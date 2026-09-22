ヨハン・クライフ・アレナのハイレベルな環境は、ドイツ代表のマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンと日々ともに取り組む中で、このGKの勝者のメンタリティーを研ぎ澄ませてきた。代表チームでは、ジョン・ハードマン監督の下、先発の座を巡ってエミル・アウデロと厳しくも調和の取れた争いを受け入れている。

ゴールマウスを守るポジションでの激しい競争の価値を強調し、パエスは「対峙する競争のレベルが高ければ高いほど、自分自身のベストな姿になるためにより強く背中を押される」と主張した。

個人的なライバル関係よりも国の栄光を優先し、この守護神は「年齢を重ねるほど、ガルーダが勝つことの方が、自分やエミルが勝つことよりも大事になっている」と付け加えた。

情熱的なホームの観衆の前でタイトルを勝ち取りたいという思いを改めて示し、パエスは「自分にとっての目標はトロフィーを勝ち取ることだ。自分たちのサポーターの前でタイトルを掲げ、ここ数年ずっと僕たちを支えてくれたその応援に報いたい」と断言した。

地域大会を大陸での成功への足がかりに据え、パエスは最後に「最初の目標はここでトロフィーを勝ち取り、アジアカップに向けて本当にポジティブな感覚を築くことだ」と締めくくった。