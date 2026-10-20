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目を覚ませ！ バストーニ、インテルのチームメイトにエゴを捨てて厳しい現実と向き合うよう訴え
欧州でのつまずきを受け、インテルは巻き返しを迫られる
インテルのDFアレッサンドロ・バストーニは、水曜日にサン・シーロで行われるUEFAチャンピオンズリーグのシャフタール・ドネツク戦を前に、チームを代表してクリスティアン・キヴ監督とともにコメントした。インテルは、クラブ・ブルッヘとの第2節で激しい打ち合いの末に4-3で敗れたところから立て直しを図る。
ウクライナ王者との過去の対戦では無敗を維持しているものの、バストーニは上位8チーム入りの可能性を残すには勝ち点3が不可欠だと警告した。
「明日は結果を出さなければならない。そうでなければ、上位8チームに入ることは不可能になる」とバストーニは語った。
- AFP
バストーニ、現実を直視するよう求め、個人のミスに言及
インテルの最近の苦戦を振り返り、アレッサンドロ・バストーニは、チームは過去の栄光から離れ、一人ひとりが責任を負わなければならないと強調した。「もっと現実を見なければならない。近年のチャンピオンズリーグで経験した決勝戦や、そこに至るまでの歩みは過去のものだ」とバストーニは語った。
「日程や最近の試合を踏まえ、地に足をつけなければならない。明日から、明確な答えを示す必要がある」
「一人ひとりに知的な誠実さが必要だ……個々の場面を見れば、個人のミスが多いことが分かる」と、このDFは付け加えた。
DF、守備時の危険察知能力の低さを指摘
今季、インテルが全公式戦で6度リードを許した理由について、アレッサンドロ・バストーニは戦術的な布陣よりも心理的な要因を挙げた。「チームが集中を欠いたり、慢心したりしてピッチに入るのを見たことはない」とバストーニは説明した。「おそらく、危険に対する認識が甘いのだろう」
「ゴールを決めるのは難しいと考えている一方で、つまらないミスを犯してしまう」
「これを減らすのは難しいだろう……。だが、うまくいけば、失点が減り、前進できると確信している」と語った。
- IPA Sport
インテル、ホームでの重要な巻き返しを狙う
厳しい現実を改めて突きつけられたインテルは、アルダ・トゥラン率いる好調のシャフタール・ドネツクをホームに迎える。シャフタールは公式戦5連勝でロンバルディアに乗り込む。
クリスティアン・キヴ率いるインテルは、サン・シーロでのホームアドバンテージを生かし、欧州大会のリーグフェーズ初勝利を狙う。
インテルとシャフタール・ドネツクの一戦は、水曜日の英国夏時間20時に行われる。
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