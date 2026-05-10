「ユヴェントスでの最後の2試合？どうかな……」とヴラホヴィッチは語り、明言を避けた。セルビア人ストライカーはトリノのサポーターから高い評価を受けており、試合中も名前を叫ばれていた。 ピエモンテでの生活に満足し、3位でCL出場権獲得の可能性もあるため残留を望む声もあるが、現状では退団が濃厚だ。

しかし、契約延長を阻む最大要因は「年俸」だ。5度に及ぶ交渉も平行線であり、双方の関係は冷え込んでいる。ヴラホヴィッチは税後1200万ユーロの維持を望むが、ユヴェントスは半減を提示している。

イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』は、ヴラホヴィッチが時間稼ぎをしていると伝える。彼は夏に他の2つの強豪クラブから好条件のオファーがあるかを待っているという。候補には、FCバイエルン・ミュンヘンとバルセロナが挙げられている。