった」

    • 広告
  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    アーセナル、戦術的な名采配の前に沈黙

    リーグ戦9連勝でアメックスに乗り込んだアーセナルだったが、ブライトンのハイプレスに珍しく動揺した様子を見せた。31分、パスカル・グロスがボックス際からポストを使った正確なシュートを決め、先制点を挙げた。前半終了間際には、マルティン・ウーデゴールのディフレクションしたシュートのこぼれ球からブカヨ・サカに同点の絶好機が訪れたが、これを生かせなかった。すると直後、ブライトンがアーセナルを突き放す。チャラランポス・コストゥラスがエリア内で反転し、追加点を決めた。

    ブライトンが見せた戦術的な規律は敵地に乗り込んだアーセナルを驚かせ、中盤の主導権争いでも相手はコントロールを握れなかった。ヒュルツェラーはロッカールームにある一体感に言及し、自身の下にある選手層の厚さを強調した。ドイツ人指揮官はこう語っている。「強度、強度、そして1対1の局面で勝つこと……。リーグ最高のチームと戦うには、その相手に対抗できるという信念を持たなければならない。私の選手たちはピッチ上で本当に互いを信頼している。1人が欠けても、別の1人がその穴を埋められる。全体として、私たちはあらゆる局面で本当に高いレベルを目指していた。そのためには最高水準である必要があった」

  • パスカル・グロスが先頭に立つ

    この日の午後を通じてグロスの影響力は一貫したテーマだった。ベテラン司令塔は先制点を決めただけでなく、3点目もアシストした。後半開始から12分、ケマ・アンドレスがグロスのCKに最も高く跳び、ヘディングでネットを揺らした。この一撃で、試合は見せ場としての意味合いを事実上失った。

    ドイツ代表の貢献について、フルツェラーはさらにこう付け加えた。「彼はピッチでゴールを決めることを楽しんでいる。本当に信頼できる存在で、周囲のチームメートを本当により良くしてくれる」。この勝利は堅実な守備でもさらに支えられ、夏の新戦力パスカル・ストライクがクラブでのプレミアリーグ初先発で印象を残した。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALAFP

    ヒュルツェラーにとって、謙虚さは依然として鍵である

    この結果、ブライトンはプレミアリーグ順位表で3位に浮上し、首位との差をわずか勝ち点2としている。一方のアーセナルにとって、この敗戦は勢いに大きな打撃となり、得失点差で2位につけているものの、マンチェスター・シティより1試合多く消化している状況だ。

    今後の試合に目を向けると、ブライトンの指揮官はチームに集中力を維持するよう求めた。「我々は1試合ずつ戦っていく。代表ウィーク明けは多くの試合がある。こういう勝利の後こそ謙虚でいなければならないし、なぜこの勝利を手にできたのかを理解しなければならない。我々は前に進み続ける必要がある」と、フュルツェラーは締めくくった。