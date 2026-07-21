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Thomas Hindle

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「皆さんは皆、同じ試合を見ている」――ニューヨーク市のゾラン・マムダニ市長が、ライカーズ島からサッカーの永続的な遺産に至るまで、2026年ワールドカップについて振り返る

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割引チケットや無料ファンフェスティバル、24時間利用可能なピッチ、ライカーズ島訪問など、ニューヨーク市のゾーラン・マムダニ市長はGOALに、行政がワールドカップを誰もが楽しめるようにした取り組みと、大会がどのような遺産を残すかを語った。

ニューヨーク発――先週、ライカーズ島でゾーラン・マムダニ氏が交わした会話の一つが心に響いた。ニューヨーク市長は、収容者約7000人と共にイングランド対アルゼンチンのW杯準決勝を観戦し、その90分間に出所を控えた男性と出会った。

「実はその日、ライカーズを退所する男性と出会いました」とマムダニ氏はグレイシー・マンションでGOALに語った。「彼は帰宅し、迎えに来る娘に会えることをとても楽しみにしていました」

会話の内容は戦術やスコアとはほとんど関係なかったが、その試合がなければ交わらなかったはずの二人のニューヨーカーに会話の機会をもたらした。このつながりこそが、彼がニューヨークにワールドカップをどう体験してほしいかを形作ったと語った。

その出来事は、サッカーが何よりもまず人々を結びつけることを痛感させるものだった。テレビに映る試合が、市長と刑務所を出る男性を結び、絆を生んでいたのだ。それがマムダニのワールドカップ体験の核だった。

ワールドカップの運営は容易ではない。ニューヨーク市で大会を活用するにも課題があった。5つの区には800万人以上が暮らし、多くが出場国とつながりを持つが、決勝を含む8試合はすべてハドソン川対岸のニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで開催された。マムダニ行政チームは、大会を各コミュニティに身近でアクセスしやすいものにすることを目指した。 39日間にわたる数十の市主催イベントを通じて、34歳の市長は目的を達成できたと確信している。

「やるべきことは常にあります。しかし、この1ヶ月余りで成し遂げたことにも誇りを感じています。ワールドカップを控えて、『これは誰のためのものなのか』『ニューヨーカーはどのように関わっていくのか』という疑問がありました。私たちの重点は、大会を手頃な価格で楽しむ方法を考えることでした」と彼は語った。

  • Zohran MamdaniGetty

    サッカーをより手頃にする

    チケット代は数千ドルに跳ね上がり、交通費も値上げされた。そのため、マムダニが引き継いだワールドカップは、多くのファンにとって高嶺の花だった。さらに彼は、ニューヨーク州とニュージャージー州が共同で管理するメットライフ・スタジアムを巡り、ニュージャージー州、地域開催委員会、FIFAとの複雑な交渉に追われた。

    18歳のときに南アフリカW杯を観戦したサッカーファンのマムダニは、これらの課題に立ち向かった。とはいえ、行政にできることは限られていた。 試合はニュージャージー州で開催され、重要な決定はFIFAと地元開催委員会が握っていた。そこでマムダニ氏の行政チームは、割引チケット、無料観戦イベント、市民がサッカーを楽しめる場所の確保など、自らが影響を及ぼせる分野に注力した。

    「私たちは市内で初めてかつ唯一、割引チケット（1枚50ドルのチケット1,000枚）の割り当てを獲得できたことを誇りに思っています。私が就任した当初、ファンフェストは有料となる予定でした。しかし、私たちはニューヨーク市全域で開催されるすべてのファンフェストを無料にしました」と彼は語った。

    さらに、深夜の無料ピッチ、セントラルパークの常設フィールド、26ドルの飲食セット、NWSL試合で15ドルのチケットを提供し、シティ・フィールドは42,175人で満員となった。

    それでもチケットは依然として高価で、スタジアムへの交通費も高額だった。市はFIFAや開催委員会、ニュージャージー州など複雑な利害関係者の一部に過ぎず、1,000枚の割引チケットも8試合全体の座席数に比べればわずかに過ぎなかった。 それでもマムダニは、市がスタジアム外でも大会へのアクセス向上に貢献したと主張した。

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  • Colombia fans Times SquareGetty

    「誰がプレーしても、これはホームゲームだ」

    FIFAの開催都市16カ所すべてで、こうした点を適切に処理することは重要だ。トレーニングキャンプの開催地となった数十の都市も同様である。しかし、ニューヨークではそれが特に重要に感じられる。その主な理由は、膨大な数の移民が居住していることにあると、マムダニ氏は説明した。

