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【発表】プレミアリーグ年間最優秀選手賞の候補8名が決定。ワールドカップ代表入りを狙うイングランド代表候補選手も名を連ねる。
アーセナルの圧倒的な強さとハーランドへの追撃
20年ぶりリーグ優勝へ勢いに乗るアーセナルから、ガブリエル・マガリャエス、デビッド・ラヤ、ライスの3選手が最終候補に入った。ガブリエルはリーグ最少26失点を支えた守備の要。ラヤは18試合無失点で3年連続ゴールデングローブ賞を確実にした。
マンチェスター・シティからは2名、得点王エルリング・ハーランドが選ばれた。 ノルウェー代表は今季26得点をマークし、4年で3度目のゴールデンブーツを狙う。チームメイトのアントワーヌ・セメニョも候補に名を連ねる。1月にボーンマスから加入したばかりの彼は、ペップ・グアルディオラ監督の下ですぐに存在感を示し、両クラブでの活躍がエリートへの道を切り開いた。
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フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドの復活を牽引
マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、フェルナンデスが8ゴール19アシストと圧倒的な数字を残し、再び脚光を浴びている。アシスト数はティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネのクラブ記録に迫る。彼の活躍がユナイテッドの3位浮上とチャンピオンズリーグ復帰を導いた。
3月にはクラブ記録タイとなる6度目の月間MVPを獲得。これはC・ロナウドの記録に並ぶ快挙だ。移行期にあるチームで、彼の広い視野と正確なパスは唯一の定数であり、欧州屈指の創造的MFであることを証明した。
ギブス＝ホワイト、ワールドカップ出場権を懸けて挑む
2年連続でノミネートされたノッティンガム・フォレストのギブス＝ホワイトが最も注目すべき選手だ。13ゴール4アシストをマークし、チームを降格圏から遠ざけている。3月以降だけで7ゴールを決め、バーンリー戦ではハットトリックを達成した。
この活躍で、今夏のワールドカップを控えるイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督も注目している。10番を争うジュード・ベリンガムやフィル・フォーデンも強力だが、彼の安定感は無視できない。
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今シーズンの最優秀若手選手賞の候補者
今季の最優秀若手選手賞候補が発表された。筆頭はリヨンから移籍し、グアルディオラ監督の下で12アシストを記録したラヤン・シェルキ。この数字はアシストランキング2位だ。同じくシティのアカデミー出身でブレークしたニコ・オライリーも候補に入った。
マンチェスター・ユナイテッドでは、マイケル・キャリック暫定監督の下で台頭したコビー・マイヌーが選ばれた。リヴァプール戦での決勝点と5年契約の締結がハイライトだ。
歴史的シーズンを送ったボーンマスも2名が候補に入った。夏加入のエリ・ジュニア・クルピは12得点をマークし、1993-94シーズンのロビー・ファウラー以来、デビューシーズンで二桁到達した10代選手となった。チームメイトのアレックス・スコットも中盤で存在感を示し、ノミネートされた。