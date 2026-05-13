フロレンティーノ・ペレス会長ら首脳陣は、アルバロ・アルベロアの後任として複数の人物を検討中。そのなかで、マタラッツォの現代的なサッカー哲学はレアルで高く評価され、クラブ内でも人気が高いという。

ただし同報道は、この48歳アメリカ人監督の移籍可能性は低いとも指摘する。マドリードでは依然としてモウリーニョ新監督就任を強く支持しており、ベルギーの移籍市場専門家サシャ・タヴォリエリは移籍がほぼ決定的と伝えている。

公式発表は早ければ来週にもあるという。モウリーニョはベンフィカとの2027年までの契約に300万ユーロの違約金を設定している。