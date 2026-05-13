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Christian Guinin

翻訳者：

監督交代に驚きの展開か。レアル・マドリードはジョゼ・モウリーニョの「プランB」として、元ブンデスリーガ監督の招聘を検討している。

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ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードの監督候補の筆頭に挙げられている。だが、クラブには代替案も用意されている。

ラジオ・マルカの記者ラウル・バレラ氏によると、レアル・マドリードはポルトガル人監督の移籍が頓挫した場合の代替候補として、元ブンデスリーガ監督ペレグリノ・マタラッツォ氏をリストアップしている。

  • フロレンティーノ・ペレス会長ら首脳陣は、アルバロ・アルベロアの後任として複数の人物を検討中。そのなかで、マタラッツォの現代的なサッカー哲学はレアルで高く評価され、クラブ内でも人気が高いという。

    ただし同報道は、この48歳アメリカ人監督の移籍可能性は低いとも指摘する。マドリードでは依然としてモウリーニョ新監督就任を強く支持しており、ベルギーの移籍市場専門家サシャ・タヴォリエリは移籍がほぼ決定的と伝えている。

    公式発表は早ければ来週にもあるという。モウリーニョはベンフィカとの2027年までの契約に300万ユーロの違約金を設定している。

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    マタラッツォはレアル・ソシエダでコパ・デル・レイを制した

    一方、マタラッツォは現在、レアル・ソシエダと2027年までの契約を結んでいる。VfBシュトゥットガルトやTSGホッフェンハイムを率いた彼は2025年12月末に同クラブの監督に就任し、低迷していたチームを再建。コパ・デル・レイ制覇と来季ヨーロッパリーグ出場権獲得へと導いた。

    現在ラ・リーガ8位ながら、来季ヨーロッパリーグ出場権はすでに確保している。

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