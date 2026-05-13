ラジオ・マルカの記者ラウル・バレラ氏によると、レアル・マドリードはポルトガル人監督の移籍が頓挫した場合の代替候補として、元ブンデスリーガ監督ペレグリノ・マタラッツォ氏をリストアップしている。
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監督交代に驚きの展開か。レアル・マドリードはジョゼ・モウリーニョの代替案として、元ブンデスリーガ監督を検討している。
フロレンティーノ・ペレス会長ら首脳陣はアルバロ・アルベロアの後任を探しており、現代的なサッカー哲学を持つマタラッツォはクラブ内で高い評価と人気を得ている。
ただし、同報道は48歳のアメリカ人監督が実際に移籍する可能性は低いとも指摘する。マドリードでは依然としてモウリーニョ新監督への支持が強く、ベルギーの移籍専門家サシャ・タヴォリエリは移籍がすでに決定的だと伝えている。
公式発表は早ければ来週にもあるという。ここ数日、モウリーニョの古巣復帰を示す兆しが増えている。ベンフィカとの契約は2027年までだが、300万ユーロで解除できる条項がある。
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マタラッツォはレアル・ソシエダでコパ・デル・レイを制した
一方、マタラッツォは現在、レアル・ソシエダと2027年までの契約を結んでいる。VfBシュトゥットガルトやTSGホッフェンハイムを率いた彼は2025年12月末に同クラブの監督に就任し、低迷していたチームを再建。コパ・デル・レイ制覇と来季ヨーロッパリーグ出場権獲得へと導いた。
現在ラ・リーガ8位ながら、来季ヨーロッパリーグ出場権はすでに確保している。