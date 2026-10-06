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「監督は私との約束を破った」 クリスティアーノ・ロナウドがポルトガル退団の衝撃的な経緯を説明する声明を発表
破綻したフィットネス契約
ロナウドが発表した詳細な声明によると、このFWは2026年ワールドカップ後の代表での立場をめぐる一連の経緯を説明した。
ロナウドは次のように述べた。「約束した通り、代表チーム直近のトレーニングキャンプをめぐる状況について、一人称で率直に語ることにした。2026年ワールドカップ後、私はポルトガル国民に宛てた手紙を書いた。今も手元に残している。その中には、私が代表チームを完全に去る時に彼らへ伝えたい言葉が記されている」
さらにこう続けた。「大会の終わり、まさにアメリカからの帰国便の機内で、連盟会長は私に決断を見直すよう求め、そして強く आग्रहした。FPFが私に残留してほしいと望んでいたからだ」
また、指揮官としてジェズスを支持し、具体的な起用プランにも同意していた。ロナウドはこう説明した。「その場で、彼はチーム内での私の役割についてプランを示した。最初の試合と最後の試合に出場し、コンディション管理の理由から、毎試合必ず3～4人の交代を行うと告げられた」
それにもかかわらず、ジェズスはノルウェー戦での出場を求めた。ロナウドはこう付け加えた。「この要請は、私の身体的な回復とトレーニング計画からすると、やや外れるものだった。本来、私は4日にドラガンでプレーする予定しかなかったからだ。それでも、もちろん私は了承した。彼は、30分間プレーすることになるので準備しておくよう私に言った。
「その後のことは誰もが知っている。私はハーフタイム後にウォーミングアップをし、時間が過ぎていくのを見ていたが、呼ばれることはなかった。監督は私との約束を破った。試合後、私が望んだのは、勝利で全てが終わり、そして一人にしてもらうことだけだった」
- Getty Images Sport
記者会見での裏切り
試合後、この問題を解決するため、アル・ナスルのスポーツディレクターであるシマオ・コウチーニョも同席し、非公開の会談が行われた。
ロナウドは、その解決内容について次のように説明した。「この『出来事』に終止符を打つ方法は1つしかないということで合意した。ヘッドコーチが、たった今私に個人的に伝えたことを、シマオ・コウチーニョ立ち会いのもと、記者会見場でも繰り返すというものだった。
「合意した内容はシンプルだった。監督が記者会見の冒頭でこの件に触れ、真実を話すことで事態を収束させようとすること。私が出場時間を少しでも求めたことは一度もなく、このトレーニングキャンプでのプランを提案したのは監督であり、それ以外の誰でもなかったこと、私にウォームアップだけさせて出場させなかったのはミスだったこと、そして同じことが再び起きたとしても、彼はそうはしないと話すことになっていた」
しかし、こうした点をまとめた文書を作成し、承認していたにもかかわらず、ジェズスはメディアに対してまったく異なるメッセージを発した。
ロナウドは苛立ちを次のように表した。「記者会見は皆が知る通りのものになった。彼の態度は私たちの会談とは何の関係もなく、私は、自分が受けるに値しないと感じる発言や攻撃的な姿勢を耳にした。『私が望み、私にでき、私が命じる』というような態度で、前日には個人的な場で、私に対して少しも見せなかったものだった。
「したがって、これらのメモのどこにも、ヘッドコーチが私に謝罪したことは示されていなかった。彼が私との約束を破ったのは、これで2度目だった」
キャンプを離れ、責任を負う
完全に正直さを欠いていたことに深く裏切られたと感じたロナウドは、荷物をまとめてポルトガル代表を離れることを選んだ。
そして、自身が透明性を求めていたことを強調した。「これ以上の破られた約束を待つことなく、私はトレーニングキャンプを離れることを決めた。私にとって、人と人との関係において最も重要なのは今も真実だ。どれほど傷つこうとも、私は人に真実を伝えてほしい。
「実際、あの記者会見の朝にFPF会長と監督と交わした会話で、そして彼らも間違いなくこれを認められるはずだが、もし私をそこに置きたくないのであれば、そう言ってくれればいいと私は改めて伝えた。彼らに必要だったのは、私に正直であることだけだった」
ロナウドはまた、自身の突然の離脱と、それがチームやファンに与えた影響について全面的に責任を認めた。
「また、トレーニングキャンプを離れたことについて、代表のチームメートにも謝罪しなければならない。これらの会話を目撃した人なら誰でも証言できるように、ヘッドコーチの言葉に対する信頼は完全に失われていたが、それでも私はそうすべきではなかった。責任はすべて私にある。
「ポルトガル国民にもう一度謝罪する。しかし、私にとって自分の言葉を破ることは決定的な影響を持つ。あの時点から、自分がそこに居続けることはチームに害を与えるだけだと感じた。だから、役に立てていないと感じた時にはいつもそうすると言ってきた通り、私は荷物をまとめて去った。
「私の行動の結果はポルトガルサッカー連盟によって評価され、処分されなければならない。その処分に情状酌量の余地があってはならないことも理解している」
- AFP
ロナウドの次なる動きは何か。
ロナウドは今後、連盟から処分を科される可能性があるのを待つ立場となっているが、それでも祖国のためにプレーすることへの強い意志は揺らいでいない。最後にこう締めくくった。「だから、もし自分のコンディションが整っていて、クラブでプレーし、そして願わくばゴールを決め、科されたあらゆる出場停止処分を終えた後であれば、これまでずっとそうしてきたように、私は代表チームのために戦い、勝つための準備ができている。これは本当に、絶対的な真実だ」
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