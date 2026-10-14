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「発言のタイミングには疑問」ポール・ロビンソン、アトレティコ・マドリー戦敗北後にマンチェスター・ユナイテッド首脳陣へ怒りをぶつけたリサンドロ・マルティネスについて、率直さは「実はかなり気に入っている」と認める
解説者が激昂について見解を示す
元イングランド代表GKは、アルゼンチン人DFがマンチェスター・ユナイテッド首脳陣を公然と批判したタイミングには疑問を呈しつつも、その率直さはむしろ気に入ったと認めた。騒動が起きたのは、ユナイテッドが敵地のスペイン首都で0-2の敗戦を喫した後だった。試合開始わずか47秒でパブロ・バリオスに先制点を許し、終盤にはアデモラ・ルックマンに勝負を決めるゴールを奪われた。さらに、レニー・ヨロの退場も敗戦に追い打ちをかけた。
この敗戦により、ユナイテッドは今季のチャンピオンズリーグで敗れた最初のイングランド勢となり、公式戦の未勝利も5試合に伸びた。
- ZUMA Press Wire
厳しい視線が強まる中で見せた、すがすがしい率直さ
ロビンソンは、28歳の選手の率直な発言がサポーターの偽らざる不満を代弁していると考えている。チームがプレミアリーグで13位に低迷するほどの深刻な不振に陥るなか、ロッカールームから聞こえるありきたりな決まり文句とは違う、歓迎すべき発言だという。また、クラブが夏にカルロス・バレバ、ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントスの獲得に費やした1億9200万ポンドでは、チームに十分な競争力を持たせられなかったとの見方にも同意した。
マドリードでの試合後、センターバックが残した辛辣なコメントについて、ロビンソンは『BBCラジオ5ライブ』にこう語った。「発言のタイミングには疑問を感じる。今、マンチェスター・ユナイテッドを取り巻く騒がしさを考えれば、ロッカールームからは前向きな発信が必要だ。ただ一方で、選手が正直に話すことを、私は実際にはむしろ好ましく思う。全国のマンチェスター・ユナイテッドのファンは、選手たちが出てきて『自分たちはうまくやっている。チームには十分な力がある』と言うのを聞きたいわけではない」
「補強が十分でなかったことは誰の目にも明らかだ。さらに選手が必要で、チームには十分な力がない」
DF、クラブ首脳陣にさらなる野心を求める
激しい批判が出たのは、マルティネスがテクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスを公然と非難した後のことだ。今季、クラブを欧州のトップレベルの舞台に復帰させるために苦労して築いた土台を、さらに発展させられなかったことが理由だった。
首脳陣の補強戦略に不満を示したマルティネスは、これに先立ちアマゾン・プライムにこう語っていた。「かなり自分を抑えなければならない。でも時には、それが今のクラブの状況を映し出していると思う。
「昨季は素晴らしいシーズンを送った。だから今は、上層部にもっとやってほしい。ほかの多くのチームも多数の選手を獲得しているのだから、競争するためにもっと選手を連れてきてほしい。今日のアトレティコも素晴らしいチームで、勝利に値した。
「テクニカルディレクターにはもっと期待している。正直に言わなければならない。選手である僕たちももっとやらなければならないが、こういう夜に備えられる強いチームを作ることが重要なんだ」
昨季の勢いが失われたことを嘆き、監督を解任すればすぐに解決するという考えを退けたマルティネスは、こう続けた。「昨季はできることをすべてやり、素晴らしいチームになるための土台を築いた。ここに来て、自分たちのチームが素晴らしい結果を得ようとしているように見えないのは、腹立たしいし、残念だ。
「監督を代え、また代え、さらに代える。でも、ほかの部分はどうなのか？ これ以上は言えない」
- Alterphotos
大一番のダービーが試す、脆い結束
内部の混乱で、マイケル・キャリックにかかる重圧は、リーズ・ユナイテッドとの激戦が予想される敵地エランド・ロードでの一戦を前に一段と高まっている。国内での勝利はわずか1勝。ユナイテッドを率いるキャリックは、クラブにとって過去40年で最悪のリーグ戦のスタートを切っている。マドリードでブライアン・エンベウモとブルーノ・フェルナンデスが痛恨の決定機を逃したことを受け、職にとどまるためには攻撃の精度を高め、ロッカールームの秩序を取り戻さなければならない。
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