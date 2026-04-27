監督側近の厳しい分析：ニューカッスルはニック・ウォルテマデの早期放出を検討か

同紙はウォルテマデの弱点を列挙。スピード不足、得点力不足、ボールコントロールの不安定さ、長距離シュートの脅威の欠如、空中戦への消極性を指摘した。

執筆者ルーク・エドワーズはエディ・ハウ監督の側近とされ、記事は物議を醸した。その後、ウォルテマデはインスタグラムのプロフィールから所属クラブの記載を削除した。