「私にはマヌのようなものがないし、オリにもあまりない。彼は多くのタイトルとオーラ、圧倒的な名声を持つ」とナゲルスマンは語った。代表監督はバウマンとの会話で、オリが格下げされたと感じないよう議論に加わったという。

今大会で5度目のW杯に出場するノイアーの影響力は大きく、仮に負傷してもチームに好影響をもたらすとの見解だ。ノイアーは今季、筋肉系の怪我で既に4試合を欠場している。 土曜の1.FCケルン戦（5-1勝利）では左ふくらはぎを痛め途中交代。今週土曜のVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝の出場も不透明だ。

「マヌが出場すればチームを助けてくれる。だが最近も彼がプレーしなかった試合があるように、我々にも起こり得る。楽観視はできない。そのリスクも計画に組み込むべきだ」とナゲルスマン監督は語った。 「最終的に多くの試合に出場できれば理想的だが、1試合出られない可能性もある。その場合はW杯予選で示したように、オリがまた素晴らしいパフォーマンスを見せてくれる」

「世界クラスの第2の選択肢」と称されるバウマンにとって、代表入り決定の電話は衝撃だった。ナゲルスマンは「この4週間、オリは辛かった」と明かしつつ、「それでも彼はチームを見捨てない」と強い決意を強調した。