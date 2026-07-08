「目立ちたがり屋」――ジュード・ベリンガムがウェイン・ルーニーやポール・ガスコインに続き、イングランド代表の「大物気取り」クラブに名を連ねた

北米での活躍を思えば驚くべきことだが、大きな国際大会を前にして、ベリンガムがトゥヘル監督の代表に選ばれたこと自体に疑問の声が上がった。

10番のポジションにはモーガン・ロジャースがおり、フィル・フォーデン、コール・パーマー、モーガン・ギブス＝ホワイトは代表から外れた。そのため、レアル・マドリードの「ガラクティコ」には大きなプレッシャーがかかった。

ユーロ2024で「Who else？」のゴールセレブレーションを披露したベリンガムは、今回も大舞台で存在感を示した。2026年W杯初戦のクロアチア戦（4－2）で先制点を奪い、イングランドに最高のスタートをもたらした。

パナマ戦では先制点をマーク。ベスト16のメキシコ戦では真価を発揮し、高地のアステカ・スタジアムで熱狂的なホームサポーターを前にして2得点を奪い、スリー・ライオンズに大会屈指の印象的な勝利をもたらした。