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監督不在？問題なし！デイル・ヴィンス氏、フォレスト・グリーン・ローヴァーズが「自我の強い」監督を起用しない大胆な構想を明かす
退任した監督に代わる異例の戦略
フォレスト・グリーンは、約2週間前のサベージの退任を受け、新監督を招へいしないことを決めた。独自のやり方で知られるヴィンスは、自我の強い監督はチームのためにならない判断を下すことが多いと考えている。クラブは今後数試合、現在のコーチングスタッフに共同でチーム運営を任せ、その体制がどう機能するかを見極める。
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「監督がいなくても大丈夫だ」
ヴィンスは、大物監督がチームの意思決定に悪影響を及ぼすことが多いと考えており、クラブは後任を探していないと強調した。
現在、クラブで監督のポストが空いていない理由について、BBCラジオ・グロスターシャーにこう語った。「候補者は誰もいないし、この仕事に関連して名前が挙がっている人もいない。今のところ空席はない。現時点では新しいことを試し、どうなるかを見ていくつもりだ」
「ロビーがいなくても、実際のところ大騒ぎするようなことではないと思う。監督がいなくても問題ないと思っている。サッカー界を見ていて感じるのは、チームを率いる自己主張の強い監督が、常に最善の判断を下しているとは限らないということだ」
「意思決定の面で、よりバランスの取れた結果を得られるかどうか、違うやり方を試すつもりだ。しばらくは自己主張の強い監督を置かずにやってみて、どうなるかを見たい」
「どうなるか様子を見ていくつもりだ」
会長は、現在のコーチ陣が日々のトレーニングをすでに担当しているため、仕事を問題なくこなせると確信している。同じ放送でスタッフがどのように仕事を分担するかについて、こう説明した。「現状には満足している。今後どうなるか見ていくつもりだ。数試合かもしれないし、1カ月かもしれない。いずれにせよ、日々の指導を含め、コーチ陣が中心的な役割を担ってきた。彼らはチームのことを隅々まで知っているし、3人で非常にバランスの取れた合理的な判断を下せると思う」
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不振のチーム、カップ戦で試練に直面
ローヴァーズは5試合勝利がなく、順位表で16位に転落した。この新たなプランを早急に機能させる必要がある。次に控えるのは、FAカップ予選4回戦の敵地チェシャム・ユナイテッド戦で、10月17日（土）に行われる。この一戦に敗れれば、不振が続く中でチームの士気はさらに低下するだろう。
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