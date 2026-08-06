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「目を疑うような額」 マイケル・オーウェン氏、リヴァプールに1億4500万ポンドのモハメド・サラー後継者獲得から手を引くよう訴え
リヴァプール、バルコラの評価額に警鐘
オーウェンは、PSGがバルコラを巡ってリヴァプールに法外な移籍金の支払いを強いる可能性があるとみている。リヴァプールは、サラーのトラブゾンスポルへのフリー移籍を受け、移籍期限を前に新たなウインガーの獲得に積極的に動いている。エジプト代表の突然の退団により、リヴァプールは前線に生じた大きな穴を埋めるため対応を迫られている。
ヤン・ディオマンデやイブラヒム・エンバイェらの名前も取り沙汰されているが、23歳のフランス人バルコラがリヴァプールの最優先ターゲットとして浮上している。ただ、PSGが設定する1億4500万ポンドの値札が、いかなる交渉成立の可能性も停滞させかねない。
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オーウェン、1億4500万ポンドの値札を「法外」と評す
オーウェンは『ECHO』に対し、PSGのFWに関して取り沙汰されている金額について強い驚きを示した。フランス王者は、リヴァプールがサラーの後継者を早急に必要としている状況を利用しているとみている。
「法外に聞こえるよね？ プレミアリーグで実績のない選手に対しては」とオーウェンは述べた。「もちろん最高レベルでプレーしてきたのは確かだけど、とはいえ、どこかでノーと言わないといけないだろう？ もし1億4500万ポンドまで行くなら、いや、本当に目を疑うような額だ。
「実際、数カ月前に公の場で、もし自分がリヴァプールなら、サラーの後継者としてウェスト・ハムからジャレッド・ボーウェンの獲得を目指すと言ったんだ。あれはすごく理にかなっていると思った。
「でも、明らかにそれはもう不可能に見える。だから彼らはそうするしかないんだ。そして問題は、誰もが君たちがトップクラスの選手を切実に必要としていると分かっていることだ。だから足元を見られて高い金額を払わされることになる。それが、やらなければならないことなのかもしれない。でも法外に聞こえるよね？ 1億4500万ポンド、それが君の言っている数字なんだから」
アンフィールドでクラブのレジェンドの後任を務めること
サラーの穴を埋めることは、クラブの補強チームにとって極めて大きな挑戦となる。34歳の同選手はマージーサイドでの9年間で、442試合に出場して257ゴール、123アシストを記録した。その歴史的な貢献によって、プレミアリーグ2度の優勝とチャンピオンズリーグ制覇に大きく貢献した。リヴァプールはこれまで、サラー、サディオ・マネ、ルイス・ディアスを擁した時代と比べ、今はハイレベルなサイドの選択肢を欠く珍しい状況に直面している。
「ほら、以前はサラーがいて、マネがいて、ディアスもいた」とオーウェンは付け加えた。「この何年もの間、［リヴァプールには］本当に多くの優れたサイドの選手がいた。そして今のリヴァプールには、もちろんそうした選手が不足しているように感じる。
「おそらく2人必要だろう。確実に1人は必要だ。だから、ああ、つまり、そのタイプのポジションにはかなり大きな投資が必要なのだと思う。彼［バルコラ］は獲得可能で、しかもクオリティーもある選手のようだ。そして火のない所に煙は立たないという感じもある。関心を持っているようには聞こえるが、多くは価格次第になるだろう」
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移籍獲得競争の次の展開は何か
ボーウェン獲得がもはや不可能となった中、リヴァプールはPSGの要求に応じるのか、それとも別のターゲットへ方針転換するのかを決めなければならない。PSGはバルコラと2028年まで契約を結んでおり、移籍金を引き下げる圧力は受けていない。
リヴァプールは夏の移籍市場が閉まる前に、少なくとも1人の質の高いウイングの選手を必要としている。PSGが要求額で妥協を拒めば、アンフィールドの幹部はこの交渉から手を引き、期限前に他のサイドアタッカー獲得へ動かざるを得なくなる。
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