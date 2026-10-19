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相性抜群！ ウィンガーのバルコラがイラオラのダイレクトな戦術を称賛、指揮官の信頼に応えると誓う
イラオラのダイレクトな戦術システムの下でバルコラが躍動
リヴァプールのウインガー、ブラッドリー・バルコラは、自身の持ち味を最大限に生かす戦術を導入したアンドニ・イラオラ監督を称賛した。元PSGのFWは、アンフィールドでバスク出身の指揮官が率いる高強度の攻撃陣にすぐに溶け込んだ。
イラオラ監督の哲学は、素早い攻守の切り替え、スピードを生かしたサイド攻撃、そしてボールを持たない場面での規律あるプレスを重視するものだ。
バルコラは、イラオラ監督との初期の話し合いを通じて、リヴァプールが戦術面で自分に最適な移籍先だと確信したことを明かした。
- Mark Pain
ウインガー、イラオラ監督が守備と攻撃で求めることを語る
バルコラは、リヴァプールの監督から任された具体的な役割と責任について、スカイスポーツに説明した。「加入前に監督と話したときは、ウイングでプレーし、自分にできることをする、スピードを生かしてプレーするという話だった」とバルコラは語った。
「監督は、僕が積極的に攻撃するだけでなく、守備も積極的にすることを知っている」
「加入時に監督から、それが僕に求めていることだと言われた。だから、監督とはとてもうまくいっている」
フランス人、監督の信頼に応えることを熱望
24歳のバルコラはイラオラの戦術に全幅の信頼を示し、ピッチ上で継続的に結果を残すと誓った。「自分のプレースタイルは、彼が求めるものに合っていると思う」とバルコラは語った。
「彼は縦に速いプレーを好むし、僕もそういうプレーが好きだ」
「あとはピッチ上で違いを生み出せるかどうかは自分次第。彼の信頼に応えられたらと思う」
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イラオラのサイド重視の哲学がリヴァプールを前進させる
バルコラがイラオラの戦術にスムーズに適応したことで、リヴァプールはサイドで大きな脅威を手にしている。
監督と選手が戦術面で求められる役割について認識を共有する中、このウイングはすべての大会で高いパフォーマンスを維持することを目指している。
タイトル獲得を目指し続けるリヴァプールは、バルコラのスピードと豊富な運動量を生かしたい考えだ。
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