オーウェンは『ECHO』に対し、PSGのFWに関して取り沙汰されている金額について強い驚きを示した。フランス王者は、リヴァプールがサラーの後継者を早急に必要としている状況を利用しているとみている。

「法外に聞こえるよね？ プレミアリーグで実績のない選手に対しては」とオーウェンは述べた。「もちろん最高レベルでプレーしてきたのは確かだけど、とはいえ、どこかでノーと言わないといけないだろう？ もし1億4500万ポンドまで行くなら、いや、本当に目を疑うような額だ。

「実際、数カ月前に公の場で、もし自分がリヴァプールなら、サラーの後継者としてウェスト・ハムからジャレッド・ボーウェンの獲得を目指すと言ったんだ。あれはすごく理にかなっていると思った。

「でも、明らかにそれはもう不可能に見える。だから彼らはそうするしかないんだ。そして問題は、誰もが君たちがトップクラスの選手を切実に必要としていると分かっていることだ。だから足元を見られて高い金額を払わされることになる。それが、やらなければならないことなのかもしれない。でも法外に聞こえるよね？ 1億4500万ポンド、それが君の言っている数字なんだから」