Jonathan Moscrop
翻訳者：
「監督は指示を出しているが…」ユヴェントスが崩れる中、グレイソン・ブレーメルがルチアーノ・スパレッティに関する質問に答える
ラツィオの先制後、ユヴェントスが崩れる
ユヴェントスはアリアンツ・スタジアムでラツィオに0-3で敗れた。アライベゴビッチとニック・ヴォルテマーデが序盤にチャンスをつくったものの、37分にオリバー・プロヴストゴーアのヘディングで先制を許すと、立て直せなかった。
ラツィオは後半、焦りを募らせるユヴェントスを尻目に、グスタフ・イサクセンとフィサヨ・デレ＝バシルのゴールで追加点を挙げた。
資格停止処分中のルチアーノ・スパレッティ監督は、冷静さを失っていくチームをスタンドからなすすべなく見守るしかなかった。
- Getty Images Sport
ブレーメルがスパレッティを擁護、選手にも責任を求める
スパレッティ監督の指導方法を変える必要があるのではないかというメディアからの質問に対し、ブレーメルは責任は全面的に選手にあると強調した。「確かに監督は指示を出す。だが、それをピッチ上で実行しなければならないのは僕たちだ」と語った。
「相手のゴールまではチャンスもあり、良いプレーができていた。だからこそ、相手が最初のチャンスで得点したことで、僕たちは強い悔しさを感じた」
「それはすぐに解決しなければならない」 とブレーメルは『スカイ・スポーツ・イタリア』に語った。
序盤のゴールでユヴェントスの選手たちに不満広がる
ブレーメルは、ラツィオの決定力の高さがチームの自信を損ない、戦術的な規律が崩れたと認めた。「自分たちのミスを分析し、すぐに立て直さなければならない。他のことをしている時間はない」と語った。
「力になろうとしているし、彼らに声もかけている……。我々が彼らを後押しできるのは、ある程度までだ。それ以上はできない」
チームが劣勢に陥った場面に対処できなかったことについては、「気持ちの強い選手もいれば、そうでない選手もいる」と指摘した。
- BSR Agency
ユヴェントス、早急な立て直しに焦点を移す
セリエAで順位を落とし、首位と勝ち点8差のユヴェントスには、早急な自己分析が求められている。
スパレッティ監督とスタッフは、今後のリーグ戦に向けて選手たちのパフォーマンスを評価する。
ラツィオは次の国内での試合を前に、精神的な強さと安定感を取り戻そうとしている。
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