RBは1年前、自らヴェルダーを退団したヴェルナーを約150万ユーロで獲得した。その采配は数字上成功している。クラブ史上最悪の2024/25シーズンで欧州カップ戦を逃したが、ヴェルナーの下でライプツィヒはクラブ史上屈指の好成績を残した。 2016/17のクラブ最高記録には2ポイント及ばなかったが、CL出場権は獲得した。

ヴェルナー自身も公式戦38試合で平均1.95ポイントを獲得し、クラブ監督史上でもトップクラスの成績を残した。しかも、これは大きなプレッシャー下で陣容を刷新しながらの成果だ。前シーズン得点を支えたベンジャミン・セスコ、シャビ・シモンズ、ロイス・オペンダを放出していたためである。 さらに、ユスフ・ポウルセンとケビン・カンプルという象徴的な2人も退団した。

それでもヴェルナーはチームを再構築し、多くの選手を次のレベルへ引き上げた。クリストフ・バウムガルトナー、ニコラス・ザイヴァルト、そして新加入のヤン・ディオマンデはその代表例だ。