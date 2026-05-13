フロレンティーノ・ペレス会長ら首脳陣はアルバロ・アルベロアの後任を探しており、現代的なサッカー哲学を持つマタラッツォはクラブ内で高い評価と人気を得ている。

ただし、同報道は48歳のアメリカ人監督が実際に移籍する可能性は低いとも指摘する。マドリードでは依然としてモウリーニョ新監督への支持が強く、ベルギーの移籍専門家サシャ・タヴォリエリは移籍がすでに決定的だと伝えている。

公式発表は早ければ来週にもあるという。ここ数日、モウリーニョの古巣復帰を示す兆しが増えている。ベンフィカとの契約は2027年までだが、300万ユーロで解除できる条項がある。