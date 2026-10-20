インテルの最近の苦戦を振り返り、アレッサンドロ・バストーニは、チームは過去の栄光から離れ、一人ひとりが責任を負わなければならないと強調した。「もっと現実を見なければならない。近年のチャンピオンズリーグで経験した決勝戦や、そこに至るまでの歩みは過去のものだ」とバストーニは語った。

「日程や最近の試合を踏まえ、地に足をつけなければならない。明日から、明確な答えを示す必要がある」

「一人ひとりに知的な誠実さが必要だ……個々の場面を見れば、個人のミスが多いことが分かる」と、このDFは付け加えた。