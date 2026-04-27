英紙『テレグラフ』は、エディ・ハウ監督の下でレギュラーを確保できないドイツ人FWについて、厳しい批判を展開した。 「ニューカッスルのシーズンは弱体なフォワード陣によって台無しにされた」という見出しの記事は、ウォルテマデの今夏退団の可能性を示唆するだけでなく、それを強く求めている。同紙は、ニューカッスルがVfBシュトゥットガルトから7500万ユーロで獲得したこの新戦力を取り入れた過ちを認め、早急な対応を講じるべきだと指摘している。
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監督側近の厳しい分析：ニューカッスルはニック・ウォルテマデの早期放出を検討か
同紙はウォルテマデの弱点を列挙。スピード不足、得点力不足、ボールコントロールの不安定さ、長距離シュートの脅威の欠如、空中戦への消極性を指摘した。
執筆者ルーク・エドワーズはエディ・ハウ監督の側近とされ、記事は物議を醸した。その後、ウォルテマデはインスタグラムのプロフィールから所属クラブの記載を削除した。
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エディ・ハウはニック・ウォルテメイドについて「並外れた才能を持つ選手だ」と語った。
昨夏巨額投資をしたにもかかわらず、マグパイズは現在プレミアリーグ14位と低迷している。ウォルテマデは序盤、リーグとCLで得点を挙げ好スタートを切った。 しかし最近は苦戦。その一因は、ハウ監督がフォワードではなく、ドイツ人選手にとって不慣れなミッドフィルダーとして起用していることだ。
先週末のアーセナル戦（0-1で敗戦）でもベンチスタートだったが、試合後にハウ監督は「彼の強みは創造性だ。今日のようなプレーを続ければ、もっと出場機会を与える」と期待を寄せた。
2025/26シーズンのニック・ウォルテメイドの成績：
ゲーム： 51 出場時間： 3042 得点: 11 アシスト： 5