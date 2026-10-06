ロナウドが発表した詳細な声明によると、このFWは2026年ワールドカップ後の代表での立場をめぐる一連の経緯を説明した。

ロナウドは次のように述べた。「約束した通り、代表チーム直近のトレーニングキャンプをめぐる状況について、一人称で率直に語ることにした。2026年ワールドカップ後、私はポルトガル国民に宛てた手紙を書いた。今も手元に残している。その中には、私が代表チームを完全に去る時に彼らへ伝えたい言葉が記されている」

さらにこう続けた。「大会の終わり、まさにアメリカからの帰国便の機内で、連盟会長は私に決断を見直すよう求め、そして強く आग्रहした。FPFが私に残留してほしいと望んでいたからだ」

また、指揮官としてジェズスを支持し、具体的な起用プランにも同意していた。ロナウドはこう説明した。「その場で、彼はチーム内での私の役割についてプランを示した。最初の試合と最後の試合に出場し、コンディション管理の理由から、毎試合必ず3～4人の交代を行うと告げられた」

それにもかかわらず、ジェズスはノルウェー戦での出場を求めた。ロナウドはこう付け加えた。「この要請は、私の身体的な回復とトレーニング計画からすると、やや外れるものだった。本来、私は4日にドラガンでプレーする予定しかなかったからだ。それでも、もちろん私は了承した。彼は、30分間プレーすることになるので準備しておくよう私に言った。

「その後のことは誰もが知っている。私はハーフタイム後にウォーミングアップをし、時間が過ぎていくのを見ていたが、呼ばれることはなかった。監督は私との約束を破った。試合後、私が望んだのは、勝利で全てが終わり、そして一人にしてもらうことだけだった」