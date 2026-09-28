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「目を背けてしまうだろう」 クロアチアのイバン・ラキティッチが、フランスに敗れた2018年ワールドカップ決勝の悲劇を今でもハイライトで見られないと認める
元MFがモスクワでの悲痛な記憶を振り返る
イバン・ラキティッチは、モスクワのルジニキ・スタジアムで行われた2018年ワールドカップ決勝でのクロアチアのフランス戦4-2敗戦という痛ましい記憶を振り返った。MFとして90分フル出場した同選手は、世界の舞台で初の決勝進出という歴史を築いたクロアチア代表の重要な一員だった。しかし、ノックアウトステージで3試合連続の逆転劇を演じるなど見事な快進撃を見せたにもかかわらず、ラキティッチは最後の壁を越えられなかったことが今も振り返ることを拒むほど深い傷として残っていると認めた。
- AFP
「私は映像を一つも見ていない」
クロアチア対スペイン戦を前に、セビージャで行われたプロモーションイベント「Meet, Greet & Table Football」で語った元セビージャ主将は、今も残る胸の痛みを明かした。敗戦の傷がなお生々しいことを認めたラキティッチは、スペインメディア『MARCA』が伝えたところによれば、次のように語っている。「つらかった。今でもあの決勝の映像は一度も見ていないし、今流されたとしても目を背けるだろう」
下馬評の低い者たちの偉業は計り知れない誇りをもたらす
国際サッカー最大のタイトルを逃した悔いが今なお残る一方で、ラキティッチは、人口400万人にも満たない国がその大舞台まで勝ち進んだこと自体が並外れた偉業だったと強調した。
世界のサッカー界からクロアチアが広く敬意を集めたことを振り返り、ラキティッチはこう付け加えた。「敗戦から10分後には、僕たちは計り知れない誇りを感じていた。なぜならクロアチアはスペインではなく、とても小さな国で、人口は400万人にも届かない。それでも僕たちは特別なことを成し遂げた。フランスで非常に多くの人々の心と敬意さえ勝ち取ったんだ。
「トロフィーを掲げられる方がはるかによかったのは言うまでもないけれど、それでも世界中からメッセージを受け取った」
- ZUMA Press Wire
ネーションズリーグ首位攻防戦が待ち受ける
クロアチアは次戦、火曜夜にラモン・サンチェス・ピスフアンで行われるUEFAネーションズリーグ・グループA3の最新節でスペインと対戦する。スラベン・ビリッチ監督率いるチームは、初戦でチェコを2-1で退けた勢いのまま、グループ首位のスペインをかわすため勝ち点3獲得を狙っている。アンダルシアでの厳しい一戦は、この代表ウインドーの残り期間に行われる残る2試合を前に、クロアチアの真価が問われる場となる。
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