国際サッカー最大のタイトルを逃した悔いが今なお残る一方で、ラキティッチは、人口400万人にも満たない国がその大舞台まで勝ち進んだこと自体が並外れた偉業だったと強調した。

世界のサッカー界からクロアチアが広く敬意を集めたことを振り返り、ラキティッチはこう付け加えた。「敗戦から10分後には、僕たちは計り知れない誇りを感じていた。なぜならクロアチアはスペインではなく、とても小さな国で、人口は400万人にも届かない。それでも僕たちは特別なことを成し遂げた。フランスで非常に多くの人々の心と敬意さえ勝ち取ったんだ。

「トロフィーを掲げられる方がはるかによかったのは言うまでもないけれど、それでも世界中からメッセージを受け取った」