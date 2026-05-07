順を追って話そう。ズーレは、脂っこいお土産を披露する前に、自分らしさを曲げなかったことを誇りに思うと語った。「どのクラブでも、自分はこういう人間だと伝えてきた。ドルトムントには『大声で怒鳴るキャプテンを探しているなら、俺は違う』と言った」 マルコ・ローズと別室で1時間ほど話した。彼は僕に火をつけてくれた。僕は灯火のように燃え上がった。彼は僕を理解し、ありのままを受け入れてくれた。その後、副キャプテンや第3キャプテンを務め、15回もキャプテンマークを巻いた。 『きっと彼らは「給料もらってるから先頭に立て」と思ってるんだろう』と。バイエルンで長く機能できたのは、その役割を引き受けてくれる選手がいたから。チーム全員それが分かっていた」と語り、こう付け加えた。「試合中、私は何も話さない」

「私は『金を払って今すぐ移籍させろ』と誰かを強要したことはない。むしろ常に別のカードを切ってきた。違うと言うならそれは嘘だ」とも語った。その率直さゆえ、代理人のフォルカー・ストルートからは「あまり正直すぎると困るぞ」と注意されたという。 「時には正直になりすぎないように注意が必要だ」と彼は言う。「キャリアで何千人と出会ってきたが、誰も『ズーレはクソ野郎だった』とは言わないだろう。30試合多く出るより、人間としてどうあるべきかを大切にしてきた。それが私にとって重要だ」

「すべてを正しくやってきたわけではない」と認めつつ、「それこそが5回のリーグ優勝や5回のCL制覇より誇りだ。 「僕はいつも自分らしくいた。スポーツで偉そうにしたことはない。家族や親しい友人はそれを誇りに思っている」と語り、涙を浮かべた。「そう思うと、感情的になりそうだ」。直後、マクドナルドの袋が登場し、ヘルマンも大笑いした。