ヴィンスは、大物監督がチームの意思決定に悪影響を及ぼすことが多いと考えており、クラブは後任を探していないと強調した。

現在、クラブで監督のポストが空いていない理由について、BBCラジオ・グロスターシャーにこう語った。「候補者は誰もいないし、この仕事に関連して名前が挙がっている人もいない。今のところ空席はない。現時点では新しいことを試し、どうなるかを見ていくつもりだ」

「ロビーがいなくても、実際のところ大騒ぎするようなことではないと思う。監督がいなくても問題ないと思っている。サッカー界を見ていて感じるのは、チームを率いる自己主張の強い監督が、常に最善の判断を下しているとは限らないということだ」

「意思決定の面で、よりバランスの取れた結果を得られるかどうか、違うやり方を試すつもりだ。しばらくは自己主張の強い監督を置かずにやってみて、どうなるかを見たい」