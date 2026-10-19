リヴァプールのウインガー、ブラッドリー・バルコラは、自身の持ち味を最大限に生かす戦術を導入したアンドニ・イラオラ監督を称賛した。元PSGのFWは、アンフィールドでバスク出身の指揮官が率いる高強度の攻撃陣にすぐに溶け込んだ。

イラオラ監督の哲学は、素早い攻守の切り替え、スピードを生かしたサイド攻撃、そしてボールを持たない場面での規律あるプレスを重視するものだ。

バルコラは、イラオラ監督との初期の話し合いを通じて、リヴァプールが戦術面で自分に最適な移籍先だと確信したことを明かした。