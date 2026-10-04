10代のFWエステヴァンが際立つ個人パフォーマンスを披露し、ブラジルはビベカナンダ・ユバ・バラティ・クリランガン・スタジアムで行われた親善試合でインドに4-0の快勝を収めた。19歳のエステヴァンは27分に均衡を破る先制点を決めると、その後はペドロのゴールを正確なアシストで演出した。

この試合は、エステヴァンにとって2025年11月以来となるセレソンでの初ゴールとなった。

このアタッカーはそれ以前、負傷によって3月の代表ウインドーとワールドカップのキャンペーンを欠場していた。