マグネス・アクリウシュは土曜夜、パルク・デ・プランスで行われた昇格組ル・マン戦の3-1の勝利で、パリ・サンジェルマンでの初ゴールを決めるという個人的な節目を刻んだ。24歳のMFは見事なプレーを披露し、パリ・サンジェルマンは公式戦4連勝を記録した。

このMFの後半23分の一撃は、後半序盤にクヴィチャ・クワラツヘリアがPSGのリードを取り戻した後、チームに2点のリードをもたらした。

アクリウシュは、首都のファンの前で初ゴールを決められたことに安堵を示した。