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「監督に逆らいたくない」――ブカヨ・サカは、ワールドカップのイングランド対クロアチア戦を前に、コンディション面で「賭け」に出たことを認めた。
サカは長引く怪我を抱えている
アーセナルのウイングは3月のマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝でアキレス腱を故障し、国内リーグ7試合を欠場した。 それ以来フル出場は1度のみで、チャンピオンズリーグ決勝では早々に交代した。先日のコスタリカ戦（3-0勝利）で途中出場したが、イングランド代表のトゥヘル監督は彼のコンディションを慎重に見守っていると警告している。
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ウィンガーが万全の態勢を宣言
この攻撃的選手は、フルタイム出場できるか懸念を示した監督に対し、世界最高峰の舞台で痛みを我慢してプレーするリスクを認めた。
サカは「監督に反するつもりはない。ミケル・アルテタやアーセナル、イングランド代表の医療チームは3月以来、私を丁寧にケアし、ピッチに戻れるようサポートしてくれた。今は数か月で一番体調が良い。準備はできている」と語った。
選手としては最大の賭けだ。コンディションが万全でないときはなおさらだ。プレーしないか、批判を覚悟でピッチに立つか、選ばなければならない。結局、人々は君の体調など気にしない。結果とパフォーマンスだけを期待する。僕は賭けに出て、報われたと思う。 今後もそうするつもりだ。3月と比べればはるかに調子が良く、準備は万端だ」
タイトル獲得が自信をもたらす
チャンピオンズリーグと歴史的プレミアリーグ制覇後、サカは合宿に遅れて合流した。彼は国内タイトルが代表での自信につながる確信がある。代役準備中のマドゥエケもいる。サカは「勝つために何が必要かを知り、その感覚がさらなる自信を生む」と語った。
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トゥヘル監督、選手起用のジレンマに直面
イングランド代表はダラスでクロアチアとワールドカップ・グループL初戦を戦う。トゥヘル監督は戦術に頭を悩ませている。チームはボストンでのガーナ戦、ニューヨーク・ニュージャージーでのパナマ戦の前に、サカの不安定なコンディションを慎重に管理しなければならない。過密日程を乗り切る持久力は、早期優位とグループステージ突破に不可欠だ。