チェルシーは水曜日、パレストラがアタランタ・ベルガモから移籍し、2033年までの長期契約を結んだと発表した。
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「監督にシャビ・アロンソを迎えられることは私にとって重要だ」。移籍金5700万の選手はインテル・ミラノへの移籍を断り、チェルシーFCへ移籍した。
チェルシーは土壇場でインテル・ミラノの獲得を横取りした。先日まで『ガゼッタ・デロ・スポルト』はパレストラがイタリア王者と合意間近と報じていた。同紙によるとインテルは移籍金5000万ユーロを準備していたが、チェルシーはそれを上回る額を提示した。
基本移籍金は5700万ユーロ、ボーナスを含めると最大6000万ユーロに達する見込みだ。この金額は、元チェルシーのジョルジーニョに次ぐイタリア人選手史上3番目の高値となる。 上回るのはサンドロ・トナリ（2023年、ミランからニューカッスルへ6080万ユーロ）とマテオ・レテギ（2025年、アタランタからアル・カディシアへ6175万ユーロ）だけだ。
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チェルシー移籍：マルコ・パレストラはシャビ・アロンソの下でプレーしたかった
パレストラは、チェルシー移籍の決め手は新監督シャビ・アロンソだったと強調した。「彼からは強いエネルギーを感じます。彼は世界最高の監督の一人であり、バイエル・レバークーゼンでの成功がそれを証明しています。私にとって、シャビ・アロンソの下でプレーできることは重要です。 すでに2度話し、彼は私に何を期待しているかを明確にしてくれました。彼のもとでトレーニングできることを楽しみにしています」
アロンソはレバークーゼンで2年半成功を収めた後、昨年夏にレアル・マドリードへ移籍したが半年で退任。5月中旬、チェルシーの新監督就任が発表された。 スペイン人指揮官には、昨季10位にとどまった「ブルーズ」を国内リーグ制覇へ、さらに国際舞台でも頂点へ導くことが期待されている。
マルコ・パレストラはカリアリへのレンタル移籍で輝かしい活躍を見せた
アタランタ育ちのパレストラは、昨季カリアリへのレンタル移籍でセリエAにデビュー。 リーグ14位のチームで37試合に出場し、1ゴール4アシストを記録した。この活躍でビッグクラブの注目を集め、イタリア代表にも選ばれた（代表戦出場は2試合）。3月には「スクアドラ・アズーラ」でデビューした。
チェルシーでは右サイドバックにリース・ジェームズやマロ・グストがおり、ポジション争いは激しい。だがパレストラは左サイドもこなせるうえ、クラブは直近でマルク・ククレラをレアル・マドリードへ放出した。さらに右サイドでやや攻撃的な役割も務められる。
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マルコ・パレストラがトップ3入り：史上最も高額なイタリア人選手たち
順位
選手
移籍
移籍金
1
マテオ・レテギ
アタランタ・ベルガモからアル・カディヤへ（2025年）
移籍金6175万ユーロ
2
サンドロ・トナリ
ACミランからニューカッスル・ユナイテッドへ（2023年）
60.8百万ユーロ
3
マルコ・パレストラ
アタランタ・ベルガモからチェルシーFCへ（2026年）
5700万ユーロ
ジョルジーニョ
SSCナポリからチェルシーFCへ（2018年）
5700万ユーロ
5
ジャンルイジ・ブッフォン
パルマからユヴェントス・トリノへ（2001年）
5288万ユーロ