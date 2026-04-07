ヴィルツは、スロット監督への信頼が極めて厚い理由として、彼が昨シーズンリヴァプールをイングランドリーグ優勝に導いたという事実を挙げた。今シーズンも、チームは「多くの素晴らしい」試合を見せてきたという。

「もっと良い結果が望ましかったが、現実はこうだ」とヴィルツは語った。「それでも我々に目標は残っている。言えるのは、我々は監督を信じ、明日ベストを尽くしたいということだけだ」

しかし、最近はそうはいかないことが多かった。直近の公式戦5試合で、リヴァプールが勝利したのはわずか1試合のみだ。特に先週末のFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに0-4で敗れたことが、いまだに尾を引いている。