ニューヨーク発――先週、ライカーズ島でゾーラン・マムダニ氏が交わした会話の一つが心に響いた。ニューヨーク市長は、収容者約7000人と共にイングランド対アルゼンチンのW杯準決勝を観戦し、その90分間に出所を控えた男性と出会った。

「実はその日、ライカーズを退所する男性と出会いました」とマムダニ氏はグレイシー・マンションでGOALに語った。「彼は帰宅し、迎えに来る娘に会えることをとても楽しみにしていました」

会話の内容は戦術やスコアとはほとんど関係なかったが、その試合がなければ交わらなかったはずの二人のニューヨーカーに会話の機会をもたらした。このつながりこそが、彼がニューヨークにワールドカップをどう体験してほしいかを形作ったと語った。

その出来事は、サッカーが何よりもまず人々を結びつけることを痛感させるものだった。テレビに映る試合が、市長と刑務所を出る男性を結び、絆を生んでいたのだ。それがマムダニのワールドカップ体験の核だった。

ワールドカップの運営は容易ではない。ニューヨーク市で大会を活用するにも課題があった。5つの区には800万人以上が暮らし、多くが出場国とつながりを持つが、決勝を含む8試合はすべてハドソン川対岸のニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで開催された。マムダニ行政チームは、大会を各コミュニティに身近でアクセスしやすいものにすることを目指した。 39日間にわたる数十の市主催イベントを通じて、34歳の市長は目的を達成できたと確信している。

「やるべきことは常にあります。しかし、この1ヶ月余りで成し遂げたことにも誇りを感じています。ワールドカップを控えて、『これは誰のためのものなのか』『ニューヨーカーはどのように関わっていくのか』という疑問がありました。私たちの重点は、大会を手頃な価格で楽しむ方法を考えることでした」と彼は語った。