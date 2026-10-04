Hindustan Times
翻訳者：
「監督は僕を信頼してくれている！」 ブラジル復帰戦で輝いたエステバオが大胆な告白
エステヴァオがコルカタでの復帰戦で先制点を記録
10代のFWエステヴァンが際立つ個人パフォーマンスを披露し、ブラジルはビベカナンダ・ユバ・バラティ・クリランガン・スタジアムで行われた親善試合でインドに4-0の快勝を収めた。19歳のエステヴァンは27分に均衡を破る先制点を決めると、その後はペドロのゴールを正確なアシストで演出した。
この試合は、エステヴァンにとって2025年11月以来となるセレソンでの初ゴールとなった。
このアタッカーはそれ以前、負傷によって3月の代表ウインドーとワールドカップのキャンペーンを欠場していた。
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FW、アンチェロッティ監督の信頼を称賛 好調な得点力を振り返る
試合終了後の取材で、エステバンは自分の能力を信じて起用してくれたカルロ・アンチェロッティ監督への感謝を口にした。このウインガーは同イタリア人指揮官の下で重要な存在として地位を確立しており、6ゴールを記録。チーム得点ランキングではビニシウス・ジュニオールの8ゴールに次ぐ2位につけている。
エステバンはまた、試合勘を取り戻すことが今後の成長にとって重要だと指摘した。
「ゴールを決め、プレーし、代表チームに貢献できるのはいつだって名誉なことだ」とエステバンは語った。「監督は僕を信頼してくれる人なので、その信頼をピッチで示そうとしている。出場時間を得ること、特にブラジル代表でそれができるのは名誉なことだ。だから、あの時間は自分がリズムを取り戻す上でとても重要だったと思う」
フォワード、成長の余地を残しつつもチームの進歩を強調
エステヴァオはFIFAスーパーデートの全3試合で存在感を示し、タウンズビルでのオーストラリア戦の1-1の引き分け、そしてインドでの4-0の勝利で先発出場した。チームは2勝1分けを確保した一方で、戦術面ではさらなる改善が必要だと強調した。
彼の鋭いドリブルと連係プレーは、繰り返しインドの守備組織を崩した。
「自分たちのプレーには、まだ大きく改善しなければならない部分があると分かっている」とエステヴァオは付け加えた。「ただ、この代表ウイークを2勝1分けで終えることができた。何を改善すべきかは分かっていると思うし、今後の招集でそこを追求していきたい」
- NurPhoto
若きスターがシンガポールでの期間でも継続的な成功を目指す
エステバオは今後、クラブでの戦いに戻った後、11月にシンガポールで行われるシンガポール戦と日本戦の親善試合に向けて再び代表に合流する。FWは得点ペースの維持と、恒常的な先発の座の確保を目指している。
ブラジルは11月14日、日本戦で代表日程を再開する。
エステバオは印象的な代表での得点数をさらに伸ばすことを狙っている。
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