癇癪から喜びの涙へ。感情を露わにしたクリスティアーノ・ロナウドが、アル・ナセルで久々のタイトルを獲得し、サウジ・プロリーグを制した。

彼はサッカー史上で最も栄誉に輝いた選手の一人で、5度のバロンドール受賞者であり、イングランド、スペイン、イタリアで何度もリーグ優勝を経験している。それでも木曜夜、アル・ナスルがダマックに勝利しリーグ制覇を決めた瞬間、彼は初めて優勝したかのように喜びを爆発させた。
だが、その理由は簡単だ。クラブ通算8度目の優勝は、彼にとって最も難しいタイトルの一つだったのだ。
彼はサッカー史上で最も栄誉に輝いた選手の一人で、5度のバロンドール受賞者であり、イングランド、スペイン、イタリアで何度もリーグ優勝を経験している。それでも木曜夜、アル・ナスルがダマックに勝利しリーグ制覇を決めた瞬間、彼は初めて優勝したかのように喜びを爆発させた。
だが、その理由は簡単だ。クラブ通算8度目の優勝は、彼にとって最も難しいタイトルの一つだったのだ。
2023年、ロナウドの中東移籍はサッカー以上の意味を持っていた。双方にとって巨額の利益が目的だった。ポルトガル代表はアル・ナセルから史上最高年俸を提示され、クラブも「ロナウド効果」で数百万ドルの収益を見込んでいた。
当時会長だったムサリ・アル・ムアマールは「収益面で非常に有益」と語った。
アル・ナセルはサウジアラビア公共投資基金（PIF）が所有し、同基金は国のイメージ向上や経済多角化を目指す国家プロジェクトの顔としてロナウドを望んだ。
ロナウドはその期待に応えた。得点を挙げないときはサウジアラビアを称賛し、彼の先駆的な移籍と破格の年俸は、無名だったサウジ・プロリーグ（SPL）に他のスター選手を呼び込む原動力となった。
ただ、大量得点を挙げながらタイトルを獲得できなかったのは、彼にとって深刻な問題だった。
ロナウドの勝利への執念は疑う余地がない。彼はサッカー史上最もプロフェッショナルな選手であり、その献身性と厳しいトレーニングは伝説的だ。
マンチェスター、マドリード、トリノでそうだったように、今回もその勤勉さで新チームメイトを感嘆させた。格下のリーグでゴールを量産しながらも、主要タイトルは獲得できなかった。それは彼を苦しめた。
2022-23シーズンSPL優勝争いの終盤、彼の苛立ちは募る一方だった。 わずか1か月で、彼は2-0のリード中にもかかわらず怒ってボールを蹴り、ウォーターボトルを蹴り、自軍ベンチを叩いた。さらに、判定に激怒し、自撮りをお願いした相手スタッフを突き飛ばし、ユニフォーム交換を拒否。相手選手を投げ飛ばす場面もあった。
最も印象的だったのは4月18日、キング・ファハド・インターナショナル・スタジアムでの2-0の敗戦後、試合前から「リオネル・メッシ」チャントで挑発したアル・ヒラルファンに対し、卑猥なジェスチャーをしたように見えた場面だ。この行為を受け、一部のSPLファンからは彼をリーグから追放すべきだという声も上がった。
ロナウドの苛立ちにはさまざまな理由が挙げられた。根拠のない報道では、パートナーのジョルジーナ・ロドリゲスがサウジアラビアでの生活に不満で、二人が危機にあるとも伝えられた。
実際、ロナウドの不満はルディ・ガルシア監督に向かっていた。ポルトガル人がリヤドに到着した際、アル・ナセルは元ローマ指揮官の下で首位に立っていた。だがロナウドはガルシアの戦術に物足りなさを感じ、2023年4月の解任に大きく関与したとされる。
後任のルイス・カストロ、ステファノ・ピオリ体制でも成績は改善せず、2025年満了の契約を更新するかどうか不透明だった。
さらに、彼はアル・ナスルを退団し、同じくPIFが支援するアル・ヒラルへ移籍して昨夏米国で開催されたクラブワールドカップに出場するとの噂もあった。
ACL出場を逃した最終戦後、ロナウドはSNSに「この章は終わった」と投稿した。
しかし1カ月後、ロナウドは残留を発表。「同じ情熱、同じ夢」とインスタグラムに投稿し、スポーツ史上最高額とされる契約にサインした。
