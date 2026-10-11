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ライブ
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP
Alvino Hanafi
翻訳者：

「直感で動いた！」。マグネス・アクリウシュがPSGでの夢のような初ゴール後に語る

パリ・サンジェルマン
マグネス・アクリウシェ
パリ・サンジェルマン 対 ル・マン
ル・マン
リーグ・アン

マグネス・アクリウシュは、ル・マンに3-1で勝利した試合でパリ・サンジェルマンでの初ゴールを決め、喜びを語った。MFは、パルク・デ・プランスでのホーム戦勝利を決定づける場面では、純粋な直感に頼ったと明かした。

  • アクリウシェがホームでの勝利で初ゴールを記録

    マグネス・アクリウシュは土曜夜、パルク・デ・プランスで行われた昇格組ル・マン戦の3-1の勝利で、パリ・サンジェルマンでの初ゴールを決めるという個人的な節目を刻んだ。24歳のMFは見事なプレーを披露し、パリ・サンジェルマンは公式戦4連勝を記録した。

    このMFの後半23分の一撃は、後半序盤にクヴィチャ・クワラツヘリアがPSGのリードを取り戻した後、チームに2点のリードをもたらした。

    アクリウシュは、首都のファンの前で初ゴールを決められたことに安堵を示した。

  • imago-sport-1084350235.jpgZUMA Press Wire

    本能的なフィニッシュでパリ勢のリードは2点に広がる

    試合終了後、PSG TVの取材に応じたアクリウシュは、自身の決勝ゴールに至るまでの考えを明かした。「パリ・サンジェルマンで初ゴールを決めることは、自分にとって重要だった」とアクリウシュは語った。

    「これからもっと決めていければと思う。それが目標だ」

    「あのプレーでは instinct に従って動いた。普段からよくやるように相手DFを引きつけ、前にスペースが見えたので、思い切って打ってみようと思った。この初ゴールを決められたのは本当にうれしい」

  • 代表ウィーク明けの鈍さを克服する

    アクリウシュは、代表ウィーク直後に勝ち点3を確保することが、チームのリズムという点で極めて重要だったと強調した。「代表戦による中断明けは決して簡単ではなく、この試合が難しいものになり得たことは分かっていた」と説明している。

    「だが、今日は勝ち点3を手にできてうれしい。この勝利で再スタートを切ることが重要だ」

    この結果により、ルイス・エンリケ監督率いるチームはリーグ・アン順位表で暫定5位に浮上した。

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  • imago-sport-1084357410.jpgPsnewZ

    ヨーロッパの注目はイングランドの3冠達成へ向かう

    PSGでの初ゴールを決めたアクリウシュは、その後、国内戦線と欧州大会で続く厳しい今後の日程へと意識を向けた。

    「これから非常に重要な試合がいくつか続く。すでにそこに集中している」とアクリウシュは締めくくった。

    PSGは次に、週半ばのチャンピオンズリーグでイングランドの相手とのアウェー戦に向けて準備を進める。

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