「監督にシャビ・アロンソを迎えられることは私にとって重要だ」。移籍金5700万の選手はインテル・ミラノへの移籍を断り、チェルシーFCへ移籍した。

パレストラは、チェルシー移籍の決め手は新監督シャビ・アロンソだったと強調した。「彼からは強いエネルギーを感じます。彼は世界最高の監督の一人であり、バイエル・レバークーゼンでの成功がそれを証明しています。私にとって、シャビ・アロンソの下でプレーできることは重要です。 すでに2度話し、彼は私に何を期待しているかを明確にしてくれました。彼のもとでトレーニングできることを楽しみにしています」

アロンソはレバークーゼンで2年半成功を収めた後、昨年夏にレアル・マドリードへ移籍したが半年で退任。5月中旬、チェルシーの新監督就任が発表された。 スペイン人指揮官には、昨季10位にとどまった「ブルーズ」を国内リーグ制覇へ、さらに国際舞台でも頂点へ導くことが期待されている。