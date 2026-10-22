1998年に母国代表として世界一に輝いたアンリが、ミケル・アルテタ監督のコーチングスタッフに加わりたいかどうかは、まだ問われていない。ただ、今もアーセナルとは強いつながりを持っている。

プレミアリーグ史上屈指の名選手と広く評されるアンリは、2003-04シーズンに無敗優勝を経験し、リーグ優勝を2度果たした。アーセナルでは通算228得点を挙げ、クラブ歴代最多得点者となっている。

現役時代に数々の記録を打ち立てたアンリは、引退後、監督業にも挑戦した。2018年10月には、その輝かしいキャリアの出発点となったモナコへ戻ったが、指揮を執ったのはわずか3カ月、20試合にとどまった。

その後、比較的短期間ながらMLSのモントリオール・インパクトで指揮を執ったのはコロナ禍のことで、カナダで率いたのはわずか29試合だった。一方、フランスU-21代表を率いて地元開催の2024年オリンピックに臨んだ際には銀メダルを獲得し、より大きな成功を収めた。