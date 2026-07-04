「盗まれた！」――ポルトガル戦でクロアチアのゴールが取り消され、ズラタン・イブラヒモビッチが激怒。ワールドカップでの不正を主張した。

スウェーデンのレジェンドは、ノックアウトステージの最終盤で下される重大な判定には絶対的な確信が必要だと主張した。また、大会運営がクリスティアーノ・ロナウドとポルトガルを残すために特定の見解を押し付けていたと述べた。

イブラヒモビッチは続けた。「相手が触れただけでクロアチアの得点がオフサイドになるなんて、ありえない。 全力で戦ったクロアチア代表は、夢の瞬間を奪われた。90分に得点を無効にするには、判定が極めて明確でなければならない。しかし今回は全くそうではなかった。これは審判のミスではなく、盗みだ。私にとっては、FIFAがポルトガルとロナウドをベスト16に進め、スペインと戦わせたかったのは明らかだ。」