アヤックスはUEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ初戦で、スタディオン・ポリュドに乗り込んでハイドゥク・スプリトと対戦し、1-2で敗れた。前半、中盤でボールを失ったところからアブドゥリー・サニャンに先制点を許したが、後半にはデイヴィ・クラーセンが巧みな同点ゴールを決めた。

しかし、そのわずか2分後、ジョフレ・トレンツとユーリ・バースの守備での連係ミスから、マリン・ソティスクにハイドゥクの決勝点を奪われた。

後半にはホームサポーターが火工品を使用し、試合が一時中断。アヤックスにとって、スプリトでの苦い夜となった。