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「目を覚まさなければ！」ソフィアン・アムラバトとデイヴィ・クラーセン、アヤックスの痛恨の敗戦後に厳しく警告
低調な出来が響き、アヤックスはクロアチアで手ぶらに
アヤックスはUEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ初戦で、スタディオン・ポリュドに乗り込んでハイドゥク・スプリトと対戦し、1-2で敗れた。前半、中盤でボールを失ったところからアブドゥリー・サニャンに先制点を許したが、後半にはデイヴィ・クラーセンが巧みな同点ゴールを決めた。
しかし、そのわずか2分後、ジョフレ・トレンツとユーリ・バースの守備での連係ミスから、マリン・ソティスクにハイドゥクの決勝点を奪われた。
後半にはホームサポーターが火工品を使用し、試合が一時中断。アヤックスにとって、スプリトでの苦い夜となった。
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ミシェルとクラーセン、代償の大きい守備のミスを受けてコメント
アヤックスのミシェル監督は、チームの出足の鈍さと個人のミスが致命的だったと認めた。「前半の出来はまったく十分ではなかった。ボールを失う場面があまりにも多かった」とミシェル監督は語った。「エネルギーが足りず、十分なプレッシャーをかけられなかった。後半は試合を支配し、もっと良い結果に値したが、２つのミスから２失点を喫した」
得点を挙げたクラーセンも監督と同じ見解を示し、両方のペナルティーエリアでの守備のミスが大きく響いたと強調した。「負けるのはいつだってつらい。良いスタートを切りたいと思っているときは、なおさらだ」とクラーセンは語った。
「両方のペナルティーエリアでのプレーが勝敗を分けた。そこでの出来がまったく十分ではなかった。試合を支配できないなら、ペナルティーエリアでのそうした場面が決定的になる」
不満が募る中、アムラバトが奮起を呼びかけ
MFソフィアン・アムラバトは、チャンスを勝利につなげられないアヤックスの現状に強い不満を示し、チームメートに責任を持つよう求めた。「非常に悔しい結果だ。僕らは良い入りができず、相手は勢いよく試合に入った」とアムラバトは語った。「結果は僕らの望む方向に進んでいない。でも、十分にチャンスを作っているのに勝てない。どうしてもかみ合っていない」
「僕らはもっと良くならなければならないし、懸命に取り組まなければならない。信じ続ける必要がある。シーズンはまだ長い」とアムラバトは続けた。「目を覚まし、立ち上がって、勝ち点を積み重ね始めなければならない」
クラーセンは、このつまずきにも冷静さを保つようチームに呼びかけ、こう付け加えた。「取り乱してはいけない。分析を続け、パニックに陥らないことが必要だ」
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アムラバトとクラーセン、エールディビジでの一戦を前に巻き返しを要求
アヤックスは日曜日に行われるフリーデンロテレイ・エールディヴィジのFCフローニンゲン戦に向け、速やかに国内での戦いへ意識を切り替えなければならない。
その後、来週にはカンファレンスリーグの2試合目でイタリアのアタランタをヨハン・クライフ・アレナに迎える。欧州での戦いを立て直したいところだ。
クラーセンは、チームが外的要因を言い訳にしてはならないと強調し、こう締めくくった。「雰囲気を言い訳にはできない。僕たちはここより大きなスタジアムでプレーしてきた。この騒ぎを招いたのは自分たち自身だ」
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