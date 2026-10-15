ランダル・コロ・ムアニが92分に決勝点を挙げ、ユヴェントスがセルタ・ビーゴを2-1で下した。それでも、ルチアーノ・スパレッティ監督はチームの出来を率直に評価し、ガリシアでの一戦では本来の力を発揮できなかったと語った。

前半にウーゴ・アルバレスが先制したが、ニック・ヴォルテマーデが追いつき、その後コロ・ムアニがアディショナルタイムに勝利をもたらすゴールを奪った。

しかし、スパレッティ監督は、この結果が戦術面と技術面の大きな問題を覆い隠していると強調した。