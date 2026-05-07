ポッドキャスト「Spielmacher」でSkyの司会者セバスティアン・ヘルマンと対談したズーレは、現役引退を発表した。 BVBとの契約は今シーズン限り。インタビューでは13年のプロキャリアを振り返り、最高の瞬間や体重トラブルを語った。終盤、彼はインタビューを中断し、隣の部屋からマクドナルドの袋を山ほど持って帰ってきた。
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直前に感極まったズーレ。最後のインタビューを中断し、マクドナルドの袋を持って部屋へ。
順を追って話そう。ズーレは、脂っこいお土産を披露する前に、自分らしさを曲げなかったことを誇りに思うと語った。「どのクラブでも、自分はこういう人間だと伝えてきた。ドルトムントには『大声で怒鳴るキャプテンを探しているなら、俺は違う』と言った」 マルコ・ローズと別室で1時間ほど話した。彼は僕に火をつけてくれた。僕は灯火のように燃え上がった。彼は僕を理解し、ありのままを受け入れてくれた。その後、副キャプテンや第3キャプテンを務め、15回もキャプテンマークを巻いた。 『きっと彼らは「給料もらってるから先頭に立て」と思ってるんだろう』と。バイエルンで長く機能できたのは、その役割を引き受けてくれる選手がいたから。チーム全員それが分かっていた」と語り、こう付け加えた。「試合中、私は何も話さない」
「私は『金を払って今すぐ移籍させろ』と誰かを強要したことはない。むしろ常に別のカードを切ってきた。違うと言うならそれは嘘だ」とも語った。その率直さゆえ、代理人のフォルカー・ストルートからは「あまり正直すぎると困るぞ」と注意されたという。 「時には正直になりすぎないように注意が必要だ」と彼は言う。「キャリアで何千人と出会ってきたが、誰も『ズーレはクソ野郎だった』とは言わないだろう。30試合多く出るより、人間としてどうあるべきかを大切にしてきた。それが私にとって重要だ」
「すべてを正しくやってきたわけではない」と認めつつ、「それこそが5回のリーグ優勝や5回のCL制覇より誇りだ。 「僕はいつも自分らしくいた。スポーツで偉そうにしたことはない。家族や親しい友人はそれを誇りに思っている」と語り、涙を浮かべた。「そう思うと、感情的になりそうだ」。直後、マクドナルドの袋が登場し、ヘルマンも大笑いした。
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ズーレは度々体重の問題に悩まされていた
「今何時かは分からないけど、マジでお腹が空いた」と笑って部屋を出て行った。プロサッカー選手としての最後のインタビューになるかもしれないからとチーズバーガーを12個買ってきた。「4人で1人3個ずつだけど、僕は6個くらい食べるから」と冗談を飛ばす。 これはちょっとしたジョークさ、食べたい人がいたらどうぞ」と笑った。直後、彼はチーズバーガーをひと口。口いっぱいに頬張りながら、このジョークは移動中の車内で思いついたと明かした。ヘルマンもひとつ手に取った。
少し前、ズーレは体重問題がキャリアを圧迫していたと明かした。バイエルン時代、彼は体重測定の前日に断食し、レインコートを着てサウナに入り、汗で体重を落としたという。
ニクラス・ズーレ：キャリアの成績と統計
統計 BVB FCバイエルン TSGホッフェンハイム 試合 109 171 117 得点 3 7 8 アシスト 5 5 4 出場時間 7,497 12,654 9,813