    「ニューヨークのサッカー文化を語るには、移民文化抜きでは語れない。だから、どの国がプレーしていてもホームゲームのように感じる」と彼は語った。

    そこで、5つの区に散らばる数十の移民コミュニティがプログラムの重点対象に選ばれた。大会前には、学校近くの車止め道路50カ所がサッカーコートに早変わり。マムダニ氏の事務所も移民コミュニティでイベントを開いた。 市長の公邸グレイシー・マンションでも大会中フリーゲームが開催され、マリオ・バロテッリも参加した。大会の最後から2回目のイベントでは、自国代表が初めて出場した移民コミュニティにスポットライトが当てられた。

    「ブラジルやコロンビアなどの常連国だけでなく、初出場のウズベキスタンやカーボベルデ、久方ぶりに出場したハイチを応援する地域も活気づきました」とマムダニ氏は語った。

  • Zohran MamdaniGetty

    「ゲームを超えて生き続けるもの」

    6月8日、マムダニはセントラル・パークの新しい5人制サッカー場で熱弁を振るった。隣には1995年バロンドール受賞者ジョージ・ウェアがいた。マムダニは、モナコ、PSG、ミランで活躍した元フォワードへの敬意を語り、少年時代に彼を偶像視していたと明かした。

    「東アフリカで子ども時代を過ごした頃、私には英雄がいました。そしてそれがジョージ・ウェアでした。アフリカ人として初めてバロンドールを取った選手です。もし7歳の私に『将来この人と同じ仕事をする』と言われても、それが政治だと知ったらがっかりしたでしょう」と記者団に語った。

    だが、彼が立っていたピッチは、その思い出以上に重要な意味を持っていた。どのワールドカップでも、大会の「遺産」は難しい課題だ。大会の価値は6週間の開催期間だけでなく、その後の数か月、数年、数十年に及ぶ。

    その影響を長く残す方法は、大きな課題だ。マムダニ氏の答えは、誰もが無料でプレーできる環境を作ることであった。各行政区に24時間開放するピッチを1つずつ、そしてセントラルパークに6週間限定のフィールドを設置した。

    「大会を試合だけで終わらせず、持続可能なものにしたい。各区に24時間利用可能なピッチを1面ずつ設置し、中央公園にも6週間限定のピッチを設けた。大会はピッチや試合だけではない。では、この大会がニューヨーカーに何をもたらすのか？」とマムダニは語った。

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  • FIFA ArenaGetty

    サッカーの未来を考える

    熱心なサッカーファンであるマムダニ氏は、こうした取り組みが士気を高めるだけでなく、サッカー自体にも好影響をもたらすと考える。この国ではサッカーの費用が高すぎて、多くの人にとって手が出ない。ピッチが利用できない、利用料が高すぎる、質が不十分といった問題が多すぎる。サッカーを無料、あるいはほぼ無料にすることは、長期的に見てこの国にプラスとなるだろう。

    こうした取り組みから、将来、米国男子代表のレジェンドが生まれるかもしれない。

    「数十年後、24時間使えるピッチや、試合を行う国の国旗でラッピングされた地下鉄を見て、そこから道を切り開いた米国代表選手がいたと分かれば本望です」と彼は語った。

    これはあらゆる大会での取り組みの一環だ。注目する目や足を運ぶ人が増え、アクセスしやすくなればなるほど、競技はさらに良くなる可能性がある。それを裏付けるデータも存在する。

    「ワールドカップのたびに、誰もが『やったぞ！』と言うものです。しかし統計を見れば、米国男子代表の試合を観戦したアメリカ人の数は、ニューヨーク・ニックスの試合を観戦した人数とほぼ同数でした。たった1試合、1マッチの話であり、その関心の大きさを示すものとして、これは驚くべき数字です」とマムダニ氏は付け加えた。

  • Mamdani Getty

    「みんな同じ試合を見ているんだ」

    今回のワールドカップも大いに盛り上がり、ブルックリンのアートスタジオ「Mazzi」が手掛けたニューヨークモチーフのユニフォームは即完売。サッカー、文化、アートの第一線で活躍する著名人を起用した大手ブランドのプロモーションが街じゅうで展開され、世界がニューヨークに注目した。

    しかし、最も心に残ったのはライカーズ島での午後だった。400エーカーの施設はクイーンズから橋でつながっているものの、普段は都市から隔絶されている。しかしその日だけは島がニューヨークと深く結びついた。ここにいる全員がニューヨーカーだ。ワールドカップはそれを思い出させてくれた。

    「ライカーズ島にいると、まるで別の世界に生きているように感じます。鉄格子の向こうに街が見えますが、その街は私たちの方を向いてくれないように感じることがあります。私たちは、ここも同じニューヨークであることを伝えたいのです。 ワールドカップの特別なところは、人生のどの段階にいようとも、皆が同じ試合を見ているという点だ」とマムダニ氏は語った。