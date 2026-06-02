「目標は極めて明確だ。イングランドは世界一になる」―トーマス・トゥヘル監督とハリー・ケインがワールドカップ制覇を宣言し、スリー・ライオンズが米国に到着。

イングランド代表の公式ドキュメンタリー『Building The Dream』によると、トゥヘル監督はセント・ジョージズ・パークでの初顔合わせで選手たちに優勝への意欲を率直に語るように求めた。彼は「我々の使命は極めて明確だ。 我々は世界一になり、ユニフォームに2つ目の星を刻みたい。それを今すぐ率直に話し合うことが重要だ。ミッションはただ一つ、星を刻むことだ」

彼は才能だけでは勝てないと言い、強い絆と団結が前体制の成果を超える原動力になると強調した。 「それだけでは不十分だ。これはサッカーだけの話ではない。攻撃や守備の戦術だけでは語れない。 セットプレーも重要だが、それだけでもない。国際大会では、サッカー以外の要素が鍵になる。

「ワールドカップ優勝者と話をした。彼は2大会を経験し、準々決勝と決勝のレベルやプレーの質は同じだったと言った。

「だが、兄弟のような絆で結ばれたチームとして戦ったとき、私たちは互いのために命を懸ける覚悟があった。キャンプが2か月でも問題なかっただろう。だから2か月、いいか？ 問題ない。みんな、特別なことを成し遂げよう」