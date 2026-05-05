スカイによると、アミリは2028年までマインツと契約しているが、今夏退団する意向だ。最後の大型契約を得るため、新たな挑戦を求めている。代理人のピニ・ザハヴィはすでに移籍先を探しており、 候補にはガラタサライ・イスタンブールが含まれ、サウジアラビアのクラブも選択肢だ。
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監督は懐疑的だが、ガラタサライはドイツ代表選手を獲得したいようだ。
ガラタサライは昨年に続き、今夏も積極補強を計画。アミリにはクラブ内に支持者がいるが、オカン・ブルク監督は未納得で、攻撃的MFには別選手を望んでいる。
今季開幕前、ガラタサライはヴィクトル・オシムヘン（ナポリ）を7500万ユーロで獲得しトルコ記録を更新。さらにレロイ・サネ（バイエルン）とイルカイ・ギュンドアン（マンC）をフリーで迎え入れた。 さらにウィルフリード・シンゴ（3100万ユーロ、モナコ）とウグルカン・チャキル（2750万ユーロ、トラブゾンスポル）も加わった。
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ナディーム・アミリは、まだワールドカップ出場を望んでいる
アミリは2024年1月、移籍金100万ユーロでレバークーゼンからマインツへ移籍。transfermarkt.deによると、現在の市場価値は1700万ユーロに回復した。
ドイツ代表としては9試合に出場し、2025年にユリアン・ナーゲルスマン監督から再び招集された。RTV/ntvのインタビューでは「W杯は私にとって最高の舞台です。ドイツ代表としてプレーできることは大きな喜びです。現在29歳なので、おそらくこれが最後のチャンスでしょう」と語った。
ナディエム・アミリのマインツ05での2025/26シーズン：
ゲーム： 33 出場時間： 2678 得点: 16 アシスト： 4