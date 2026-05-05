監督は懐疑的だが、ガラタサライはドイツ代表選手を獲得したいようだ。

ガラタサライは昨年に続き、今夏も積極補強を計画。アミリにはクラブ内に支持者がいるが、オカン・ブルク監督は未納得で、攻撃的MFには別選手を望んでいる。

今季開幕前、ガラタサライはヴィクトル・オシムヘン（ナポリ）を7500万ユーロで獲得しトルコ記録を更新。さらにレロイ・サネ（バイエルン）とイルカイ・ギュンドアン（マンC）をフリーで迎え入れた。 さらにウィルフリード・シンゴ（3100万ユーロ、モナコ）とウグルカン・チャキル（2750万ユーロ、トラブゾンスポル）も加わった。