そして今、チームは実際に歴史を刻み始めた。その要因の一つが、数名のトップクラス同胞選手の加入だ。
2023-24シーズン、ロナウドのサウジ・プロリーグ制覇を阻んだのはホルヘ・ジェズス監督だった。彼はアル・ヒラルを無敗で導き、史上最多100勝を達成した。
その宿敵が翌年ジェズスとの契約を解除すると、アル・ナスルは迷わず彼を招聘。
また、ロナウドの残留が自身の加入を決断する大きな要因だったと明かした。
さらにクラブは2025-26シーズンに向けて大幅な戦力アップを約束。その言葉通り、ロナウドとマネにキングスレー・コマンとジョアン・フェリックスを加え、攻撃陣をさらに強化した。
この“ファブ・フォー”を擁するアル・ナセルは、シーズン序盤10試合で全勝スタートを切った。
「僕たちは皆、質の高い選手だ。4人全員が仲が良いから一緒にプレーすると、結果としてうまくいくんだ」と、シーズン終了時点で20ゴールとリーグ最多13アシストを記録したフェリックスはSPL公式サイトで語った。
「4人が揃っているのは良いことだ。1人調子を落としても、他の3人がカバーする。2人落ちても、残る2人が支える。
4人が同時に調子を上げれば、サウジアラビアでは止められない」
しかし年明け以降、チームは4試合未勝利で10ポイントを落とす苦しい時期を迎えた。
アル・ナスの成績が低下したため、ロナウドは冬の補強を期待。ジェズス監督も1月末までの新戦力加入を望んでいたが、予算の制約で保証はないと理解していた。
一方、優勝争いのライバル・アル・ヒラルはアル・イッティハドからカリム・ベンゼマを獲得。この補強に、PIF（サウジアラビア公共投資基金）傘下のクラブが優遇されていると感じたロナウドは激怒し、アル・リヤド戦とアル・イッティハド戦をボイコットした。
リーグ側は「サウジ・プロリーグはすべてのクラブが同じルールで独立運営されている」と反論した。
各クラブには独自の理事会、経営陣、サッカー部門があり、選手獲得や支出、戦略は持続可能性と競争の均衡を確保する財政枠組みの中で各クラブが決定する。この枠組みはリーグ全体に等しく適用される。
クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに全力で貢献し、クラブの成長と野心に大きく寄与してきた。どのトップ選手も勝利を望むが、いかなる選手も他クラブの決定に介入することはできない。
最近の移籍も、その独立性を示しています。各クラブが異なる補強や方針を選択しましたが、いずれも承認された財政枠内での決定です。
リーグの競争力は結果が示している。上位4チームはわずかなポイント差で、優勝争いは依然として激しい。このバランスはシステムが機能している証拠だ。」
声明がロナウドの復帰を後押ししたかは不明だ。彼は2月14日に抗議を終了したが、その理由や活動を始めた背景を説明していない。
とはいえ、彼が戻ったことは重要だ。彼の不在はSPLにとって大きなイメージダウンだったからだ。だが、ボイコット終了が論争の終わりという意味ではない。
アル・ナセルが優勝争いを続ける中、一部のライバルチームはリーグ首位の同チームが審判から優遇されていると主張し、異議を唱え始めた。
4月7日、3位アル・アハリがアル・ファイハと1-1で引き分けた後、イヴァン・トニーは自チームに不利な「明白な」PK判定が2度あったと不満を漏らした。 不利な判定で得をするのは誰かとの質問には「誰なのか、追いかけているのは誰か、分かっている。もっと言えと言うなら言う。トラブルになっても真実を言う」と答えた。
その夜、トニーはSNSに「何が影響しているかは明白だ」と投稿。チームメイトのガレノも「SPLはアル・ナスルに今すぐトロフィーを渡すべきだ」と主張した。 「どんな手段を使ってでも我々を優勝争いから外そうとしている。トロフィーをたった一人に渡したいのだ。これはクラブへの侮辱だ」と続けた。
こうした露骨な主張に、ロナウドは不快感を示した。
