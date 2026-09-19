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「相手にとって最悪のチームだった！」。ファビアン・ヒュルツェラーが、ブライトンはアーセナルを3-0で粉砕した後、「イングランド最高のチームを解体した」と誇った。
サウスコーストでの存在感を示す勝利
ブライトン＆ホーヴ・アルビオンは好調ぶりを見せ続け、ミケル・アルテタ率いるアーセナルに今季プレミアリーグ初黒星をつけた。コヴェントリー・シティ、マンチェスター・ユナイテッドに勝利した勢いそのままに、大きな自信を持ってこの一戦に臨んだブライトンは、優勝を狙う相手を圧倒した。
フルツェラー監督が、この勝ち方に大きな喜びを示したのは当然だった。アーセナルほどの格を持つ相手を破った重みも認めた。『Match of the Day』でブライトン指揮官は次のように語っている。「特別な勝利だった。イングランド最高のチームと戦ったからというだけでなく、パフォーマンスの内容が素晴らしかったからだ。私は本当に自分のチームを誇りに思う。こういう瞬間を楽しむことは、いつだって大事だ。相手にとって非常にやりにくいチームだった」
- Getty Images Sport
アーセナル、戦術的な名采配の前に沈黙
リーグ戦9連勝でアメックスに乗り込んだアーセナルだったが、ブライトンのハイプレスに珍しく動揺した様子を見せた。31分、パスカル・グロスがボックス際からポストを使った正確なシュートを決め、先制点を挙げた。前半終了間際には、マルティン・ウーデゴールのディフレクションしたシュートのこぼれ球からブカヨ・サカに同点の絶好機が訪れたが、これを生かせなかった。すると直後、ブライトンがアーセナルを突き放す。チャラランポス・コストゥラスがエリア内で反転し、追加点を決めた。
ブライトンが見せた戦術的な規律は敵地に乗り込んだアーセナルを驚かせ、中盤の主導権争いでも相手はコントロールを握れなかった。ヒュルツェラーはロッカールームにある一体感に言及し、自身の下にある選手層の厚さを強調した。ドイツ人指揮官はこう語っている。「強度、強度、そして1対1の局面で勝つこと……。リーグ最高のチームと戦うには、その相手に対抗できるという信念を持たなければならない。私の選手たちはピッチ上で本当に互いを信頼している。1人が欠けても、別の1人がその穴を埋められる。全体として、私たちはあらゆる局面で本当に高いレベルを目指していた。そのためには最高水準である必要があった」
パスカル・グロスが先頭に立つ
この日の午後を通じてグロスの影響力は一貫したテーマだった。ベテラン司令塔は先制点を決めただけでなく、3点目もアシストした。後半開始から12分、ケマ・アンドレスがグロスのCKに最も高く跳び、ヘディングでネットを揺らした。この一撃で、試合は見せ場としての意味合いを事実上失った。
ドイツ代表の貢献について、フルツェラーはさらにこう付け加えた。「彼はピッチでゴールを決めることを楽しんでいる。本当に信頼できる存在で、周囲のチームメートを本当により良くしてくれる」。この勝利は堅実な守備でもさらに支えられ、夏の新戦力パスカル・ストライクがクラブでのプレミアリーグ初先発で印象を残した。
- AFP
ヒュルツェラーにとって、謙虚さは依然として鍵である
この結果、ブライトンはプレミアリーグ順位表で3位に浮上し、首位との差をわずか勝ち点2としている。一方のアーセナルにとって、この敗戦は勢いに大きな打撃となり、得失点差で2位につけているものの、マンチェスター・シティより1試合多く消化している状況だ。
今後の試合に目を向けると、ブライトンの指揮官はチームに集中力を維持するよう求めた。「我々は1試合ずつ戦っていく。代表ウィーク明けは多くの試合がある。こういう勝利の後こそ謙虚でいなければならないし、なぜこの勝利を手にできたのかを理解しなければならない。我々は前に進み続ける必要がある」と、フュルツェラーは締めくくった。
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