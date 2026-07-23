「相乗効果のチャンス」――アマゾンのオーナーであるジェフ・ベゾス氏（純資産1,920億ポンド）がアンフィールドの投資コンソーシアムに参加すれば、リヴァプールにはどのようなメリットがあるか。

サッカー財務専門家のキアラン・マグワイア氏は、今回の売却はクラブの長期的な財政安定を確保するFSGの賢明なビジネス判断だと指摘する。

同氏は『デイリー・メール』紙に、投資額は最大30％（13億ポンド）でクラブ評価額は40億ポンド強となり、予想の範囲内だと述べた。

FSGの立場から見れば、これは非常に賢明な判断だ。以前も一部を売却したが、今回も約60％の支配株を維持できる。

「クラブの長期戦略や移籍市場、選手補強は引き続きFSGの決定に基づく。売却益はリヴァプールではなくFSGに入るため、クラブの資金繰りに影響はない。」