助走は短く、プレッシャーは大きかった。101分、PKスポットまでわずか1.5メートル。数歩の小刻みな足踏み後、彼はボールを左隅に叩き込み、ジャンプでゴールを祝った。週末のパルマ戦でドニエル・マレンがASローマにもたらした3-2の決勝点だった。 この勝利でローマは勝ち点でミランに並び、残り2節で5位。CL出場圏へ望みをつないだ。冬にアストン・ヴィラから加入したマレンがチームを救った。 「前半戦にマレンがいたら、もっとポイントを稼げていた」とローマのジャン・ピエロ・ガスパーイーニ監督は確信している。
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監督の采配が再びキャリアを飛躍させた。元BVBのスターが突如ハリー・ケインと並び、強豪国のW杯期待の星に躍り出た。
2025年1月にボルシア・ドルトムントを退団したばかりのこのオランダ人選手は、イタリアで絶好調だ。パルマ戦で2得点を挙げ、今季通算13得点とした。 セリエA得点ランキングは2位タイ。第21節のローマデビュー戦でも即ゴールを決めた。レンタル移籍後の得点はバイエルンのハリー・ケインと並んで欧州5大リーグ最多だ。 イタリアメディアはすでに確信している。ケインもオリゼもクヴァラツヘリアもデンベレもヤマルも忘れるべきだと。スポーツ紙『コリエレ・デロ・スポルト』は「ヨーロッパで彼より優れた選手はいない」と断じた。ただし得点数のみを指すのか、総合評価なのかは明言していない。
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ローマはドニエル・マレンの買い取りオプションを行使する。
「彼のゴール、絶え間ないスプリント、バティストゥータを思わせる強烈なシュート。PKを人間離れした冷静さで決めた」と、同紙はマレンがパルマで再び示した長所を絶賛した。 ガスペリーニ監督も「彼は非常に意欲的で、チームのレベルを引き上げてくれた」と絶賛した。イタリア『Voetbal International』によると、ローマはアストン・ヴィラとの買い取りオプション行使を決めており、移籍金は2500万ユーロとなる見込みだ。
これによりヴィラは、当初の投資額と同額を回収できる。ドルトムントは2021年夏、PSVからマレンを獲得する際に3000万ユーロを支払っていた。ドルトムントでは公式戦132試合で39ゴール20アシストを記録したが、起伏があり、本人は移籍を希望していた。 プレミアリーグの夢は叶ったが、1年目は出場機会が少ない控えに甘んじた。W杯を見据え、出場時間確保のため1月にイタリアへ移籍した。
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ガスペリーニ監督は、ドニエル・マレンにアデモラ・ルックマンと同じ対応を取っている。
ローマでマレンはガスペリーニ監督と出会った。監督は、アタランタでルックマンに成功したのと同じ戦術を彼にも採用した。つまり、長年ウイングだった身長180cm未満の選手を、センターフォワードとして起用し続けた。 この起用は、かつてライプツィヒにいたルックマンにとって飛躍のきっかけとなり、彼は現在アトレティコ・マドリードでプレーしている。 マレンはこれにより得点力が急成長。前線全体を動き回りながらも、決定機には必ずペナルティエリアへ入り込む。ローマの“本職”センターフォワード、アルテム・ドブビクとエヴァン・ファーガソンは、マレンが猛スピードでポジションを奪うのをただ見守るしかなかった。
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オランダ代表のワールドカップの期待の星、ドニエル
マレンの好調は、オランダ代表監督クーマンにとっても朗報だ。代表にはブロッベイとウェグホルストという2人のセンターフォワードがいるが、後半戦の成績ではマレンが彼らを凌ぐ。1月末以降、ブロッベイはサンダーランドで1得点、ウェグホルストはアヤックスで2得点にとどまっている。 10番シャビ・シモンズの負傷離脱により、センターフォワードの人選はほぼ決まったも同然だ。欧州屈指のストライカーを、独創的なクーマン監督でも無視はできない。もし疑問が残っても、マレンがローマでさらに得点を重ね、最後の懐疑論者も納得させるだろう。
セリエAにおけるドニエル・マレンの成績：
ゲーム： 16 出場時間： 1311 得点: 13 アシスト： 2