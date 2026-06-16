「監督に逆らいたくない」――ブカヨ・サカは、ワールドカップのイングランド対クロアチア戦を前に、コンディション面で「賭け」に出たことを認めた。

この攻撃的選手は、フルタイム出場できるか懸念を示した監督に対し、世界最高峰の舞台で痛みを我慢してプレーするリスクを認めた。

サカは「監督に反するつもりはない。ミケル・アルテタやアーセナル、イングランド代表の医療チームは3月以来、私を丁寧にケアし、ピッチに戻れるようサポートしてくれた。今は数か月で一番体調が良い。準備はできている」と語った。

選手としては最大の賭けだ。コンディションが万全でないときはなおさらだ。プレーしないか、批判を覚悟でピッチに立つか、選ばなければならない。結局、人々は君の体調など気にしない。結果とパフォーマンスだけを期待する。僕は賭けに出て、報われたと思う。 今後もそうするつもりだ。3月と比べればはるかに調子が良く、準備は万端だ」