激しい批判が出たのは、マルティネスがテクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスを公然と非難した後のことだ。今季、クラブを欧州のトップレベルの舞台に復帰させるために苦労して築いた土台を、さらに発展させられなかったことが理由だった。

首脳陣の補強戦略に不満を示したマルティネスは、これに先立ちアマゾン・プライムにこう語っていた。「かなり自分を抑えなければならない。でも時には、それが今のクラブの状況を映し出していると思う。

「昨季は素晴らしいシーズンを送った。だから今は、上層部にもっとやってほしい。ほかの多くのチームも多数の選手を獲得しているのだから、競争するためにもっと選手を連れてきてほしい。今日のアトレティコも素晴らしいチームで、勝利に値した。

「テクニカルディレクターにはもっと期待している。正直に言わなければならない。選手である僕たちももっとやらなければならないが、こういう夜に備えられる強いチームを作ることが重要なんだ」

昨季の勢いが失われたことを嘆き、監督を解任すればすぐに解決するという考えを退けたマルティネスは、こう続けた。「昨季はできることをすべてやり、素晴らしいチームになるための土台を築いた。ここに来て、自分たちのチームが素晴らしい結果を得ようとしているように見えないのは、腹立たしいし、残念だ。

「監督を代え、また代え、さらに代える。でも、ほかの部分はどうなのか？ これ以上は言えない」