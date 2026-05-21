「私の最大の任務は、ワールドカップに臨む国内最高のゴールキーパー3人を選ぶことだ」とナゲルスマンは語った。彼によると、その3人にはワールドカップ予選で正ゴールキーパーを務めたオリバー・バウマンとアレクサンダー・ニュベル、そして現在40歳のFCバイエルン主将が含まれる。
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「盲目になってはいけない」。ユリアン・ナーゲルスマンはマヌエル・ノイアーの代表復帰を説明し、意外な条件を提示した。
「そこで我々は彼に連絡し、代表に復帰したいかを尋ねた」とナゲルスマン監督は語った。2024年欧州選手権後に引退したノイアーではなく、監督側が復帰を打診したのだ。
この件について最初の検討は、本来ワールドカップの正ゴールキーパーとして予定されていたマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンが、FCジローナでの復帰直後に再び負傷したことを受けて、今年の初めにはすでに始まっていた。 ナゲルスマンは「正確な日はメモしていないが、3月にテア・シュテーゲンが負傷した後、ノイアーと会い、その意向をオリに伝えた。彼は功績ある選手だからだ」と語った。
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FCバイエルンでのノイアーの契約延長は、ナゲルスマンにとって「必須条件」だった
ノイアーはその後数週間、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のレアル・マドリード戦で圧倒的なパフォーマンスを見せた。しかし第2戦では致命的なミスを犯した。
ナゲルスマンは、そのパフォーマンスだけでなく、契約状況も復帰判断の鍵だったと明かす。「契約はどうなるのか？ 彼は今後もプレーを続けるのか？彼はバイエルンでの契約延長を比較的遅くに決めた。彼にとって今後どうなるかが明確になることは、我々にとってすでに前提条件だった」と語った。シーズン中にワールドカップが開催されるにもかかわらず、ナゲルスマンが「前提条件」と述べたのは意外だ。
ノイアーがバイエルンとの契約を2027年まで延長したのはわずか先週金曜日で、当初5月12日予定だった代表発表をナゲルスマンが9日延期し木曜に発表した。 よって、復帰の最終決定は直前に行われたとみられる。ナゲルスマンは、競技での実績、契約延長に加え、ノイアーの持つオーラも理由に挙げている。
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ユリアン・ナーゲルスマンがマヌエル・ノイアーの「オーラ」を絶賛
「私にはマヌのようなものがないし、オリにもあまりない。彼は多くのタイトルとオーラ、大きな名声を持つ」とナゲルスマンは語った。代表監督はバウマンとの会話で「オリが格下げされたと感じないよう」自らも議論に加わったという。
今大会で5度目のW杯に出場するノイアーの影響力は絶大で、仮に負傷してもチームに好影響をもたらすという。ノイアーは今季、筋肉系の怪我で既に4試合を欠場している。 土曜の1.FCケルン戦（5-1勝利）では左ふくらはぎを痛めて途中交代し、今週土曜のVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝の出場も不透明だ。
「マヌが出場すればチームを助けてくれる。だが最近も彼がプレーしない時期があった。我々にも起こり得る。楽観視はできない。そのリスクも計画に組み込むべきだ」とナゲルスマン監督は語った。 「最終的に多くの試合に出場できれば皆幸せだ。仮に1試合出られなくても、それはあり得ることで、その場合はW杯予選で示したようにオリがまた素晴らしいパフォーマンスを見せてくれる」
「世界クラスの第2の選択肢」と称されるバウマンにとって、代表入り決定の電話は「衝撃」だった。ナゲルスマンは「この話題が出てから4週間、オリは辛かった」と明かしつつ、「それでも彼はチームを見捨てない」と強調した。
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ヨナス・ウルビッグはトレーニング用ゴールキーパーとしてW杯に参加する
第3GKはニュベル、さらに「練習用GK」としてウルビックがW杯に帯同する。 ナゲルスマン監督は「トレーニングでは常に全力を出す4人目のGKが必要だ。選手たちはトレーニング後に45分間シュート練習をしたいと申し出ることもある。その際、負担を分散できるのは大きい」と説明した。
バイエルンの22歳控えGKは「機転が利き、チームに良いエネルギーをもたらす」という。大会中にGKが負傷した場合、ナゲルスマンはウルビックの現地待機で代替要員を確保できる。