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監督職か、アーセナルのストライカー指導役か？ ティエリ・アンリの元アーセナル同僚が、W杯優勝を経験した「インビンシブルズ」の一員の指導者としての将来を予想
アンリはモナコ、MLS、五輪で活動してきた。
1998年に母国代表として世界一に輝いたアンリが、ミケル・アルテタ監督のコーチングスタッフに加わりたいかどうかは、まだ問われていない。ただ、今もアーセナルとは強いつながりを持っている。
プレミアリーグ史上屈指の名選手と広く評されるアンリは、2003-04シーズンに無敗優勝を経験し、リーグ優勝を2度果たした。アーセナルでは通算228得点を挙げ、クラブ歴代最多得点者となっている。
現役時代に数々の記録を打ち立てたアンリは、引退後、監督業にも挑戦した。2018年10月には、その輝かしいキャリアの出発点となったモナコへ戻ったが、指揮を執ったのはわずか3カ月、20試合にとどまった。
その後、比較的短期間ながらMLSのモントリオール・インパクトで指揮を執ったのはコロナ禍のことで、カナダで率いたのはわずか29試合だった。一方、フランスU-21代表を率いて地元開催の2024年オリンピックに臨んだ際には銀メダルを獲得し、より大きな成功を収めた。
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ワールドカップ優勝経験を持つアンリ、監督復帰の可能性は？
ベルギー代表でアシスタントを2度務めたアンリは、最近は解説者としての仕事に専念している。だが、再び指導者としての意欲が湧くことはあるのだろうか。この問いに対し、アーセナルの輝かしい時代にタイトルを獲得したもう一人のフランス人、グリマンディは、ベットビクター・オンラインカジノとの提携による取材で、GOALにこう語った。「彼が復帰するとは思わない。あくまで私の見方で、実際のところは分からない」
「彼はサッカーについて多くを語り、たくさんの試合を見ている。サッカーに関する素晴らしい知識があり、あらゆる試合を見ている。それが今の彼の立場だと思う。だから時には、心の奥で『一度やってみよう』と思うこともあるかもしれない。だが、それが何を意味するかを考えれば、『いや、今の生活を続ける方がいい』と言うはずだ」
「今、監督を務めるには人生をサッカーに捧げなければならない。それでも勝てる保証はなく、長く職にとどまれる保証もない。長期的なプロジェクトに取り組めないことも分かっている。だから非常に、非常に難しい仕事だ」
「もちろん、ルイス・エンリケを見れば、素晴らしい仕事だと思うだろう。だが、そういう人は1人か2人だけで、ほかは非常に難しい。だから、ティエリが再び監督を務めるとは思えない。サッカーへの情熱が彼をその道に向かわせる可能性はあるが、私はそうは思わない」
アーセナルはアンリを再び迎え入れることを検討すべきか？
アンリがアーセナルで裏方として、アカデミーの役職やエミレーツ・スタジアムでのFWの指導に携わりたいかとさらに問われたグリマンディは、こう続けた。「クラブにとっては素晴らしいことだ。本当に素晴らしいことだが、ああいう人たちは自分の仕事の第一線に立ちたがるものだ。
「アカデミーに行くのは難しい。選手たちが多くを学ぶ時期なので、サッカーではアカデミーに最高の指導者を置くことが重要だと思うが、それでも難しい。
「分からないが、フルタイムではなく、ストライカーコーチとしてだけでも関わってくれたら良い考えだと思う。本人がそれを望むかどうかは分からない」
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アーセナルの2026-27シーズン日程：チャンピオンズリーグ＆プレミアリーグ
昨季プレミアリーグのタイトルを奪還したにもかかわらず、アーセナルには攻撃面でなお創造性が必要だとみられている。カイ・ハヴァーツは定期的に偽9番として起用されているが、スウェーデン人ストライカーのヴィクトル・ギェケレシュは、主力の9番としての評価をまだ確かなものにできていない。
アーセナルは直近の試合で称賛に値する粘り強さを見せ、ハリー・ケイン擁するバイエルン・ミュンヘンとチャンピオンズリーグで2-2と引き分けた。アリアンツ・アレーナでの一戦を終え、土曜日にはエヴァートンをホームに迎えて国内での戦いに戻る。
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