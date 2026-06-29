フランスのスポーツ紙『レキップ』によると、クラブがリアム・ローゼニオールと集中的に交渉しているため、チームの練習場への復帰が大幅に遅れている。
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監督人事の混乱でトレーニング開始が延期か？クロップ監督のクラブがチェルシーFC元監督の獲得を検討。
このフランスのクラブは、当初7月1日に新シーズンの練習を開始する予定だった。しかし、クラブはこれを7月9日に延期すると発表した。
この延期は、ローゼニオール氏との交渉が最終段階に入ったため。同氏はチェルシーFCやRCストラスブール・アルザスで監督を務めた41歳のイギリス人。クラブ首脳陣が求める最適候補とされている。
- AFP
コンブアレはパリを安定した中位へ導いた
ここ数か月の戦績を考えると、パリ・サンジェルマンのアントワーヌ・コンブアレ監督の解任は驚きだ。彼は2月、前任者ステファン・ジリ解任後に就任。当時チームは降格危機にあった。
しかし就任後、彼は守備と攻撃の両面でチームを安定させ、降格圏から中位へ引き上げた。戦術面での成功にもかかわらず、監督とクラブ幹部の関係はその後急速に冷え込んだ。
パリ、トレーニング開始を延期
ここ数週間、フランスのメディアはコンブアレの去就を繰り返し報じていた。本人は数日前、早期退任の噂を否定し、水曜日のプレシーズン開始時にピッチに立つと表明していた。
しかし、直近の情勢変化と練習開始日の公式延期でその約束は事実上無効に。クラブ経営陣は水面下で後任候補と交渉し、早くもローゼニオールが最優先候補に浮上した。ストラスブール監督を務めたイギリス人指揮官は、これでフランスプロサッカー界に復帰。PSGの次期発展を導くことが期待されている。
- AFP
レッドブル傘下のFCパリ
元ドイツ代表GKケビン・トラップが所属するパリは、2024年末にレッドブル・グループ傘下に入った。オーストリアの飲料メーカー、レッドブルが株式11％を取得し、筆頭株主は超富裕層のアルノー家である。
元ドイツ代表FWマリオ・ゴメスはPSGのテクニカルディレクターを務め、ユルゲン・クロップもレッドブルのグローバル・ヘッド・オブ・サッカーとして影響力を有している。