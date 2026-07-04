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「盗まれた！」――ポルトガル戦でクロアチアのゴールが取り消され、ズラタン・イブラヒモビッチが激怒。ワールドカップでの不正を主張した。
終了間際の同点ゴールが取り消された
激しい攻防が続いた試合は94分、ゴンサロ・ラモスが劇的ゴールでポルトガルが2－1とリードした。しかしロスタイム終盤、ヨスコ・グヴァルディオルが同点弾を押し込みクロアチアを救った。 しかしビデオアシスタントレフェリー（VAR）が介入し、この得点を無効とした。FIFAは「コネクテッド・ボール・テクノロジー」によりイゴール・マタノヴィッチの微細な接触を確認したと説明したが、テレビ中継のリプレイではその証拠は確認できなかった。
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評論家が激しい非難の嵐を巻き起こす
物議を醸した判定でクロアチア代表の望みは断たれ、イブラヒモビッチは痛烈に批判した。イタリア紙『ガゼッタ』の取材に応じたフォックス・スポーツ解説者は、VARの技術に疑問を呈し、サッカー当局がポルトガル対スペインのベスト16対戦を望んでいたと非難した。
イブラヒモビッチは「素晴らしい試合だったが、最後にVARで台無しにされた。2－2のゴールに不審な点はなく、取り消されたのは明らかな不正だ。ボールのセンサーが故障していたか、何らかの不具合があったはずだ。レナート・ヴェイガが触れているからオフサイドではない」と語った。 この角度を見れば、クロアチア20番はボールに触れておらず、軌道も変わっていない。触れたのはポルトガル13番ヴェイガだ」
衝撃的な汚職疑惑が浮上
スウェーデンのレジェンドは、ノックアウトステージの最終盤で下される重大な判定には絶対的な確信が必要だと主張した。また、大会運営がクリスティアーノ・ロナウドとポルトガルを残すために特定の見解を押し付けていたと述べた。
イブラヒモビッチは続けた。「相手が触れただけでクロアチアの得点がオフサイドになるなんて、ありえない。 全力で戦ったクロアチア代表は、夢の瞬間を奪われた。90分に得点を無効にするには、判定が極めて明確でなければならない。しかし今回は全くそうではなかった。これは審判のミスではなく、盗みだ。私にとっては、FIFAがポルトガルとロナウドをベスト16に進め、スペインと戦わせたかったのは明らかだ。」
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イベリア半島発の超大作が待ち受ける
ポルトガルは、スペインとの決勝トーナメント1回戦を前に、審判騒動から早く距離を置く必要がある。ロベルト・マルティネス監督率いるチームは後半に粘り強く巻き返したが、テキサスではさらに厳しい試練が待つ。終盤に交代し不満げだった調子の上がらないロナウドを再びチームに組み込むことが、強固なスペイン守備を崩す鍵だ。
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