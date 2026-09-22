ANP
翻訳者：
「目標はトロフィーを勝ち取ることだ」 アヤックスGKマールテン・パエス、インドネシアとともに歴史的なFIFA ASEANカップ制覇を目指す
ガルーダの守護神が抱負を語る
パエスのタイトル獲得へ妥協なき目標は、メラ・プティとともに歩む国際舞台での新たな旅路における野心的な新章を示している。元FCダラスの主力は、地域大会の舞台で歴史的なタイトルをもたらすことだけに完全に集中していると強調した。スタンドから生まれる熱狂的な雰囲気は、今や自身の居場所と呼ぶこの国への感情的な結びつきをさらに深めている。
- Getty Images Sport
GKはチーム全体の成功を優先する
エールディビジとMLSで豊富な経験を積んできたことが、パエスにピッチ内外で成熟した考え方をもたらした。キャリアのこの段階において、クラブと代表での集団としての成功は、個人のエゴを明確に上回っている。
『FIFA』とのインタビューで、自身の成長について語ったパエスは、次のように述べた。 「自分のキャリアで起きたすべてのことには理由がある。そのおかげで、自分は大きく成長し、成熟することができた」
現在は自分の優先順位が完全にチームの必要性に向いていることを説明し、この守護神は続けた。 「自分のエゴは、もうそれほど重要ではない。ただ、できる限りチームに貢献したい。自分の最大の目標は勝つことだ。代表でも、クラブでも」
また、FIFAが支援するこの大会のより広い影響について、パエスはこう付け加えた。 「これはインドネシアだけでなく、参加するすべての国にとって前向きな発展だ。東南アジアのサッカーのレベルを引き上げることになる」
健全な競争が向上心をかき立てる
ヨハン・クライフ・アレナのハイレベルな環境は、ドイツ代表のマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンと日々ともに取り組む中で、このGKの勝者のメンタリティーを研ぎ澄ませてきた。代表チームでは、ジョン・ハードマン監督の下、先発の座を巡ってエミル・アウデロと厳しくも調和の取れた争いを受け入れている。
ゴールマウスを守るポジションでの激しい競争の価値を強調し、パエスは「対峙する競争のレベルが高ければ高いほど、自分自身のベストな姿になるためにより強く背中を押される」と主張した。
個人的なライバル関係よりも国の栄光を優先し、この守護神は「年齢を重ねるほど、ガルーダが勝つことの方が、自分やエミルが勝つことよりも大事になっている」と付け加えた。
情熱的なホームの観衆の前でタイトルを勝ち取りたいという思いを改めて示し、パエスは「自分にとっての目標はトロフィーを勝ち取ることだ。自分たちのサポーターの前でタイトルを掲げ、ここ数年ずっと僕たちを支えてくれたその応援に報いたい」と断言した。
地域大会を大陸での成功への足がかりに据え、パエスは最後に「最初の目標はここでトロフィーを勝ち取り、アジアカップに向けて本当にポジティブな感覚を築くことだ」と締めくくった。
- Xinhua
地域大会が勢いを増す
インドネシアは2026 FIFA ASEANカップのディビジョン1を開催し、グループステージではマレーシア、シンガポール、バングラデシュと対戦する。この大会は、1月のAFCアジアカップに向けてサウジアラビアへ向かう前に、ハードマンが自身の戦術的青写真を固めるための極めて重要な機会となる。ホームのサポーターの前で主要タイトルを掲げれば、その大陸大会に向けてチームに計り知れない勢いをもたらすことになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。