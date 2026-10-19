ユヴェントスはアリアンツ・スタジアムでラツィオに0-3で敗れた。アライベゴビッチとニック・ヴォルテマーデが序盤にチャンスをつくったものの、37分にオリバー・プロヴストゴーアのヘディングで先制を許すと、立て直せなかった。

ラツィオは後半、焦りを募らせるユヴェントスを尻目に、グスタフ・イサクセンとフィサヨ・デレ＝バシルのゴールで追加点を挙げた。

資格停止処分中のルチアーノ・スパレッティ監督は、冷静さを失っていくチームをスタンドからなすすべなく見守るしかなかった。