「私はこのリーグに最初にやってきた。他の選手たちは私のためにここに来た。だからリーグとプロジェクトと審判を尊重すべきだ。ミスはあるが、彼らは人間だ」とロナウドは元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、リオ・ファーディナンドに語った。
「だから、SPLは大きな会議を開いてルールを定めるべきだと思う。そうしなければ、今後数年間でリーグが成長し続けることはないだろう」
また、ロナウドは以前から主張していたように、アル・ナセルこそ外部勢力によって妨害されていると訴えた。
「他のクラブがピッチ外で力を持っているのは事実だから、私たちはピッチ内でさらに闘わなければならない。これが真実だ」と断言した。
「だが今は話さない。シーズン終了時にすべて話す。何週間も沈黙を守ってきた」
ロナウドは4月末、トニー率いるチームとの大一番で得点を挙げ、アル・アハリの批判を跳ね返した。しかしブレンダン・ロジャーズ率いるアル・カディシアに3－1で敗れ、アル・ヒラルが優勝圏内に迫った。先週のアル・ナスル戦がタイトルを左右することになった。
勝利すれば優勝が決まる一戦だったが、GKベントのオウンゴールで同点となり、アル・ナスルはタイトルを逃した。ベンチにいたロナウドは苦笑いするしかなかった。ファンはまたもタイトルを逃すのではないかと戦慄した。
GOALアラビア副編集長ハイサム・エルハルムシュは「アル・ナスルが勝つと信じていた人はほとんどいなかった。彼らはインテルやアトレティコ、アーセナルがタイトルを取る前の状況に似ていた。大勢のファンを持つビッグクラブながら、サウジ・プロリーグではいつも最終関門で躓いていたのだ。 ロナウドの加入で状況はすぐ変わると思われたが、そうはいかなかった。
リーグもカップもACLも制覇できず、ロナウドやマネ、ブロゾヴィッチらを加えてもタイトルには届かなかった。 要は、問題なのはチームのメンタリティだ。シーズン終盤のプレッシャーに耐えきれなかった。」
先週土曜のAFCチャンピオンズリーグ2決勝では、ジェズス率いるチームがガンバ大阪に敗れ、再びプレッシャーに屈するのではないかとの懸念が膨らんだ。
試合後、ロナウドはチームメイトと共に準優勝メダルを受け取らず、そのままトンネルへ。長くチームに在籍する彼は、サウジアラビアで「大一番に弱い」とされるクラブのイメージを変えられていない現実を痛感していた。
緊張と懐疑の視線の中、アル・ナスルは木曜の最終戦でダマックと対戦。勝てば優勝という状況で、ついにタイトルを手にした。
マネのCKから先制し、コマンが追加点。降格圏のダマックがPKで1点を返したが、ロナウドが再びリードを広げた。
右足で混戦を抜け出し3-1とし、9分後には至近距離でネットを揺らし優勝を決定づけた。
2点目を決めた直後、センターサークルへ戻る途中で彼の目に涙が浮かんだ。移籍から3年越しに手にする「主要な」タイトル。試合終了のホイッスルが鳴る直前、スタンディングオベーションを受けながらピッチを去った彼は、感情を露わにした。
多くの外部からは驚きをもって迎えられたが、彼自身にとっては計り知れない喜びだった。
「人々は、ロナウドがアル・ナセルやサウジアラビアでのレガシーを本当に気にしているのか、それとも自分の利益や金しか考えていないのか議論していた」とエルハルムシュは語る。 しかし彼は大事な試合に負けたときも涙を流した。クラブやファンを本当に愛しているようだ。予想以上に深く関与し、現在は共同オーナーを務め、サウジアラビアの文化も楽しんでいる。
個人目標として1000ゴール達成や息子とのプロでの共闘もある。今夏、クリスティアーノ・ジュニアのトップチーム昇格が実現すれば、その夢は目前だ。さらに、サウジサッカー革命の顔としてタイトルへの重圧もあった。
「それでも、彼にとってはとても大事なことだったのだろう。報酬も生活も恵まれているが、何よりも勝利を求めるプロ根性がある。
だからこそ、中立的なファンも心から彼を応援した。彼が来る前、リーグのレベルは彼には及ばなかったが、彼は情熱と献身を示した。ロナウドのファンでなくても、試合後に涙を流す姿を見れば、彼についてすべてわかるはずだ。」