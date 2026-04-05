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「『相手からプレゼントされた』と言う人もいるだろう」――バルセロナがアトレティコ・マドリードに劇的な逆転勝利を収めた後、エリック・ガルシアが批判に反論
ムッソは、アトレティコの方が優れていたと主張している
この結果、シーズンも終盤に差し掛かる中、バルセロナは圧倒的な優位に立った。しかし、アトレティコ対バルセロナの試合は、すぐに審判をめぐる激しい議論の渦に巻き込まれ、バルサは「幸運な判定」を受けたと見なされた。 一連の素晴らしいセーブでMVPに選ばれたアトレティコのGKフアン・ムッソは、ホームチームのニコ・ゴンサレスがレッドカードを受けた後、バルサのジェラール・マルティンのレッドカードが取り消されたことで、試合の流れが不当に変わってしまったと主張した。彼は、フルメンバーでプレーしていた時点ではホームチームの方が優勢だったと述べた。
- AFP
ガルシア、アトレティコからの「贈り物」という主張を否定
この試合で右サイドバックとミッドフィルダーの両方をこなした多才なスペイン人DFは、ディエゴ・シメオネ率いるチームが勝利を譲ったという見方を即座に否定した。ガルシアは、この勝利が純粋な粘り強さとプロとしての献身によって勝ち取ったものだと主張した。
「相手がその重要性を軽視しようとも、我々はここに来た目的を明確に理解していた」とガルシアは語った。「彼らはハイレベルな選手たちだ。我々に試合を譲りに来たと言う人もいるだろうが、我々はそれのために苦闘しなければならなかった。その点については満足している」
レアル・マドリードの失態を好機と捉えて
バルセロナは、勝利すればラ・リーガ首位のリードを7ポイントに広げられることを承知の上で試合に臨んだ。先日メトロポリターノで行われたコパ・デル・レイの試合で0-4と惨敗し、不本意な結果に終わったが、ガルシア監督は、チームがその苦い経験を糧とし、マドリードの照明が照らす大舞台で再び躓かないよう決意を固めていたことを明かした。
「午後の試合で何が起きたかは、誰もが知っていた。ここでの試合は惨事だった。勝てば、相手に大きな打撃を与えられると分かっていた」とガルシア監督は説明した。
- AFP
バルセロナの次はどうなるのか？
バルセロナは勝ち点76で首位を固めた一方、アトレティコは勝ち点57で4位にとどまっている。この試合は、欧州最高峰の大会で続く三部作の第一章に過ぎない。チャンピオンズリーグでは、カタルーニャとマドリードの2チームが再び激突し、カンプ・ノウとメトロポリターノで熱戦が繰り広げられることになりそうだ。まずは水曜日に、バルセロナがホームでアトレティコを迎え撃つ。