ラジオ・マルカ・バレアレスによると、RCDマヨルカの現監督にブンデスリーガからオファーが届いた。ラ・ウルティマ・オラは、そのオファーがRBライプツィヒからのものだと報じた。デミケリスはマヨルカを去り、ブンデスリーガに移籍する見込みだ。
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監督人事に衝撃。RBライプツィヒがオレ・ヴェルナーの後任にFCバイエルンの元スター選手を獲得へ
2003～2011年にバイエルン・ミュンヘンで公式戦259試合に出場した45歳のデミケリスは、先日ラ・リーガ降格の同クラブと2年契約を延長した。しかし契約には退団条項があり、現在ザクセンのクラブがこれを発動させようとしている。
3月1日に1部残留を目指しマヨルカに加入したが、12試合の勝ち点は平均1.5にとどまり、目標は達成できなかった。
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デミケリスは9年間監督を務めている。
デミケリスは2017年、現役最後のクラブであるFCマラガで監督業を開始。ミシェル、ホセ・ゴンサレス両監督の下でアシスタントを務めた。
その後、ドイツの最多優勝クラブに復帰し、U-19チームとセカンドチームを率いた。2023年1月には故郷ブエノスアイレスの名門リバー・プレートへ加入した。
そのシーズンにリーグ優勝など3冠を達成。2024年8月にメキシコ・CFモンテレイの監督に就任したが、昨年5月に退任した。
ヴェルナーはライプツィヒで2度、解任の危機に瀕した。
ライプツィヒで、わずか1シーズンでヴェルナー監督が解任されるという噂が再び浮上している。38歳の同監督との協力体制に意見の相違があるという。
RB内部には二つの流れがある。一方、レッドブルのグローバル・ヘッド・オブ・サッカーであるユルゲン・クロップ率いるグループはヴェルナーの仕事を批判し、元ブレーメン監督の退任を支持している。他方、ライプツィヒの責任者たちは監督を擁護し、これまでに2度、解任の危機から守ったとされる。
スカイは「もし権限を持つチーム（経営陣）の意向が通っていれば、ヴェルナーはすでに解任されていた」と報じている。
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ヴェルナーのライプツィヒでの平均得点は1.95点である
RBは1年前、自らヴェルダーを退団したヴェルナーを約150万ユーロで獲得した。その采配は数字上成功している。クラブ史上最悪の2024/25シーズンで欧州カップ戦を逃したが、ヴェルナーの下でライプツィヒはクラブ史上屈指の好成績を残した。 2016/17のクラブ最高記録には2ポイント及ばなかったが、CL出場権は獲得した。
ヴェルナー自身も公式戦38試合で平均1.95ポイントを獲得し、クラブ監督史上でもトップクラスの成績を残した。しかも、これは大きなプレッシャー下で陣容を刷新しながらの成果だ。前シーズン得点を支えたベンジャミン・セスコ、シャビ・シモンズ、ロイス・オペンダを放出していたためである。 さらに、ユスフ・ポウルセンとケビン・カンプルという象徴的な2人も退団した。
それでもヴェルナーはチームを再構築し、多くの選手を次のレベルへ引き上げた。クリストフ・バウムガルトナー、ニコラス・ザイヴァルト、そして新加入のヤン・ディオマンデはその代表例だ。