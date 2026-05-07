Goal.com
ライブ
FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-TRAININGAFP
Tim Ursinus

翻訳者：

直前に感極まったズーレ。最後のインタビューを中断し、マクドナルドの袋を持って部屋へ。

ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント
バイエルン
ニクラス・ジューレ

プロサッカー選手ニクラス・ズーレの引退インタビューで、お腹が空いたと明かした。

ポッドキャスト「Spielmacher」Skyの司会者セバスティアン・ヘルマンと対談したズーレは、現役引退を発表した。 BVBとの契約は今シーズン限り。インタビューでは13年のプロキャリアを振り返り、最高の瞬間や体重トラブルを語った。終盤、彼はインタビューを中断し、隣の部屋からマクドナルドの袋を山ほど持って帰ってきた。

  • 順を追って話そう。ズーレは、脂っこいお土産を披露する前に、自分らしさを曲げなかったことを誇りに思うと語った。「どのクラブでも、自分はこういう人間だと伝えてきた。ドルトムントには『大声で怒鳴るキャプテンを探しているなら、俺は違う』と言った」 マルコ・ローズと別室で1時間ほど話した。彼は僕に火をつけてくれた。僕は灯火のように燃え上がった。彼は僕を理解し、ありのままを受け入れてくれた。その後、副キャプテンや第3キャプテンを務め、15回もキャプテンマークを巻いた。 『きっと彼らは「給料もらってるから先頭に立て」と思ってるんだろう』と。バイエルンで長く機能できたのは、その役割を引き受けてくれる選手がいたから。チーム全員それが分かっていた」と語り、こう付け加えた。「試合中、私は何も話さない」

    「私は『金を払って今すぐ移籍させろ』と誰かを強要したことはない。むしろ常に別のカードを切ってきた。違うと言うならそれは嘘だ」とも語った。その率直さゆえ、代理人のフォルカー・ストルートからは「あまり正直すぎると困るぞ」と注意されたという。 「時には正直になりすぎないように注意が必要だ」と彼は言う。「キャリアで何千人と出会ってきたが、誰も『ズーレはクソ野郎だった』とは言わないだろう。30試合多く出るより、人間としてどうあるべきかを大切にしてきた。それが私にとって重要だ」

    「すべてを正しくやってきたわけではない」と認めつつ、「それこそが5回のリーグ優勝や5回のCL制覇より誇りだ。 「僕はいつも自分らしくいた。スポーツで偉そうにしたことはない。家族や親しい友人はそれを誇りに思っている」と語り、涙を浮かべた。「そう思うと、感情的になりそうだ」。直後、マクドナルドの袋が登場し、ヘルマンも大笑いした。

    • 広告
  • Niklas SüleGetty Images

    ズーレは度々体重の問題に悩まされていた

    「今何時かは分からないけど、マジでお腹が空いた」と笑って部屋を出て行った。プロサッカー選手としての最後のインタビューになるかもしれないからとチーズバーガーを12個買ってきた。「4人で1人3個ずつだけど、僕は6個くらい食べるから」と冗談を飛ばす。 これはちょっとしたジョークさ、食べたい人がいたらどうぞ」と笑った。直後、彼はチーズバーガーをひと口。口いっぱいに頬張りながら、このジョークは移動中の車内で思いついたと明かした。ヘルマンもひとつ手に取った。

    少し前、ズーレは体重問題がキャリアを圧迫していたと明かした。バイエルン時代、彼は体重測定の前日に断食し、レインコートを着てサウナに入り、汗で体重を落としたという。

  • ニクラス・ズーレ：キャリアの成績と統計

    統計BVBFCバイエルンTSGホッフェンハイム
    試合109171117
    得点378
    アシスト554
    出場時間7,49712,6549,813
ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE
ブンデスリーガ
ヴォルフスブルク crest
ヴォルフスブルク
WOB
バイエルン crest
バイエルン
FCB