このフランスのクラブは、当初7月1日に新シーズンの練習を開始する予定だった。しかし、クラブはこれを7月9日に延期すると発表した。

この延期は、ローゼニオール氏との交渉が最終段階に入ったため。同氏はチェルシーFCやRCストラスブール・アルザスで監督を務めた41歳のイギリス人。クラブ首脳陣が求める最適候補とされている。