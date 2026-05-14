20年ぶりリーグ優勝へ勢いに乗るアーセナルから、ガブリエル・マガリャエス、デビッド・ラヤ、ライスの3選手が最終候補に入った。ガブリエルはリーグ最少26失点を支えた守備の要。ラヤは18試合無失点で3年連続ゴールデングローブ賞を確実にした。

マンチェスター・シティからは2名、得点王エルリング・ハーランドが選ばれた。 ノルウェー代表は今季26得点をマークし、4年で3度目のゴールデンブーツを狙う。チームメイトのアントワーヌ・セメニョも候補に名を連ねる。1月にボーンマスから加入したばかりの彼は、ペップ・グアルディオラ監督の下ですぐに存在感を示し、両クラブでの活躍がエリートへの道を切り開いた。