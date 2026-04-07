「我々は監督を信頼している」と、22歳の選手は水曜日（21時）にパリ・サンジェルマンで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を控えて語った。
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「監督への信頼」：フロリアン・ヴィルツが、リヴァプールFCで苦境に立たされているアルネ・スロット監督を力強く支持
ヴィルツは、スロット監督への信頼が極めて厚い理由として、彼が昨シーズンリヴァプールをイングランドリーグ優勝に導いたという事実を挙げた。今シーズンも、チームは「多くの素晴らしい」試合を見せてきたという。
「もっと良い結果が望ましかったが、現実はこうだ」とヴィルツは語った。「それでも我々に目標は残っている。言えるのは、我々は監督を信じ、明日ベストを尽くしたいということだけだ」
しかし、最近はそうはいかないことが多かった。直近の公式戦5試合で、リヴァプールが勝利したのはわずか1試合のみだ。特に先週末のFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに0-4で敗れたことが、いまだに尾を引いている。
ヴィルツ氏：「団結し、希望を失ってはならない」
しかし、ヴィルツは揺るぎない自信を見せ、「我々は自分たちを信じている。素晴らしい人間性と才能を持つ選手たちで構成された良いチームだし、試合に向けてしっかりと準備させてくれる優秀な監督もいる」と語った。
プリンス・パークで王者相手に勝ち抜くために必要なものは何か？「90分間、エネルギーと献身を注ぎ込むことだ」とヴィルツは語った。「そうでなければ、勝ち目はない」。もし失点したとしても、「団結し、信念を失ってはならない」。
昨シーズン、リヴァプールはラウンド16でPSGに敗れた。リヴァプールはフランスでの第1戦を1-0で制したが、アンフィールドでの第2戦を0-1で落とし、PK戦（4-1）でパリに敗れた。