「私にはマヌのようなものがないし、オリにもあまりない。彼は多くのタイトルとオーラ、大きな名声を持つ」とナゲルスマンは語った。代表監督はバウマンとの会話で「オリが格下げされたと感じないよう」自らも議論に加わったという。

今大会で5度目のW杯に出場するノイアーの影響力は絶大で、仮に負傷してもチームに好影響をもたらすという。ノイアーは今季、筋肉系の怪我で既に4試合を欠場している。 土曜の1.FCケルン戦（5-1勝利）では左ふくらはぎを痛めて途中交代し、今週土曜のVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝の出場も不透明だ。

「マヌが出場すればチームを助けてくれる。だが最近も彼がプレーしない時期があった。我々にも起こり得る。楽観視はできない。そのリスクも計画に組み込むべきだ」とナゲルスマン監督は語った。 「最終的に多くの試合に出場できれば皆幸せだ。仮に1試合出られなくても、それはあり得ることで、その場合はW杯予選で示したようにオリがまた素晴らしいパフォーマンスを見せてくれる」

「世界クラスの第2の選択肢」と称されるバウマンにとって、代表入り決定の電話は「衝撃」だった。ナゲルスマンは「この話題が出てから4週間、オリは辛かった」と明かしつつ、「それでも彼はチームを見捨てない」と強調した。