「『相手からプレゼントされた』と言う人もいるだろう」――バルセロナがアトレティコ・マドリードに劇的な逆転勝利を収めた後、エリック・ガルシアが批判に反論

この試合で右サイドバックとミッドフィルダーの両方をこなした多才なスペイン人DFは、ディエゴ・シメオネ率いるチームが勝利を譲ったという見方を即座に否定した。ガルシアは、この勝利が純粋な粘り強さとプロとしての献身によって勝ち取ったものだと主張した。

「相手がその重要性を軽視しようとも、我々はここに来た目的を明確に理解していた」とガルシアは語った。「彼らはハイレベルな選手たちだ。我々に試合を譲りに来たと言う人もいるだろうが、我々はそれのために苦闘しなければならなかった。その点については満足している」