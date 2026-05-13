「彼のゴール、絶え間ないスプリント、バティストゥータを思わせる強烈なシュート。PKを人間離れした冷静さで決めた」と、同紙はマレンがパルマで再び示した長所を絶賛した。 ガスペリーニ監督も「彼は非常に意欲的で、チームのレベルを引き上げてくれた」と絶賛した。イタリア『Voetbal International』によると、ローマはアストン・ヴィラとの買い取りオプション行使を決めており、移籍金は2500万ユーロとなる見込みだ。

これによりヴィラは、当初の投資額と同額を回収できる。ドルトムントは2021年夏、PSVからマレンを獲得する際に3000万ユーロを支払っていた。ドルトムントでは公式戦132試合で39ゴール20アシストを記録したが、起伏があり、本人は移籍を希望していた。 プレミアリーグの夢は叶ったが、1年目は出場機会が少ない控えに甘んじた。W杯を見据え、出場時間確保のため1月にイタリアへ移籍した。