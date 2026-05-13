助走は短く、プレッシャーは大きかった。101分、PKスポットまでわずか1.5メートル。数歩の小刻みな足踏み後、彼はボールを左隅に叩き込み、ジャンプでゴールを祝った。週末のパルマ戦でドニエル・マレンがASローマにもたらした3-2の決勝点だった。 この勝利でローマは勝ち点でミランに並び、残り2節で5位。CL出場圏内をキープした。冬にアストン・ヴィラからレンタル加入したマレンがチームを救った形だ。 「前半戦にマレンがいたら、もっとポイントを稼げていた」とローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は確信している。
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監督の采配が再びキャリアを飛躍させた。元BVBのスターが突如ハリー・ケインと並び、強豪国のW杯最大の希望となった。
2025年1月にボルシア・ドルトムントを退団したばかりのオランダ人選手は、イタリアで絶好調だ。パルマ戦で2得点を挙げ、今季通算13得点とした。 セリエA得点ランキングは2位タイ。第21節のローマデビュー戦でも即ゴールを決めた。さらに、レンタル移籍後の得点はバイエルンのハリー・ケインと並んで欧州5大リーグ最多だ。 イタリアメディアは「ケインもオリゼもクヴァラツヘリアもデンベレもヤマルも忘れるべきだ。ヨーロッパで彼より優れた選手はいない」とスポーツ紙『コリエレ・デロ・スポルト』が報じた。得点数のみを指すのか総合評価なのかは不明だ。
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ローマはドニエル・マレンの買い取りオプションを行使する意向だ
「彼のゴール、絶え間ないスプリント、バティストゥータを思わせる強烈なシュート。PKを人間離れした冷静さで決めた」と、同紙はマレンがパルマで再び示した長所を絶賛した。 ガスペリーニ監督も「彼は非常に意欲的で、チームのレベルを引き上げてくれた」と称えた。イタリア『Voetbal International』によると、ローマはアストン・ヴィラとの買い取りオプション行使を決めており、移籍金2500万ユーロがイングランドに支払われる。
これによりヴィラは、当初の投資額と同額を回収できる。BVBは2021年夏、PSVアイントホーフェンに3000万ユーロを支払った。BVBでは公式戦132試合で39ゴール20アシストを記録したが、マレンは移籍を強く希望していた。 プレミアリーグの夢は叶ったが、1年目は出場機会が少ない控えに甘んじた。W杯出場を目指し、より多くプレーできるイタリアへ1月に移籍した。
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ガスペリーニ監督は、ドニエル・マレンにアデモラ・ルックマンと同じ対応を取っている。
ローマでマレンはガスペリーニ監督と出会った。監督は、かつてアタランタでルックマンに成功したのと同じ戦術を彼にも採用した。つまり、長年ウイングだった身長180cm未満の選手を、センターフォワードとして起用し続けたのだ。 この起用は、かつてライプツィヒに所属したルックマンのキャリアを飛躍させ、現在はアトレティコ・マドリードへ移籍している。 マレンはこれにより得点力が急成長。前線全体を動き回りながら、決定機には必ずペナルティエリアに姿を現す。ローマの“本物の”センターフォワード、アルテム・ドヴビクとエヴァン・ファーガソンは、マレンが猛スピードでポジションを奪うのをただ見守るしかなかった。
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オランダ代表のワールドカップの期待の星、ドニエル
マレンの好調は、オランダ代表監督クーマンにとっても朗報だ。代表にはブロッベイとウェグホルストという2人のセンターフォワードがいるが、後半戦の成績ではマレンが彼らを凌ぐ。1月末以降、ブロッベイはサンダーランドで1得点、ウェグホルストはアヤックスで2得点にとどまっている。 負傷中のシャビ・シモンズを欠くオランダ代表は、W杯で誰をセンターフォワードに起用するか、ほぼ決まったも同然だ。欧州屈指と称されるマレンを、独創的なクーマン監督でさえ無視はできない。仮に疑問が残っても、マレンがローマでさらに得点を重ね、最後の懐疑論者も納得させるだろう。
セリエAでのドニエル・マレンの成績：
ゲーム： 16 出場時間： 1311 得点: 13 アシスト： 2