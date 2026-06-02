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「目標は極めて明確だ。イングランドは世界一になる」―トーマス・トゥヘル監督とハリー・ケインがワールドカップ制覇を宣言し、スリー・ライオンズが米国に到着。
イングランド代表がフロリダに到着
イングランド代表26名は、6月17日のグループL初戦クロアチア戦に備え、酷暑に慣れるためフロリダ州ウェストパームビーチに到着した。ブカヨ・サカ、デクラン・ライス、ノニ・マドゥエケ、エベレチ・エゼはチャンピオンズリーグ決勝後、回復のため遠征から外れた。 バルセロナからレンタル移籍中のFWマーカス・ラッシュフォードは、別メニューで暑さに対応するトレーニングを終え、すでにマイアミでチームに合流している。
ケイン、タイトル獲得への期待を受け入れる
イングランド代表の主将は、26人のメンバー選考で個人の才能よりチームワークを重視するトゥヘル監督の哲学を強く支持している。ベテランFWである彼は、サウスゲート監督の下で臨んだ過去2回の欧州選手権決勝で優勝を逃しており、今は歴史的な国際タイトル獲得に全力を注いでいる。 「ガレスの指揮下に入った当初、我々は『チームとして一体感を出そう』や『代表に集まる時はクラブのことは脇に置こう』とよく話しました。その意識は年々強まりました。しかし、今の期待は、その壁を乗り越えて優勝することです。」
トゥヘルは大胆な野心を求めている
イングランド代表の公式ドキュメンタリー『Building The Dream』によると、トゥヘル監督はセント・ジョージズ・パークでの初顔合わせで選手たちに優勝への意欲を率直に語るように求めた。彼は「我々の使命は極めて明確だ。 我々は世界一になり、ユニフォームに2つ目の星を刻みたい。それを今すぐ率直に話し合うことが重要だ。ミッションはただ一つ、星を刻むことだ」
彼は才能だけでは勝てないと言い、強い絆と団結が前体制の成果を超える原動力になると強調した。 「それだけでは不十分だ。これはサッカーだけの話ではない。攻撃や守備の戦術だけでは語れない。 セットプレーも重要だが、それだけでもない。国際大会では、サッカー以外の要素が鍵になる。
「ワールドカップ優勝者と話をした。彼は2大会を経験し、準々決勝と決勝のレベルやプレーの質は同じだったと言った。
「だが、兄弟のような絆で結ばれたチームとして戦ったとき、私たちは互いのために命を懸ける覚悟があった。キャンプが2か月でも問題なかっただろう。だから2か月、いいか？ 問題ない。みんな、特別なことを成し遂げよう」
- AFP
親善試合が結束力を試す
イングランド代表はフロリダで2つの親善試合を行い、戦術と連携を急いで確認する。土曜にはタンパでニュージーランド、水曜にはオーランドでコスタリカと対戦する。トゥヘル監督にとっては、遅れて合流したチャンピオンズリーグの選手をチームに融合させ、アーリントンでの初戦前に先発を確定する重要な機会だ。