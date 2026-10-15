AFP
翻訳者：
監督が一喝！ スパレッティ監督、アディショナルタイムの勝利にも低調なユヴェントスに率直に奮起を求める
辛勝を受け、スパレッティがより高い水準を要求
ランダル・コロ・ムアニが92分に決勝点を挙げ、ユヴェントスがセルタ・ビーゴを2-1で下した。それでも、ルチアーノ・スパレッティ監督はチームの出来を率直に評価し、ガリシアでの一戦では本来の力を発揮できなかったと語った。
前半にウーゴ・アルバレスが先制したが、ニック・ヴォルテマーデが追いつき、その後コロ・ムアニがアディショナルタイムに勝利をもたらすゴールを奪った。
しかし、スパレッティ監督は、この結果が戦術面と技術面の大きな問題を覆い隠していると強調した。
- AgenciaLOF
監督、前半の「動きの鈍い」プレーと技術的なミスを厳しく批判
スパレッティ監督はユヴェントスのパフォーマンスを厳しく評価し、選手たちのボール保持時のプレーに鋭さが欠けていたと指摘した。「前半は、何をするにも少し遅かった」とスパレッティ監督は認めた。「相手に態勢を整える時間を与えすぎてしまった」
「全体として、我々の力を下回るパフォーマンスだった。今日見せたものよりレベルを上げなければならない。結果が必ずしも試合の展開を反映するわけではない」
「後半は多くの面で改善したと思うが、それでも技術的なミスが多すぎたし、判断に迷うプレーも多すぎた」
交代策と勝利への強い意識を称賛
戦術面での懸念はあったものの、スパレッティ監督は試合終了の笛が鳴るまで決勝点を狙い続けたチームの姿勢を称えた。「ゴールを求め続ける姿勢など、良い面も見られた」と語った。
「ボールを持つたびに、最後の最後まで攻め続けた。最終的には、選手交代も、ピッチ上でのチームの姿勢も報われた」
「現状に満足せず、勝ちに行こうという意欲が見えた」
- ZUMA Press Wire
両クラブの今後はどうなる？
ユヴェントスが今後の国内戦と欧州大会の試合に備える中、スパレッティ監督は90分間を通じて、より安定したプレーを求めるだろう。
ユヴェントスはヨーロッパリーグ第3節でレンヌをホームに迎え、連勝を伸ばすことを目指す。
セルタ・ビーゴは次の欧州大会の試合でセルティックとのアウェー戦に臨み、今回の失望を振り払おうとするだろう。
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