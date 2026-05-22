癇癪から喜びの涙へ。感情を露わにしたクリスティアーノ・ロナウドが、アル・ナセルで久々のタイトルを獲得し、サウジ・プロリーグを制した。

アル・ナスの成績が低下したため、ロナウドは冬の補強を期待。ジェズス監督も1月末までの新戦力加入を望んでいたが、予算の制約で保証はないと理解していた。

一方、優勝争いのライバル・アル・ヒラルはアル・イッティハドからカリム・ベンゼマを獲得。この補強に、PIF（サウジアラビア公共投資基金）傘下のクラブが優遇されていると感じたロナウドは激怒し、アル・リヤド戦とアル・イッティハド戦をボイコットした。

リーグ側は「サウジ・プロリーグはすべてのクラブが同じルールで独立運営されている」と反論した。

各クラブには独自の理事会、経営陣、サッカー部門があり、選手獲得や支出、戦略は持続可能性と競争の均衡を確保する財政枠組みの中で各クラブが決定する。この枠組みはリーグ全体に等しく適用される。

クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに全力で貢献し、クラブの成長と野心に大きく寄与してきた。どのトップ選手も勝利を望むが、いかなる選手も他クラブの決定に介入することはできない。

最近の移籍も、その独立性を示しています。各クラブが異なる補強や方針を選択しましたが、いずれも承認された財政枠内での決定です。

リーグの競争力は結果が示している。上位4チームはわずかなポイント差で、優勝争いは依然として激しい。このバランスはシステムが機能している証拠だ。」

声明がロナウドの復帰を後押ししたかは不明だ。彼は2月14日に抗議を終了したが、その理由や活動を始めた背景を説明していない。

とはいえ、彼が戻ったことは重要だ。彼の不在はSPLにとって大きなイメージダウンだったからだ。だが、ボイコット終了が論争の終わりという意味ではない。