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「目立ちたがり屋」――ジュード・ベリンガムがウェイン・ルーニーやポール・ガスコインに続き、イングランド代表の「大物気取り」クラブに名を連ねた
他に誰がいる？ 2026年W杯でイングランド代表として活躍するベリンガム
北米での活躍を思えば驚くべきことだが、大きな国際大会を前にして、ベリンガムがトゥヘル監督の代表に選ばれたこと自体に疑問の声が上がった。
10番のポジションにはモーガン・ロジャースがおり、フィル・フォーデン、コール・パーマー、モーガン・ギブス＝ホワイトは代表から外れた。そのため、レアル・マドリードの「ガラクティコ」には大きなプレッシャーがかかった。
ユーロ2024で「Who else？」のゴールセレブレーションを披露したベリンガムは、今回も大舞台で存在感を示した。2026年W杯初戦のクロアチア戦（4－2）で先制点を奪い、イングランドに最高のスタートをもたらした。
パナマ戦では先制点をマーク。ベスト16のメキシコ戦では真価を発揮し、高地のアステカ・スタジアムで熱狂的なホームサポーターを前にして2得点を奪い、スリー・ライオンズに大会屈指の印象的な勝利をもたらした。
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なぜベリンガムはガッザやルーニーと同じ人材プールを擁しているのか
ベリンガムは重要な場面で輝き、ガッザやルーニーを思わせる。元DFウォーカーはWiz Slotsとの提携でGOALに語った。「ジュードは大きな試合で力を発揮する。 それがルーニーやガッザのやり方で、偉大な選手なら当然だ。
彼は優れたアスリートで、走り込み量と90分間持続するパワーは世界最高レベルだ。ペナルティエリアに入る時はただ一点、得点を狙うため。 チームにとって心強いのは、責任がハリー［ケイン］一人に集中しない点だ。ジュードは出場する全試合でゴールを目指し、そのパワー、運動量、勝利への意志が彼を世界最高レベルにしている。」
ベリンガムが「見せびらかし屋」で「うぬぼれ屋」なのは良いことだ
ベリンガムが最も明るいスポットライトを浴びることを心から楽しんでいるのかという問いをさらに突き詰められ、1990年のワールドカップで活躍した元イングランド代表のスター、ウォーカーは次のように付け加えた。「間違いなくそうだ。彼は主役だ。主役になろうとすることを心から楽しんでいる。それが彼の原動力になっていると思う。彼は目立ちたがり屋であり、自信家でありたいのだ。
大物気取りで目立ちたがり屋でも、ピッチ上で示せれば問題ない。彼はその強みを生かしている。抑え込もうとすると、傲慢だと言われるが、スポーツではそれが必要なこともある。彼からそれを奪えば、パフォーマンスの半分を失う。 ピッチの外で威張る選手は多いが、土曜の午後、強豪相手に姿を消す者もいる。ジュードは消えない。」
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トロフィーハンターたち：ベリンガムがケインと共にイングランドの攻撃を牽引
イングランド代表が再び世界の頂点を目指す今、ベリンガムは存在感を示し続けている。今夏、60年ぶりのタイトル獲得へ彼を中心にチームは突き進む。
得点王で主将のケインも役割を果たす。だが、バーミンガム出身の彼はルーニーやガスコインの系譜を受け継ぎ、原動力として揺るぎない自信を発揮している。
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